تنگه هرمز نه تنها باز نیست، بلکه شکارگاه نیروی دریایی سپاه است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به عملیات نیروی دریایی سپاه در تنگه هرمز، این منطقه را «شکارگاه» این نیرو برای زیرسطحی‌های آمریکایی توصیف کرد.

سردار محبی اظهار داشت: «تنگه هرمز نه تنها باز نیست، بلکه شکارگاه نیروی دریایی سپاه برای زیرسطحی‌های آمریکایی است.»

وی همچنین از کشف و به‌دست آوردن دومین شناور زیرسطحی خبر داد و گفت: این‌بار یک Mk 18 Mod 2 Kingfish به دست آمده است؛ یک وسیله نقلیه زیرسطحی خودمختار (AUV) پیشرفته که به سونار و سامانه ناوبری دقیق مجهز است و ارزش آن چند میلیون دلار برآورد می‌شود.

سخنگوی سپاه تأکید کرد که اهمیت این اقدام تنها به شکار یک تجهیز نظامی محدود نمی‌شود، بلکه این تجهیزات می‌توانند به عنوان «غنیمت فناوری و اطلاعاتی» نیز مورد استفاده قرار گیرند.

.

..........................

پایان پیام