محکومیت حمله به بازار تعز توسط یک مرکز حقوقی یمن؛ هفت شهید و ۴۰ زخمی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز حقوق و توسعه «عین الانسانیة» در بیانیه‌ای که یکشنبه منتشر شد، اعلام کرد: حمله به مغازه‌های تجاری در بازار مرکزی تعز در منطقه «مفرق ماویه» به شهادت هفت شهروند و زخمی شدن ۴۰ نفر دیگر از جمله پنج کودک انجامید.

این حمله در جریان بمباران تجاوزکارانه سعودی به یک بازار تجاری رخ داد که غیرنظامیان از آن استفاده می‌کردند و بخشی از فعالیت اقتصادی و خدماتی منطقه به شمار می‌رفت.

این مرکز اشاره کرد: کشته شدن این تعداد از قربانیان در داخل یک بازار تجاری، نگرانی‌های جدی درباره امنیت غیرنظامیان و اماکن غیرنظامی ایجاد می‌کند.

تکرار هدف قرار دادن بازارها و تأسیسات تجاری، علاوه بر خسارات انسانی مستقیم، به نابودی منابع درآمد خانواده‌هایی منجر می‌شود که برای تأمین نیازهای زندگی خود به این مراکز وابسته هستند.

مرکز عین الانسانیة خاطرنشان کرد: خطر این جنایت با توجه به آمار تجمعی که این مرکز از قربانیان حملات به بازارهای یمن از آغاز تجاوز سعودی ثبت کرده است، دوچندان می‌شود. این آمار به ۵۲۵۴ قربانی رسیده است؛ از جمله ۲۱۳۹ شهید که ۴۹۶ نفر آنان کودک بودند و ۳۱۱۵ زخمی که ۴۰۷ نفر آنان کودک هستند.

این مرکز تأکید کرد: این آمار حجم خسارات انسانی ناشی از تجاوز سعودی به بازارها، مناطق و اماکن غیرنظامی را نشان می‌دهد. بازارها مکان‌های اساسی برای زندگی شهروندان، فعالیت تجاری و تأمین نیازها و منابع درآمد خانواده‌ها هستند.

وی افزود: هدف قرار دادن غیرنظامیان در داخل یک بازار تجاری نباید به عنوان جنایتی گذرا تلقی شود؛ زیرا پیامدهای انسانی و اقتصادی برای قربانیان و خانواده‌هایشان دارد. هر مورد فوت به معنای از دست دادن یکی از اعضای یک خانواده است و هر مجروح، پیامدهای بهداشتی و انسانی برای خود و خانواده‌اش برجای می‌گذارد. تخریب مغازه‌های تجاری نیز به از دست رفتن منابع درآمد خانواده‌هایی منجر می‌شود که کاملاً به آن وابسته هستند.

مرکز عین الانسانیة، رژیم سعودی را مسئول این جنایت و نقض‌های ناشی از تشدید مستمر دانست و خواستار انجام تحقیقی مستقل و شفاف برای مشخص شدن ابعاد حمله به بازار مرکزی تعز، نهادهای مسئول صدور و اجرای این حمله و تضمین حقوق قربانیان و خانواده‌هایشان در عدالت، انصاف و جبران خسارت شد.

این مرکز از سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی و حقوقی خواست حادثه بازار تعز و دیگر جنایت‌های وحشیانه علیه غیرنظامیان و اماکن غیرنظامی در یمن را مستند کنند و تأکید کرد: نباید با قربانیان به عنوان اعدادی در گزارش‌ها برخورد شود. باید مسئولیت‌پذیری درباره هر نقض جدی حقوق بین‌الملل بشردوستانه که در تحقیقات مستقل ثابت می‌شود، تضمین گردد.

این مرکز همچنین از جامعه بین‌المللی خواست موضع روشنی در قبال هدف قرار دادن بازارها، خانه‌ها و تأسیسات غیرنظامی اتخاذ کند و هشدار داد: ادامه این جنایت‌ها و کشته شدن غیرنظامیان از جمله زنان و کودکان، وضعیت انسانی را وخیم‌تر کرده و خسارات خانواده‌های یمنی را افزایش می‌دهد.

مرکز عین الانسانیة در پایان بر اهمیت ادامه مستندسازی و حفظ ادله مربوط به قربانیان و خسارات وارد شده به اماکن غیرنظامی تأکید کرد و آن را پایه هر مسیر بعدی برای مسئولیت‌پذیری و انصاف دانست. این مرکز تأکید کرد: آثار این جنایت‌ها در زندگی قربانیان، خانواده‌هایشان و جوامع محلی آسیب‌دیده باقی خواهد ماند.

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