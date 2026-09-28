به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد نتانیاهو صبح یکشنبه با یک هواپیمای اختصاصی راهی ابوظبی شد و تمام روز را در امارات سپری کرد. بر اساس این گزارش، وی در جریان این سفر با محمد بن‌زاید دیدار و گفت‌وگو کرده است.

دفتر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و مقام‌های اماراتی تاکنون جزئیات رسمی درباره این دیدار منتشر نکرده‌اند. خبرگزاری آناتولی نیز گزارش داده است که امارات در نخستین ساعات پس از انتشار این خبر، اظهارنظری رسمی درباره آن نداشته است.

در عین حال رسانه‌های عبری می‌گویند سفر نتانیاهو به امارات متحده عربی حدود ۶ ساعت به طول انجامید و بخش عمده این سفر بر موضوع ایران متمرکز بوده است.

این سفر در شرایطی انجام شده که طی هفته‌های اخیر، گزارش‌هایی درباره هشدار ادعایی محمد بن‌زاید به نتانیاهو پیش از حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ منتشر شده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های اسرائیلی، رئیس امارات پیش از آن حمله درباره احتمال یک عملیات گسترده از سوی حماس به نتانیاهو هشدار داده بود؛ اما نتانیاهو این ادعا را رد کرده است.

پیش از انتشار گزارش درباره انجام این دیدار، کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که نتانیاهو برای انجام یک دیدار به امارات متحده عربی سفر کرده است. این رسانه به نقل از دو منبع گزارش داده بود که نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با هواپیمای خصوصی به ابوظبی رفته و قرار است با محمد بن‌زاید دیدار کند.