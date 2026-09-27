به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ رحمان‌پور، دبیر اجرایی طرح ملی «همسفر تا بهشت»، در نشست خبری بیست‌ونهمین دوره جشن ازدواج دانشجویی، ضمن ارائه گزارشی از بیست‌وهشتمین دوره این طرح، اظهار داشت: برنامه‌هایی که نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها به صورت سالانه اجرا می‌کند، نسبت به آنچه در دوره گذشته انجام شده، تداوم خواهد یافت؛ از این رو، لازم می‌دانیم در این نشست به تشریح عملکرد بیست‌وهشتمین دوره بپردازیم، چرا که ارائه آمارهای دقیق، ارقام و گزارش فعالیت‌های انجام‌شده در آن دوره، برای اصحاب رسانه بسیار حائز اهمیت است.

وی افزود: بیست‌وهشتمین دوره ازدواج دانشجویی در قالب ۴۸ کاروان برگزار شد و با توجه به اتفاقاتی که در فضای جامعه، از جمله جنگ و تعطیلی دانشگاه‌ها، رخ داد، بنای ما این بود که برنامه تا قبل از ماه مبارک رمضان ادامه داشته باشد، اما با توجه به آن اتفاقات، استقبال نسبت به طرح «همسفر تا بهشت» کمتر شد.

رحمان‌پور عنوان کرد: سال گذشته ۴۸ کاروان با میانگین ۲۰۰ زوج داشتیم و حدود ۱۵ هزار و ۳۰۰ زوج در بیست‌وهشتمین دوره ثبت‌نام کردند که از این تعداد و با وجود همه اتفاقاتی که در فضای کشور افتاد، نزدیک به ۷ هزار و ۵۰۰ زوج به مشهد مقدس مشرف شدند.

دبیر اجرایی طرح ملی «همسفر تا بهشت» بیان کرد: دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور، به جز استان خراسان رضوی، به مشهد مقدس می‌آیند و برای دانشجویان دانشگاه‌های استان خراسان رضوی که طبیعتاً موضوعیت حضور در مشهد برای آنها متفاوت است، برنامه «همسفر تا بهشت» در یکی دیگر از استان‌های کشور اجرا می‌شود.

رحمان‌پور با اشاره به برنامه‌های آموزشی این طرح گفت: میانگین ساعات آموزشی که به ازای هر زوج در بیست‌وهشتمین دوره انجام شده، حدود ۱۸ ساعت آموزشی است. آنچه در فضای «همسفر تا بهشت» اتفاق می‌افتد، یک فضای آموزشی، فرهنگی و زیارتی است و صرفاً زیارتی نیست.

وی در ادامه افزود: حدود ۱۸ ساعت آموزش برای این دوره برنامه‌ریزی شده است. همچنین بر اساس نظرسنجی انجام‌شده، در بیست‌وهشتمین دوره ازدواج دانشجویی، بالغ بر ۸۷ درصد دانشجویان از برنامه‌ها اظهار رضایت کردند.

دبیر اجرایی طرح ملی «همسفر تا بهشت» خاطرنشان کرد: در طرح ملی «همسفر تا بهشت»، زوج‌ها به محض ورود به مشهد مقدس، استراحت بسیار مختصر و مفیدی دارند و در نخستین روز ورود، برنامه را در حرم مطهر علی‌بن‌موسی‌الرضا(علیه السلام) به عنوان افتتاحیه دوره خود با عنوان «فرصت عاشقی» برگزار می‌کنیم.

رحمان‌پور تصریح کرد: یکی از سیاست‌ها و راهبردهای مجموعه نهاد، بحث تبیین و نشر اندیشه‌های امامین انقلاب است.

رحمان‌پور با اشاره به برنامه «پند پدرانه» گفت: برنامه‌ای با عنوان «پند پدرانه» داریم که حدود دو ساعت به طول می‌انجامد و شاید به جرأت بتوانم بگویم یکی از بزرگ‌ترین برنامه‌های کتاب‌خوانی کشور نیز محسوب می‌شود؛ از این جهت که به صورت حضوری برگزار می‌شود و تمامی زوجین در این یک‌ونیم تا دو ساعت، در حضور استاد، این کتاب را می‌خوانند.

رحمان‌پور در ادامه با اشاره به دوره آموزشی مجازی این طرح گفت: ما یک دوره آموزشی مجازی نیز داریم که حضور در آن برای زوج‌ها پیش از ورود به مشهد الزامی است. سال گذشته حدود ۱۰ هزار و ۲۳۲ زوج در این دوره آموزشی مجازی شرکت کردند و اگر این دوره را هشت‌ساعته در نظر بگیریم، حدود ۸۲ هزار ساعت‌نفر آموزش مجازی در دوره بیست‌وهشتم ازدواج دانشجویی اتفاق افتاد.

وی افزود: در دوره بیست‌ونهم که از امروز ثبت‌نام آن شروع می‌شود، تمام برنامه‌هایی که در دوره بیست‌وهشتم داشتیم، به انضمام مواردی که حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی فرمودند، اجرا خواهد شد.

دبیر اجرایی طرح ملی «همسفر تا بهشت» گفت: یکی از این موارد، بحث تکریم خانواده‌های شهدا، به‌ویژه خانواده‌هایی است که در دوره‌های قبلی با ما در طرح «همسفر تا بهشت» همراه بودند و اکنون عزیزشان به شهادت رسیده و به عنوان خانواده شهید محسوب می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از گزینه‌هایی که تقریباً از سال گذشته به صورت جدی وارد آن شدیم، به‌ویژه در محتواهای آموزشی، بحث فرزندآوری است که این نیز یکی از توصیه‌های امام شهیدمان بود.

رحمان‌پور با اشاره به برنامه‌های امسال گفت: امسال نیز همان نکته‌ای که حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی فرمودند، یعنی دعوت از خانواده‌های اساتید، به‌ویژه خانواده‌های دانشگاهی که تعداد فرزندان قابل توجهی دارند، مورد توجه قرار خواهد گرفت.

دبیر اجرایی طرح ملی «همسفر تا بهشت» تأکید کرد: ان‌شاءالله از دوم آبان‌ماه تا پایان بهمن‌ماه، دوره بیست‌ونهم را برنامه‌ریزی کرده‌ایم و بنا داریم ۱۰ هزار زوج را در مشهد مقدس میزبانی کنیم.

رحمان‌پور با اشاره به ضوابط اجرایی دوره بیست‌ونهم گفت: دو نکته را لازم است مطرح کنم؛ امسال زوجین می‌توانند در طرح ما شرکت کنند که تاریخ عقدشان از یکم فروردین ۱۴۰۴ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ باشد.

رحمان‌پور در پایان خاطرنشان کرد: شرط اصلی حضور، علاوه بر این تاریخ، این است که عقد زوجین در زمان دانشجو بودن آنها صورت گرفته باشد. حتی اگر فرد پس از عقد فارغ‌التحصیل شده باشد، منعی برای حضور او در طرح وجود ندارد. بنابراین دو ملاک اصلی ما، تاریخ عقد و صورت گرفتن عقد در زمان دانشجو بودن است.

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