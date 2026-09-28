به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی قمی امشب در مراسم گرامیداشت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی که از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شورای عالی و مدیریت حوزه علمیه قم، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، نهادهای حوزوی و آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شد، با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم(ص) درباره ویژگی‌های عالمان شایسته، بر ضرورت توجه به سیره عملی علما و الگوگیری از اخلاق و رفتار آنان تأکید کرد.

وی با اشاره به روایت «تَقَرَّبُوا إِلَی الْعُلَمَاءِ الَّذِینَ یَدْعُونَکُمْ مِنْ خَمْسٍ إِلَی خَمْسٍ» اظهار داشت: عالم حقیقی کسی است که انسان را از ریا به اخلاص، از تکبر به تواضع، از شک به یقین، از دنیاگرایی به زهد و از دشمنی به خیرخواهی دعوت کند.

حسینی قمی با بیان اینکه حوزه علمیه قم نزدیک به یک قرن از دوران تأسیس مجدد خود را پشت سر گذاشته است، شکل‌گیری و استمرار این حوزه را مرهون اخلاص و ایثار عالمان بزرگی دانست که منافع شخصی و جایگاه خود را در برابر مصلحت حوزه و دین قرار ندادند.

وی به نقش عالمانی همچون آیت‌الله میرزا محمد ارباب، آیت‌الله حجت، آیت‌الله صدر و آیت‌الله خوانساری در تاریخ حوزه علمیه قم اشاره کرد و گفت: برخی از این بزرگان با وجود جایگاه علمی و سابقه طولانی، با اخلاص از آیت‌الله شیخ عبدالکریم حائری حمایت کردند و زمینه ماندگاری ایشان در قم و تقویت حوزه علمیه را فراهم ساختند.

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با بیان نمونه‌هایی از تواضع و اخلاص علمای گذشته افزود: آیت‌الله شیخ عبدالکریم حائری و دیگر بزرگان حوزه در رفتار خود نشان دادند که هدف عالم دینی نباید کسب عنوان، مال و مقام باشد، بلکه باید خدمت به دین و مردم را اصل قرار دهد.

وی با اشاره به خاطرات نقل‌شده از آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی درباره علمای گذشته، از ساده‌زیستی، تواضع و توجه آنان به مردم به‌عنوان ویژگی‌های برجسته علمای بزرگ یاد کرد و گفت: این بزرگان حتی در مسائل مربوط به وجوهات شرعی نیز دیگر عالمان را بر خود مقدم می‌کردند و حاضر نبودند جایگاه خود را وسیله‌ای برای کنار زدن دیگران قرار دهند.

علم بدون الگوی عملی کافی نیست

حسینی قمی با تأکید بر اهمیت الگوی عملی در تربیت دینی خاطرنشان کرد: انسان تنها با خواندن کتاب و شنیدن سخنرانی ساخته نمی‌شود، بلکه دیدن عالمی که به آنچه می‌گوید عمل می‌کند، می‌تواند تأثیر عمیقی در باور و رفتار انسان داشته باشد.

وی با اشاره به ارتباط علمی و معنوی برخی بزرگان انقلاب با آیت‌الله شیخ عبدالکریم حائری، این ارتباط را نمونه‌ای از تأثیرگذاری شخصیت‌های علمی و اخلاقی بر نسل‌های بعدی دانست.

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت همچنین با استناد به روایتی از امام صادق(ع) درباره پرهیز از پیروی دنیادوستان، بر ضرورت دقت در انتخاب الگوهای دینی تأکید کرد و گفت: اگر عالمی شیفته دنیا و مال و مقام باشد، نباید دین را از او آموخت.

آیت‌الله شبیری زنجانی؛ عالمی برخوردار از تواضع و زهد

حسینی قمی در ادامه به ویژگی‌های شخصیتی آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی پرداخت و گفت: آن مرحوم در کنار جایگاه علمی، از تواضع، زهد، دوری از جاه و مقام و توجه ویژه به مردم برخوردار بود.

وی با اشاره به خاطرات آیت‌الله شبیری زنجانی درباره پدر بزرگوارشان، آیت‌الله سیداحمد شبیری زنجانی، اظهار داشت: ایشان از پدر خود به‌عنوان یکی از عوامل توفیق علمی و معنوی خویش یاد می‌کردند و ارتباط با اهل کمال را از عوامل مؤثر در شکل‌گیری شخصیت علمی خود می‌دانستند.

سخنران حرم مطهر افزود: آیت‌الله شبیری زنجانی نسبت به شرح حال شخصی خود نیز بسیار متواضع بودند و در خاطراتی که از عالمان بزرگ نقل کرده‌اند، بخش مربوط به شرح حال خود را به دلیل عدم رضایت از انتشار آن حذف کردند؛ این رفتار نشان‌دهنده اوج تواضع و پرهیز از مطرح کردن خویش است.

خدمت به مردم؛ ویژگی برجسته آیت‌الله شبیری زنجانی

حسینی قمی خدمت به مردم را از ویژگی‌های برجسته زندگی آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی دانست و با اشاره به حضور ایشان در موسم حج گفت: ایشان ساعت‌های طولانی در مسجدالحرام می‌نشستند و پاسخگوی پرسش‌های زائران و روحانیون بودند و خدمت به مردم را از مهم‌ترین وظایف خود می‌دانستند.

وی با اشاره به سیره برخی مراجع بزرگ حوزه علمیه قم در اختصاص زمانی مشخص برای پاسخگویی به مردم، این رفتار را بخشی از سنت ارزشمند حوزه‌های علمیه دانست و افزود: عالم دینی باید در کنار فعالیت علمی، ارتباط مستقیم با مردم و پاسخگویی به نیازهای آنان را نیز مورد توجه قرار دهد.

پنجاه سال اقامه نماز جماعت در حرم حضرت معصومه(س)

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به اهتمام آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی به نماز اول وقت و جماعت گفت: ایشان حدود پنجاه سال در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها نماز جماعت صبح، مغرب و عشا را اقامه کردند و در مدرسه فیضیه نیز در نوبت‌های ظهر و عصر به اقامه نماز جماعت می‌پرداختند.

وی افزود: توجه به نماز، پاسخگویی به مردم، تواضع، زهد و اهتمام به مسائل علمی، مجموعه‌ای از ویژگی‌هایی بود که در سیره عملی این فقیه برجسته مشاهده می‌شد و می‌تواند برای طلاب، روحانیون و عموم جامعه الگو باشد.