به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ درگیری‌های نظامی در امتداد مرز افغانستان و پاکستان بار دیگر تکرار شده و دو کشور در چرخه‌ای از حملات، کشته‌ها و بسته شدن گذرگاه‌های مرزی گرفتار شده‌اند. وضعیتی که پس از یک دوره آرامش نسبی و میانجی‌گری‌هایی که دوام چندانی نداشتند بار دیگر روابط کابل و اسلام‌آباد را به فضای اتهام‌زنی متقابل بازگردانده است.

براساس گزارش پایگاه خبری «الجزیره نت»، این بحران ادامه‌دار بار دیگر توجه‌ها را به دلایل تکرار درگیری میان دو همسایه جلب کرده است. بحرانی که در آن میراث مرزبندی‌های دوران استعمار با پیچیدگی پرونده‌های امنیتی، به‌ویژه مسئله طالبان پاکستان و تغییر موازنه‌های اقتصادی و منطقه‌ای درهم تنیده شده است.

ریشه اختلاف؛ خطی که بیش از ۱۳۰ سال پیش ترسیم شد

ریشه‌های این اختلاف به بیش از ۱۳۰ سال پیش و مشخصاً به سال ۱۸۹۳ میلادی بازمی‌گردد. زمانی که بریتانیا با «عبدالرحمان خان» امیر افغانستان بر سر ترسیم خط دیورند برای تعیین مرز میان افغانستان و هند تحت حاکمیت بریتانیا به توافق رسید.

این خط در امتداد حدود ۲۶۰۰ کیلومتر و از میان مناطق کوهستانی و صعب‌العبور کشیده شد و جوامع و قبایل به‌هم‌پیوسته به‌ویژه مناطق پشتون‌نشین را از یکدیگر جدا کرد. در نتیجه، خانواده‌هایی به‌طور کامل در دو سوی این مرز قرار گرفتند، اما پیوندهای اجتماعی، خانوادگی و قبیله‌ای خود را همچنان حفظ کردند.

پس از تأسیس پاکستان در سال ۱۹۴۷ میلادی، اسلام‌آباد این خط را به ارث برد و آن را مرزی بین‌المللی و به رسمیت شناخته‌شده دانست. در مقابل، حکومت‌های مختلف افغانستان از به رسمیت شناختن کامل آن خودداری کردند و آن را خطی تحمیلی و مغایر با واقعیت تاریخی منطقه دانستند.

از همکاری با طالبان تا شکاف میان کابل و اسلام‌آباد

روابط دو طرف برای سال‌ها بر نوعی همکاری تاریخی استوار بود. بر اساس گزارش‌های آمریکایی و اسناد محرمانه ناتو، سازمان اطلاعات پاکستان از تأسیس جنبش طالبان در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی حمایت کرد و در دو دهه پس از مداخله آمریکا در سال ۲۰۰۱ میلادی نیز برای این گروه، پناهگاه امن و کمک‌های مستقیم فراهم کرد.

این همگرایی در آگوست سال ۲۰۲۱ میلادی و با بازگشت طالبان به قدرت به اوج خود رسید. زمانی که اسلام‌آباد از بازگشت این گروه استقبال کرد. «عمران خان» نخست‌وزیر پیشین پاکستان در آن زمان، این تحول را به رهایی افغانستانی‌ها از زنجیرهای بردگی، تشبیه کرد.

اما این مسیر طولانی از ائتلاف ضمنی، خیلی زود جای خود را به تنش شدید و اختلاف علنی داد. جاه‌طلبی‌های امنیتی اسلام‌آباد با واقعیت سیاسی و میدانی جدید در کابل برخورد کرد و مرز مشترک دو کشور که زمانی منطقه نفوذ و آرامش نسبی بود به عرصه‌ای برای درگیری و رویارویی‌های مکرر تبدیل شد.

طالبان پاکستان؛ یکی از محورهای اصلی اختلاف

در اواخر سال ۲۰۲۲ میلادی، گروه طالبان پاکستان ـ که در اواخر سال ۲۰۰۷ میلادی با ائتلاف حدود ۴۰ گروه و تحت رهبری بیت‌الله محسود تشکیل شده بود ـ آتش‌بس خود با اسلام‌آباد را پایان داد و حملات خود را در امتداد خط دیورند افزایش داد.

با فرا رسیدن سال ۲۰۲۵ میلادی، حملات، عملیات نظامی و بمباران‌های هوایی پاکستان به اوج خود رسید و صدها کشته بر جای گذاشت. آماری که در گزارش هیئت نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان «یوناما» به آن اشاره شده است.

در حالی که گزارش‌های سازمان ملل از حضور حدود ۸ تا ۱۰ هزار نیروی طالبان پاکستان در خاک افغانستان به‌ویژه در استان‌های «خوست»، «پکتیکا» و «ننگرهار» حکایت دارد، اسلام‌آباد، کابل را به پناه دادن به این نیروها و تسهیل استفاده آنان از خاک افغانستان متهم می‌کند.

در مقابل، حکومت طالبان تأکید می‌کند که مانع فعالیت‌های خصمانه می‌شود و پاکستان را به حمایت از گروه‌هایی برای بی‌ثبات کردن افغانستان متهم می‌کند.

این پرونده همچنین با محدودیت‌های ایدئولوژیک و قبیله‌ای درهم تنیده است که حل‌وفصل آن را دشوار می‌کند. در کنار طالبان پاکستان، فعالیت گروه‌های تروریستی دیگری مانند «ارتش آزادی‌بخش بلوچستان» و «داعش خراسان» نیز بر پیچیدگی وضعیت افزوده است.

تلاش کابل برای کاهش وابستگی اقتصادی به پاکستان

در واکنش به بسته شدن مکرر گذرگاه‌های «تورخم» و «اسپین بولدک ـ چمن»، حکومت طالبان تلاش کرده وابستگی اقتصادی خود به اسلام‌آباد را کاهش دهد.

بر همین اساس، حجم تجارت دوجانبه از ۲.۴۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ میلادی به ۱.۷۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ میلادی کاهش یافته است. همچنین بر اساس آمار بانک دولتی پاکستان، صادرات این کشور به افغانستان در نیمه نخست سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۶، ۵۶ درصد کاهش داشته است.

حکومت طالبان همچنین روند گسترش روابط منطقه‌ای خود را از جمله با تقویت تجارت با ایران از طریق بندر چابهار، تحکیم روابط با چین و روسیه ـ که نخستین کشوری بود که دولت طالبان را به‌طور رسمی به رسمیت شناخت ـ و ازسرگیری روابط با هند، سرعت بخشیده است.

این تحولات نگرانی اسلام‌آباد را افزایش داده است.

میانجی‌گری‌های منطقه‌ای؛ چرا تنش همچنان ادامه دارد؟

با وجود تلاش میانجی‌گرانه کشورهای منطقه از جمله قطر، ترکیه، عربستان سعودی و چین، شکست دورهای مختلف مذاکرات باعث شده روابط دو کشور همچنان مستعد ورود به چرخه‌های تکراری تشدید درگیری نظامی و سپس بازگشت به میز مذاکره باشد.

در تازه‌ترین تحول، وزارت دفاع حکومت طالبان روز یکشنبه اعلام کرد که نیروهای این حکومت در استان «نورستان» در شرق افغانستان، ۲۸ فرد مسلح را کشته و ۳۲ نفر دیگر را زخمی کرده‌اند.

به گفته این وزارتخانه، این درگیری پس از آن رخ داد که گروهی از پاکستان وارد خاک افغانستان شدند و مقام‌های حکومت طالبان مدعی شدند که اعضای داعش در میان آنان حضور داشته‌اند.

این حادثه پس از حملات هوایی پاکستان به افغانستان در ۲۱ سپتامبر جاری رخ داد. اسلام‌آباد اعلام کرد که در این حملات، ۲۸ فرد مسلح کشته شده‌اند.

با این حال، مقام‌های افغانستانی گفتند که قربانیان این حملات غیرنظامی بوده‌اند. هیئت نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان نیز اعلام کرد که در این حملات ۳ غیرنظامی کشته شده‌اند.

بحرانی فراتر از یک اختلاف مرزی

تداوم درگیری‌ها نشان می‌دهد که اختلاف کابل و اسلام‌آباد تنها به یک مناقشه مرزی محدود نیست. خط دیورند، مسئله طالبان پاکستان، رقابت‌های منطقه‌ای، روابط اقتصادی و نقش قدرت‌های خارجی، همگی در شکل‌گیری وضعیت کنونی نقش دارند.

در نتیجه، هرچند میانجی‌گری‌های منطقه‌ای تاکنون توانسته‌اند در مقاطعی از شدت درگیری‌ها بکاهند، اختلافات بنیادین میان دو طرف همچنان پابرجاست و مرز دیورند بار دیگر به نقطه‌ای حساس در روابط افغانستان و پاکستان تبدیل شده است.

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