طالبان دفتر خبرگزاری آوا و مرکز فرهنگی تبیان را در کابل بست

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی در کابل گزارش داده‌اند که نیروهای طالبان طی روزهای اخیر دفتر خبرگزاری صدای افغان (آوا) و مرکز علمی-فرهنگی تبیان را در پایتخت افغانستان بسته و فعالیت حضوری این دو نهاد را متوقف کرده‌اند. به گفته این منابع، پس از پلمپ دفتر، شماری از کارمندان آوا تحت تعقیب استخبارات قرار گرفته و برخی از آنان بازداشت شده‌اند.

این اقدام در ادامه موج فشارهای طالبان علیه مراکز فرهنگی، مذهبی و رسانه‌ای وابسته به جامعه شیعه افغانستان صورت گرفته است. طی ماه‌های اخیر، وزارت عدلیه طالبان تلویزیون تمدن، حوزه علمیه و دانشگاه خاتم‌النبیین، مجتمع علمی-فرهنگی خاتم‌الانبیا، دفتر روابط مردمی بزرگان شیعه و تلویزیون راه فردا را نیز تعطیل یا مصادره کرده است.

هرچند وب‌سایت و کانال‌های آنلاین خبرگزاری آوا همچنان فعال باقی مانده‌اند، اما بسته شدن دفتر فیزیکی آن در کابل نشان‌دهنده تشدید محدودیت‌ها بر نهادهای شیعی است. طالبان، مسئولان آوا و مرکز تبیان تاکنون واکنش رسمی به این گزارش‌ها منتشر نکرده‌اند.

ناظران این سلسله اقدامات را بخشی از سیاست گسترده طالبان برای کنترل و محدودسازی فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی شیعه در افغانستان ارزیابی می‌کنند.