انتشار اخباری درباره احتمال لغو ممنوعیت پروازهای ایران به فرودگاه نجف طی ۲۴ ساعت آینده

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع مطلع نزدیک به دولت عراق اعلام کرد که ممنوعیت ورود پروازهای ایران به فرودگاه بین‌المللی نجف اشرف قرار است طی ۲۴ ساعت آینده لغو شود.

تلاش بغداد برای مستثنی کردن فرودگاه نجف

این منبع در گفت‌وگو با پایگاه خبری «میدل ایست نیوز» گفت که دولت عراق همچنان در حال رایزنی و انجام اقدامات لازم برای مستثنی کردن فرودگاه بین‌المللی نجف اشرف از تحریم‌های اعمال‌شده از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا است. اقدامی که در صورت تحقق، امکان ازسرگیری ورود پروازهای ایران به این فرودگاه را فراهم خواهد کرد.

واکنش‌های سیاسی و مردمی به توقف پروازها

این منبع افزود که این تصمیم همچنین در پی واکنش‌های سیاسی و مردمی در عراق به ممنوعیت ورود پروازهای ایران به فرودگاه نجف اتخاذ شده است.

به گفته این منبع، انتظار می‌رود ممنوعیت مذکور طی ۲۴ ساعت آینده پایان یابد و زمینه برای ازسرگیری پروازهای ایران به فرودگاه بین‌المللی نجف اشرف فراهم شود.

توقف پروازها میان عراق و ایران

فرودگاه بین‌المللی نجف بامداد روز جمعه پس از دریافت دستورالعمل‌های رسمی، پروازهای خود با ایران را متوقف کرده بود. این اقدام حدود ۴۸ ساعت پس از توقف پروازها در فرودگاه بین‌المللی بغداد انجام شد.

پس از آن نیز فرودگاه‌های اربیل و سلیمانیه اعلام کردند که اقدام مشابهی را در پیش گرفته‌اند. در نتیجه، پروازها میان چهار فرودگاه عراق و ایران متوقف شد.

بر اساس اعلام این منبع، انتظار می‌رود با لغو ممنوعیت در ساعات آینده، روند ازسرگیری پروازهای ایران به فرودگاه نجف اشرف آغاز شود.

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