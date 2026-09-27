به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ صادق جباری، مدیرکل خانواده و ازدواج نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، در نشست خبری آغاز بیست‌ونهمین دوره ازدواج دانشجویی، با اشاره به چالش‌های جمعیتی کشور اظهار کرد: امروز در حوزه جمعیت با چالش‌هایی در زمینه ازدواج و فرزندآوری مواجه هستیم و دانشگاه‌ها از سال‌های گذشته برنامه‌های متعددی برای تسهیل و ترویج ازدواج دانشجویان اجرا کرده‌اند.

وی افزود: پیگیری‌های انجام‌شده در سال ۱۴۰۱ به تشکیل ستاد ازدواج دانشگاهیان منجر شد و نخستین جلسه این ستاد همان سال برگزار شد. دومین جلسه نیز ۱۶ شهریورماه امسال برگزار شد و یکی از مهم‌ترین وظایف آن، برنامه‌ریزی، راهبری و هماهنگی دستگاه‌های فعال در حوزه ازدواج دانشگاهیان است.

مدیرکل خانواده و ازدواج نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها ادامه داد: یکی از رسالت‌های اصلی ما در محیط دانشگاه، به‌ویژه در میان دانشجویان، کاهش سن ازدواج و افزایش فراوانی ازدواج است.

وی افزود: موضوع فرزندآوری در میان قشر دانشگاهی و نخبگانی نیز از اولویت‌های برنامه‌های نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌هاست.

جباری گفت: یکی از برنامه‌های امسال، فعال‌سازی ستادهای استانی ازدواج دانشگاهیان است و رؤسای نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها مأمور شده‌اند با همکاری استانداری‌ها و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط در استان‌ها، این ستادها را فعال کنند.

وی افزود: هدف از این اقدام، ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای تسهیل ازدواج جوانان دانشگاهی است.

مدیرکل خانواده و ازدواج نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با اشاره به ضرورت الگوسازی در حوزه ازدواج اظهار کرد: یکی از برنامه‌های ما توسعه و تقویت واسطه‌گری ازدواج است.

وی ادامه داد: براساس پژوهش‌های انجام‌شده از سوی وزارت ورزش و جوانان و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد جوانان با وجود شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موجود، آمادگی ازدواج دارند.

جباری گفت: برنامه‌های ویژه‌ای برای تقویت واسطه‌گری ازدواج در دستور کار قرار گرفته تا به جوانان در انتخاب همسر مناسب کمک شود.

وی با اشاره به موضوع ازدواج آسان افزود: الگوسازی برای ازدواج آسان نیز در دستور کار قرار دارد و ازدواج‌های دانشجویی یکی از نمونه‌های این الگو محسوب می‌شوند.

جباری ادامه داد: توسعه کانون‌های ازدواج آسان در محیط‌های دانشگاهی از برنامه‌های مورد تأکید است و تلاش می‌کنیم ظرفیت دانشگاه‌ها برای تسهیل ازدواج جوانان فعال‌تر شود.

مدیرکل خانواده و ازدواج نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی و تقویت مجمع خیرین ازدواج دانشجویی خبر داد و گفت: هدف این است که ظرفیت خیرین برای حمایت از ازدواج جوانان و نخبگان دانشگاهی وارد میدان شود.

وی افزود: جشن‌های ازدواج دانشجویی نیز امسال با گستره بیشتری برگزار خواهد شد و علاوه بر برنامه‌های دانشگاهی و استانی، یک برنامه ملی با حضور جمعی از زوج‌های دانشجو برگزار می‌شود.

جباری با اشاره به راه‌اندازی مراکز ازدواج و خانواده در دانشگاه‌ها گفت: این مراکز با هدف ارائه خدمات منسجم در حوزه ازدواج آسان ایجاد می‌شوند.

وی افزود: برگزاری کارگاه‌های آموزشی، ارائه مشاوره پیش از ازدواج، کمک به انتخاب صحیح همسر و سنجش تناسب زوجین از جمله خدمات این مراکز است.

جباری ادامه داد: آموزش مهارت‌هایی مانند مدیریت روابط با همسر و خانواده همسر نیز در برنامه این مراکز قرار دارد.

وی یکی از موانع ازدواج در محیط دانشگاهی را نحوه مشارکت خانواده‌ها دانست و گفت: باید زمینه‌ای فراهم شود که خانواده‌ها در امر ازدواج جوانان مشارکت بیشتری داشته باشند و به جای ایجاد مانع، از انتخاب و تشکیل خانواده توسط فرزندان خود حمایت کنند.

مدیرکل خانواده و ازدواج نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها افزود: خانواده‌ها باید در کنار حمایت‌های مختلف از فرزندان خود، در موضوع ازدواج نیز نقش مؤثری ایفا کنند.

جباری درباره نقش سامانه‌ها و اپلیکیشن‌های فعال در حوزه همسان‌گزینی و ازدواج نیز اظهار کرد: سامانه‌ها و اپلیکیشن‌ها باید دستیار واسطه‌گران میدانی باشند، نه اینکه خودشان نقش اصلی واسطه‌گری را بر عهده بگیرند.

وی افزود: آموزش واسطه‌گران، ایجاد بانک اطلاعاتی و استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی می‌تواند به تقویت واسطه‌گری ازدواج کمک کند.

جباری ادامه داد: براساس گزارشی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شده، سهم سامانه‌ها و مجموعه‌های فعال در این حوزه در ازدواج‌های کشور کمتر از یک درصد است.

وی تأکید کرد: این آمار نشان می‌دهد توسعه واسطه‌گری میدانی ضروری است و صرف اتکا به سامانه‌ها نمی‌تواند تحول قابل‌توجهی در حوزه ازدواج ایجاد کند.

جباری در پایان گفت: هدف برنامه‌های نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، فراهم کردن زمینه ازدواج بهنگام، آسان، موفق و پایدار و همچنین فرزندآوری به‌موقع و شکل‌گیری خانواده‌های چندفرزندی در میان جامعه دانشگاهی است.

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