تجلیل سفیران کریمه از شهدای حمله ناجوانمردانه دولت تروریست آمریکا به لامرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سفیران کریمه اهلبیت در جریان حضور در شهرستان لامرد، از خانواده معظم شهدا و جمعی از خانوادههای شهدای والامقام این شهرستان تجلیل و با اقشار مختلف مردم ولایتمدار و مؤمن منطقه دیدار و گفتوگو کردند.
خادمان حرم مطهر بانوی کرامت از خانواده شهیدان صفایی، شهیده دانشآموز الهام زائری، شهید دانشآموز ایلیا خاتمی، شهید والامقام سیدرضا موسوی از شهدای جنگ رمضان و شهید مدافع حرم فرهاد طالبی تقدیر کردند.
همچنین سفیران کریمه در محفل روضه خانگی و مسجد حضرت خدیجه کبری(سلاماللهعلیها) شهرستان لامرد، در جمع مردم ولایتمدار بخش اشکنان شهرستان لامرد و نیز در میان نمازگزاران و کسبه محترم مسجد امام سجاد(علیهالسلام) بازار لامرد حضور یافتند.
حضور در دعای ندبه صبح جمعه لامرد، دیدار و گفتوگو با امامجمعه شهرستان لامرد و حضور در جمع گرم و صمیمی مردم ولایتمدار بخش خیرگو از دیگر برنامههای این سفر بود.
در ادامه نیز با حضور در مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه معصومه(سلاماللهعلیها)، ارادت مردم مؤمن و ولایی شهرستان لامرد به خاندان عصمت و طهارت(علیهمالسلام) مورد توجه قرار گرفت.
یکی از بخشهای این برنامه، حضور در محل شهادت دانشآموزان شهید لامرد در سالن ورزشی این شهرستان بود؛ مکانی که به یاد دانشآموزان ممتاز و مظلوم این دیار، یادآور ایثار، فداکاری و مظلومیت شهدای نوجوان و جوان لامرد است.
این دیدارها و برنامهها با هدف تکریم مقام والای شهیدان، پاسداشت خانوادههای معظم شهدا و تجدید عهد با آرمانهای شهدا و ارزشهای دینی و انقلابی برگزار شد.
سفیران کریمه اهلبیت با حضور در محل شهادت دانشآموزان شهید لامرد در سالن ورزشی این شهرستان یاد شهدای حمله ناجوانمردانه دولت تروریست آمریکا به سالن ورزشی با موشک ممنوعه خوشهای را گرامیداشتند
به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سفیران کریمه اهلبیت در جریان حضور در شهرستان لامرد، از خانواده معظم شهدا و جمعی از خانوادههای شهدای والامقام این شهرستان تجلیل و با اقشار مختلف مردم ولایتمدار و مؤمن منطقه دیدار و گفتوگو کردند.
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