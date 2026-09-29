به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در آستانه سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله، آیت‌الله نجم‌الدین طبسی، استاد درس خارج حوزه علمیه و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، از سال‌ها آشنایی، ارتباط علمی و حضور در کنار دبیرکل فقید حزب‌الله لبنان سخن گفت و ابعاد مختلفی از شخصیت علمی، اخلاقی و اجتماعی وی را روایت کرد.

ولایتمدار و متواضع؛ در عین شجاعت و قاطعیت

آیت‌الله نجم‌الدین طبسی، استاد درس خارج حوزه علمیه و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، با اشاره به فرارسیدن سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان، از او به‌عنوان رهبری دلیر، شجاع، ولایتمدار و متواضع و در عین حال قاطع یاد کرد و اظهار داشت: با توجه به بیش از سه دهه مقاومت و جهاد سیدحسن نصرالله، به‌ویژه در برابر رژیم صهیونیستی، پیشنهاد کرده‌ام که به‌ویژه در لبنان، دانشنامه‌ای درباره شخصیت و مبارزات ایشان تدوین شود.

وی با اشاره به سال‌ها مقاومت سیدحسن نصرالله افزود: این شخصیت بیش از ۳۰ سال در برابر رژیم صهیونیستی مقاومت و جهاد کرد و در این سال‌ها در برابر دشمنی که از پلیدترین، منحوس‌ترین و شرورترین انسان‌ها هستند، ایستادگی کرد و آنان را تحقیر و ذلیل کرد.

استاد درس خارج حوزه علمیه با اشاره به شرایط برخی کشورهای عربی در قبال رژیم صهیونیستی تصریح کرد: کشورهای عربی با وجود اقتدار ظاهری خود، جرئت نمی‌کنند در برابر اسرائیل قد علم کنند، اما سیدحسن نصرالله به‌عنوان رهبر مقاومت در برابر این رژیم ایستادگی کرد و با دشمنان مقابله کرد و ضربات سنگینی به آنان وارد ساخت.

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آشنایی با سیدحسن نصرالله پس از شهادت سیدعباس موسوی

آیت‌الله طبسی درباره نحوه آشنایی خود با سیدحسن نصرالله اظهار داشت: آشنایی بنده با این بزرگوار از دوران پس از شهادت شهید مقاومت اسلامی و دبیرکل حزب‌الله لبنان، سیدعباس موسوی، شکل گرفت.

وی افزود: در زمانی که برای تبلیغ به لبنان می‌رفتم، شهید سیدعباس موسوی در قید حیات بود، اما پس از شهادت ایشان، برنامه‌های تبلیغی ما در بیروت آغاز شد و فعالیت‌ها از همان محیط و مرکز تعلیم قرآن ادامه پیدا کرد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به برنامه‌های دهه محرم حزب‌الله در آن سال‌ها ادامه داد: در آن مقطع، برنامه‌های حزب‌الله در دهه محرم هنوز به شکل امروزی برگزار نمی‌شد که هر شب خود سیدحسن نصرالله یا یکی از شخصیت‌های برجسته روحانیت لبنان سخنرانی کند و بیشتر جلسات به شکل دیگری برگزار می‌شد. در یکی دو سال نخست، سیدحسن نصرالله در شب‌های دهه محرم در جلسات حضور پیدا می‌کرد و پای منبر می‌نشست و با تواضع در مجلس عزاداری شرکت می‌کرد.

آیت‌الله طبسی با اشاره به حضور سیدحسن نصرالله در مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) گفت: پس از منبر، مراسم سینه‌زنی برگزار می‌شد و سیدحسن نصرالله نیز در این مراسم شرکت می‌کرد و همراه عزاداران به سینه‌زنی می‌پرداخت. در روز عاشورا نیز مقتل‌خوانی برگزار می­شد و سیدحسن نصرالله در مجلس حضور داشت و به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌گرفت.

برنامه‌های تبلیغی با دعوت حزب‌الله و نمایندگی امام و رهبری گسترش یافت

استاد درس خارج حوزه علمیه ادامه داد: به‌تدریج ارتباط ما با سیدحسن نصرالله گسترش پیدا کرد و در همین چارچوب، گاهی نمایندگی امام و رهبری و گاهی نیز خود حزب‌الله از بنده برای برگزاری برنامه‌های تبلیغی دعوت و برنامه‌ریزی می‌کردند.

وی با اشاره به توسعه برنامه‌های تبلیغی خود در مرکز فرهنگی امام خمینی(ره) اظهار داشت: این مرکز فرهنگی را آقای سیدعیسی طباطبائی راه‌اندازی کرده بود و اداره آن در اختیار حزب‌الله قرار داشت. در ادامه، برنامه منبر ما از شب به عصر منتقل شد و شهید سیدهاشم صفی‌الدین نیز برای برگزاری این برنامه‌ها دعوت می‌کرد و پیگیری برنامه‌ها با ایشان بود.

وی خاطرنشان کرد: این برنامه‌ها هر روز بعدازظهر از ساعت چهار تا پنج برگزار می‌شد و استقبال از آن بسیار گسترده بود، به‌گونه‌ای که تمام اتاق‌های مرکز فرهنگی امام خمینی(ره) و حتی پله‌های آن از جمعیت پر می‌شد. سیدحسن نصرالله نیز در این جلسات حضور پیدا می‌کرد و در کنار مردم در برنامه‌ها شرکت داشت.

شرایط امنیتی پس از شهادت سیدعباس موسوی افزایش یافت

آیت‌الله طبسی با اشاره به شرایط امنیتی آن دوران تصریح کرد: در همان زمان نیز مسائل امنیتی به‌دقت رعایت می‌شد و رفت‌وآمدها زیر نظر قرار داشت؛ به‌ویژه پس از شهادت سیدعباس موسوی، این ملاحظات امنیتی شدت بیشتری پیدا کرد.

وی افزود: سیدحسن نصرالله در آن دوران تحت نظر بود و جاسوسان و عوامل دشمن رفت‌وآمدها را زیر نظر داشتند، اما خداوند متعال او را در آن مدت حفظ کرد.

استاد درس خارج حوزه علمیه گفت: با وجود شرایط امنیتی و حساسیت‌هایی که پس از شهادت سیدعباس موسوی وجود داشت، ارتباط و برنامه‌های مشترک ما ادامه پیدا کرد و سیدحسن نصرالله نیز در این جلسات حضور داشت.

آیت‌الله طبسی با اشاره به استمرار ارتباط خود با سیدحسن نصرالله اظهار داشت: پس از این دیدارها و برنامه‌های تبلیغی، در ماه مبارک رمضان نیز ارتباط‌ها ادامه داشت و گاهی در ماه محرم، برای سفره‌های اطعام به نیت ثواب حضرت اباعبدالله الحسین(ع) دعوت می‌شدیم و در ماه مبارک رمضان نیز برای افطاری‌های خصوصی دعوت می‌کردند.

وی با یادآوری یکی از این افطاری‌ها افزود: دفتر سیدحسن نصرالله به بنده اطلاع داد که افطار شب بعد با حضور افراد خاص برگزار می‌شود و در آن جلسه، علاوه بر سیدحسن نصرالله، آقای نعیم قاسم، آقای فضل‌الله و شماری از مسئولان و شخصیت‌های حزب‌الله حضور داشتند.

استاد درس خارج حوزه علمیه ادامه داد: در این جلسات، در کنار گفت‌وگوهای معمول، جلسات تخصصی و علمی نیز داشتیم و یکی از موضوعاتی که در این ارتباط مطرح شد، کتاب «الأیام المکیة» درباره دوران حضور امام حسین(ع) در مکه بود. در آن زمان، این کتاب هنوز چاپ نشده بود و نسخه خطی آن را در اختیار داشتم که آن را به سیدحسن نصرالله دادم تا مطالعه کند.

آیت‌الله طبسی افزود: سیدحسن نصرالله فرمود این کتاب را می‌خواهد و در ادامه نیز به بنده گفت که منبرهای ده یا دوازده شب او، همگی بر اساس مطالب کتاب «الایام المکیة» درباره دوران حضور امام حسین(ع) در مکه بوده است.

گفت‌وگوهای علمی نصرالله درباره مهدویت، ایران و مرجعیت

آیت‌الله طبسی با اشاره به حضور خود در زینبیه دمشق اظهار داشت: یکی از سال‌ها، برای دهه محرم به زینبیه دمشق دعوت شده بودم و سیدحسن نصرالله نیز از بنده دعوت می‌کرد و درخواست داشت که برای ملاقات خدمت ایشان برسم. در دو یا سه نوبت، به دیدار ایشان رفتم و جلسات از ساعت ۹:۳۰ شب آغاز می‌شد و تا یک و نیم بامداد ادامه پیدا می‌کرد.

استاد درس خارج حوزه علمیه تصریح کرد: این دیدارها عمدتاً علمی بود و در آنها درباره موضوعات مختلفی از جمله مباحث مهدویت، مسائل مربوط به ایران، مرجعیت و همچنین مفسدان و کسانی که در پی ایجاد مشکل در کشور بودند، گفت‌وگو می‌شد.

وی با بیان اینکه سیدحسن نصرالله نسبت به مسائل ایران دغدغه داشت، ادامه داد: ایشان نسبت به کشور عزیز ما نگرانی داشت و نسبت به مقام معظم رهبری، بسیار حساس و علاقه‌مند بود.

آیت‌الله طبسی با تأکید بر اینکه ارتباط علمی میان آنان استمرار داشت، گفت: این ارتباطات علمی قطع نشد و علاقه و ارادت بنده به ایشان نیز صرفاً به دلیل مسائل علمی نبود، بلکه به شخصیت و وجود ایشان ارادت و محبت داشتم.

نصرالله با وجود تخصص، برای مباحث علمی دقت و تواضع داشت

وی در ادامه با اشاره به یکی از تماس‌های تلفنی خود با سیدحسن نصرالله اظهار داشت: در مقطعی در اصفهان و در دهه محرم حضور داشتم و همراه میزبان خود در حال رفتن به محل برنامه بودیم که تلفن همراهم به صدا درآمد. تلفن را که باز کردم، فردی با نام «ابوهادی» تماس گرفته بود و مشخص شد خود سیدحسن نصرالله است و اعلام کرد با بنده کار دارد.

استاد درس خارج حوزه علمیه ادامه داد: به دلیل رعایت مسائل امنیتی، به ایشان گفتم از طریق تلفن همراه نمی‌توانم صحبت کنم و شماره تلفن ثابت را در اختیارشان می‌گذارم تا نیم ساعت بعد با هم گفت‌وگو کنیم. سپس به باغی که میزبان ما در خمینی‌شهر داشت رفتیم و سیدحسن نصرالله بار دیگر تماس گرفت و حدود یک ساعت با یکدیگر صحبت کردیم.

وی با اشاره به محتوای این گفت‌وگو گفت: نصرالله اظهار کرد که می‌خواهد امشب یا فردا شب درباره «سفیانی» صحبت کند و درباره چگونگی طرح این موضوع با بنده مشورت کرد.

آیت‌الله طبسی تصریح کرد: خود سیدحسن نصرالله در این مباحث متخصص و صاحب‌نظر بود، اما در عین حال این تواضع را داشت که برای یک بحث علمی، درباره چارچوب موضوع و جزئیات آن با بنده گفت‌وگو کند.

استاد درس خارج حوزه علمیه افزود: حدود یک ساعت درباره سفیانی صحبت کردیم و ایشان درباره چهارچوب بحث، نکاتی که باید مورد بحث قرار گیرد و اینکه این نکات قابل طرح و تأیید هست یا نیست، سؤال می‌کرد.

وی خاطرنشان کرد: این ارتباط علمی در کنار دیگر ارتباط‌ها ادامه داشت و حتی برای عیادت از بنده بعد از عمل جراحی قلب نیز دو بار نماینده فرستاد؛ و در فوت برادر بزرگترم که حدود دو سال قبل اتفاق افتاد، هیئتی را برای تسلیت فرستاد.

سیدحسن نصرالله شهادت را شایسته‌ترین فرجام خود می‌دانست

آیت‌الله طبسی با بیان اینکه ارتباطش با سیدحسن نصرالله تنها به مسائل علمی محدود نبود، اظهار داشت: به دلیل شخصیت و وجود این بزرگوار، شبی نبود که اگر توفیق تهجد پیدا می‌کردم، برای ایشان دعا نکنم و این دعای خیر تا زمان شهادت ایشان ادامه داشت.

وی با اشاره به خدمات سیدحسن نصرالله در عرصه مقاومت و دفاع از تشیع تصریح کرد: پس از همه خدماتی که این بزرگوار انجام داد، شهادت، حق او بود و کمترین هدیه‌ای بود که می‌توانست نصیبش شود.

استاد درس خارج حوزه علمیه افزود: انسان بالاخره از دنیا می‌رود، اما برای چنین شخصیتی، شهادت و نه مرگ طبیعی، فرجام شایسته‌ای بود؛ چرا که این مقاومت‌ها و تلاش‌ها، تشیع را به مرحله‌ای رساند که دنیا را تکان داد.

استاد درس خارج حوزه علمیه ادامه داد: سیدحسن نصرالله به نام تشیع و به نام شیعه حرکت می‌کرد و پرچم تشیع را در همه جا به اهتزاز درآورد.

آیت‌الله طبسی با اشاره به شرایط دشوار لبنان گفت: دولت به اصطلاح دست‌نشانده اسرائیل در لبنان، حکومت‌های مرتجع عرب و همسایگان لبنان، همگی در مقابل حزب‌الله قرار گرفتند، اما حزب‌الله قوی جنگید و همچنان اقتدار خود را حفظ کرده است. به هر تقدیر شهادت سیدحسن نصرالله در نهایت رخ داد و امیدوارم خداوند عزوجل این فقدان را جبران کند.

نصرالله با سیاست و ظرافت مانع شکل‌گیری فتنه مذهبی در لبنان شد

آیت‌الله طبسی در ادامه با اشاره به ارتباط سیدحسن نصرالله با جامعه شیعه لبنان، علما و دیگر اقشار این کشور اظهار داشت: ارتباط ایشان با جامعه شیعه لبنان بسیار قوی بود و با علما نیز ارتباط نزدیکی داشت و در عین حال، با اهل سنت نیز روابط خوبی برقرار کرده بود.

وی با اشاره به تلاش برخی جریان‌ها برای ایجاد اختلاف مذهبی در لبنان افزود: عربستان سعودی بسیار تلاش می‌کرد تا جبهه‌ای در لبنان باز کند و پس از کشته شدن رفیق حریری نیز این تلاش وجود داشت تا میان شیعه و سنی فتنه ایجاد شود.

استاد درس خارج حوزه علمیه ادامه داد: سیدحسن نصرالله در چنین شرایطی با سیاست و ظرافت خاصی رفتار می‌کرد و بدون اطلاع قبلی به خانه سعد حریری رفت و برای عرض تسلیت حضور پیدا کرد و به این ترتیب، به تعبیر وی، آب روی آتش ریخت.

وی خاطرنشان کرد: در ادامه نیز زمانی که سعد حریری به عربستان سعودی رفت و حوادثی برای او پیش آمد، سیدحسن نصرالله موضع‌گیری کرد و این موضع‌گیری را با چنان سیاست و ظرافتی انجام داد که حتی برخی از اهل سنت از این میزان عقلانیت و سیاستمداری تعجب کردند. سیدحسن نصرالله توانسته بود اهل سنت را نیز جذب کند و دست‌کم اجازه ندهد جبهه‌ای از سوی اهل سنت علیه حزب الله و مقاومت اسلامی شکل بگیرد.

مسیحیان لبنان نیز در مجالس نصرالله و برنامه‌های تبلیغی حضور داشتند

وی در ادامه با اشاره به علاقه مسیحیان لبنان به سخنرانی‌های سیدحسن نصرالله اظهار داشت: بسیاری از مسیحیان نیز به سخنان ایشان علاقه‌مند بودند و زمانی که در مناطق مسیحی‌نشین برای برگزاری برنامه‌های تبلیغی رفت‌وآمد می‌کردم، در مسیر مشاهده می‌کردم که مردم تلویزیون را روشن کرده و به سخنان ایشان گوش می‌دهند.

استاد حوزه علمیه قم افزود: سیدحسن نصرالله بیان خوبی داشت، مطالب جدید مطرح می‌کرد و سخنانش تأثیرگذار بود.

وی با یادآوری یکی از برنامه‌های تبلیغی خود در مناطق مسیحی‌نشین گفت: یک بار از طرف حزب‌الله برای حضور در مناطق مسیحی‌نشین اعزام شدم و حدود ۱۰ شب در یکی دو روستا در قلب مناطق مسیحی حضور داشتم.

آیت‌الله طبسی خاطرنشان کرد: مسیحیان نیز در این مجالس شرکت می‌کردند و کشیش‌ها در صف نخست می‌نشستند. زمانی که سخنرانی می‌کردم، آنان گوش می‌دادند و حتی دست به دعا برمی‌داشتند.

وی ادامه داد: زنان مسیحی نیز در این مجالس شرکت می‌کردند و یک بار یکی از آنان از من پرسید که آیا می‌توانند در مجلس شرکت کنند و حتی حاضرند روسری بر سر بگذارند؛ پاسخ دادم که این مجلس برای همه است و می‌توانند شرکت کنند.

سیاست نصرالله اختلافات مذهبی را به میدان تقابل تبدیل نکرد

آیت‌الله طبسی با اشاره به تلاش برخی جریان‌ها برای ایجاد اختلاف میان شیعیان، اهل سنت و مسیحیان گفت: جریان‌هایی در پی ایجاد اختلاف شیعه با شیعه، شیعه با سنی و مسلمانان با مسیحیان بودند و برای این کار نیز هزینه می‌کردند، اما سیدحسن نصرالله با سیاستی که داشت، همه را جذب کرده بود و اجازه نمی‌داد این اختلافات به شکلی که دشمن می‌خواست گسترش پیدا کند.

وی با اشاره به فضای تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: امروز نباید شرایط تبلیغات شدید علیه ایران، امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری را با آن دوران یکسان دید؛ در آن زمان نیز تبلیغات وجود داشت، اما در مقابل، سیدحسن نصرالله با عقلانیت، سیاست و فهم خود در برابر این شرایط عمل می‌کرد.

استاد درس خارج حوزه علمیه با اشاره به اختلافات مقطعی میان جنبش امل و حزب‌الله افزود: در برهه‌ای میان امل و حزب‌الله اختلافاتی پیش آمد که مقام معظم رهبری در آن ورود کردند و در پی این ورود، مسائل مدیریت شد.

وی تصریح کرد: امروز حزب‌الله و جنبش امل در کنار یکدیگر قرار دارند و هر دو شیعه و پیرو مکتب اهل‌بیت(ع) هستند.

آیت‌الله طبسی با اشاره به حضور خود در جلسات مشترک این دو جریان گفت: در برخی روستاها برای حضرت اباعبدالله الحسین(ع) جلسه برگزار می‌شد و جمعیت زیادی حضور پیدا می‌کردند؛ طرفداران و پیروان حزب‌الله و جنبش امل نیز همگی در این مجالس شرکت می‌کردند.

استاد درس خارج حوزه علمیه خاطرنشان کرد: در این جلسات، اساساً چیزی به نام اختلاف میان حزب‌الله و جنبش امل وجود نداشت و آنچه مشاهده می‌شد، وحدت کلمه بود؛ این وضعیت، در نگاه وی، نتیجه سیاست، عقل، هوش، درک و توجه سیدحسن نصرالله بود.

هر یک از بزرگان تشیع در مسیر خود نقش ویژه‌ای ایفا کردند

آیت‌الله طبسی در ادامه با اشاره به شخصیت‌های برجسته تشیع اظهار داشت: هر یک از بزرگان، همچون امام خمینی(ره)، آیت‌الله شهید محمدباقر صدر و دیگر شخصیت‌ها، ویژگی و نقش خاص خود را داشته‌اند و باید هر یک را در جایگاه ویژه خود مورد توجه قرار داد.

وی با اشاره به شهید آیت‌الله محمدباقر صدر افزود: آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر متفکری نابغه و دانشمند بود و به نظر می‌رسید که می‌رفت به یک مرجعیت جهانی دست پیدا کند، اما صدام مانع این مسیر شد و او را به شهادت رساند.

استاد حوزه علمیه درباره امام موسی صدر نیز تصریح کرد: امام موسی صدر توانست تشیع را در لبنان از آشفتگی و پراکندگی خارج کند و شیعیان را که در آن زمان یک طایفه بودند و مورد توجه قرار نمی‌گرفتند، گرد هم آورد.

وی افزود: امام موسی صدر به شیعیان لبنان هویت بخشید، مجلس اعلای شیعه را تشکیل داد و جنبش امل را سامان‌دهی کرد و در نتیجه، شیعیان لبنان به جایگاهی رسیدند که امروز یک قدرت محسوب می‌شوند.

آیت‌الله طبسی ادامه داد: امام موسی صدر تنها برای جمع کردن شیعیان تلاش نکرد، بلکه با اهل سنت و مسیحیان نیز روابط خوبی داشت و حتی در کلیساهای مسیحیان سخنرانی می‌کرد؛ به‌گونه‌ای که گفته می‌شد اگر مسیحی بود، او را می‌پرستیدند.

وی با اشاره به جایگاه امام خمینی(ره) پیش از رهبری سیاسی گفت: امام خمینی(ره) پیش از آنکه رهبر سیاسی ایران و جهان باشد، مرجع تقلید بود و پیرو و رساله عملیه داشت.

حرکت امام موسی صدر و نصرالله در امتداد مرجعیت امام خمینی و امام خامنه‌ای بود

استاد درس خارج حوزه علمیه اظهار داشت: حرکت امام موسی صدر و حرکت سیدحسن نصرالله، در نگاه وی، امتداد رهبری و مرجعیت امام خمینی(ره) و مرجعیت امام خامنه‌ای(ره) است.

وی افزود: این حرکت‌ها در پرتو مرجعیت و رهبری امام خمینی(ره) و امام خامنه‌ای(ره) اوج گرفتند.

آیت‌الله طبسی با اشاره به فعالیت‌های شیخ زکزاکی نیز گفت: اگر فعالیت‌های شیخ زکزاکی و تاریخ آن را بررسی کنیم، می‌بینیم که شیعه در نیجریه در گذشته به تعداد انگشتان بود، اما امروز کمترین عددی که درباره شمار شیعیان مطرح می‌شود، حدود ۱۵ میلیون نفر است.

وی ادامه داد: این حرکت نیز در واقع از تلاش‌های شیخ زکزاکی و در امتداد انقلاب اسلامی است.

استاد حوزه علمیه تصریح کرد: این حرکت، حرکت امام خمینی(ره) بود و ادامه‌دهنده آن امام خامنه‌ای(ره) است که به تعبیر وی، عزت، سرافرازی، سربلندی و آقایی را برای تشیع و اسلام ناب محمدی به ارمغان آورد.

لبنان عرصه تلاقی سیاست‌های جهانی و منطقه‌ای است

آیت‌الله طبسی با اشاره به موقعیت لبنان اظهار داشت: لبنان در منطقه‌ای قرار دارد که به تعبیر وی، اگر این تعبیر درست باشد، «چهارراه دنیا» است؛ چرا که سیاست‌های جهانی، سیاستمداران و حساب‌ها و تصفیه‌حساب‌های مختلف در آن منطقه با یکدیگر تلاقی پیدا می‌کنند. در چنین محیطی، پرچم انقلاب اسلامی و پرچم حزب‌الله و مقاومت اسلامی برافراشته شد و این مسئله برای دشمن بسیار خطرناک بود و خواب را از چشم او ربوده بود.

استاد درس خارج حوزه علمیه در پایان خاطرنشان کرد: این وضعیت در عین حال برای تشیع یک نقطه قوت به شمار می‌رفت و سیدحسن نصرالله توانست در آن مناطق تحول ایجاد کند.

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