تجلیل سفیران کریمه از شهدای حمله ناجوانمردانه دولت تروریست آمریکا به لامرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سفیران کریمه اهل‌بیت در جریان حضور در شهرستان لامرد، از خانواده معظم شهدا و جمعی از خانواده‌های شهدای والامقام این شهرستان تجلیل و با اقشار مختلف مردم ولایت‌مدار و مؤمن منطقه دیدار و گفت‌وگو کردند.

خادمان حرم مطهر بانوی کرامت از خانواده شهیدان صفایی، شهیده دانش‌آموز الهام زائری، شهید دانش‌آموز ایلیا خاتمی، شهید والامقام سیدرضا موسوی از شهدای جنگ رمضان و شهید مدافع حرم فرهاد طالبی تقدیر کردند.

همچنین سفیران کریمه در محفل روضه خانگی و مسجد حضرت خدیجه کبری(سلام‌الله‌علیها) شهرستان لامرد، در جمع مردم ولایت‌مدار بخش اشکنان شهرستان لامرد و نیز در میان نمازگزاران و کسبه محترم مسجد امام سجاد(علیه‌السلام) بازار لامرد حضور یافتند.

حضور در دعای ندبه صبح جمعه لامرد، دیدار و گفت‌وگو با امام‌جمعه شهرستان لامرد و حضور در جمع گرم و صمیمی مردم ولایت‌مدار بخش خیرگو از دیگر برنامه‌های این سفر بود.

در ادامه نیز با حضور در مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه معصومه(سلام‌الله‌علیها)، ارادت مردم مؤمن و ولایی شهرستان لامرد به خاندان عصمت و طهارت(علیهم‌السلام) مورد توجه قرار گرفت.

یکی از بخش‌های این برنامه، حضور در محل شهادت دانش‌آموزان شهید لامرد در سالن ورزشی این شهرستان بود؛ مکانی که به یاد دانش‌آموزان ممتاز و مظلوم این دیار، یادآور ایثار، فداکاری و مظلومیت شهدای نوجوان و جوان لامرد است.

این دیدارها و برنامه‌ها با هدف تکریم مقام والای شهیدان، پاسداشت خانواده‌های معظم شهدا و تجدید عهد با آرمان‌های شهدا و ارزش‌های دینی و انقلابی برگزار شد.