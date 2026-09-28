به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت دفاع حکومت طالبان روز گذشته (یکشنبه 5 مهر) با انتشار گزارشی اعلام کرد که چندین گروه از فتنه‌گران داعشی و عناصر شر و فساد با حمایت و تشویق نظامیان پاکستانی از آن‌سوی خط دیورند به سمت خاک افغانستان فرستاده شدند تا در ولایت/استان نورستان شرارت و ناامنی ایجاد کنند.

در این گزارش آمده است، نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با هوشیاری کامل در برابر این دسیسه دشمن وارد عمل شدند. در جریان عملیات موفقانه، ۲۸ تن از آنان کشته و ۳۲ تن زنده بازداشت شدند و بقیه افراد باقی‌مانده به آن‌سوی خط دیورند و مراکز نظامی پاکستانی فرار کردند. در هماهنگی با آنان، شبه نظامیان پاکستانی و فتنه‌گران داعشی نیز حضور داشتند، اما آنان در آغاز درگیری از صحنه فرار کرده و عناصر شر و فساد را در میدان تنها گذاشتند.

وزارت دفاع طالبان مدعی شد که بیشتر افراد استفاده‌شده در این دسیسه، نظامیان حکومت پیشین افغانستان بودند که از سوی استخبارات پاکستان با این وعده به پاکستان فراخوانده شده بودند که برای آنان زمینه پناهندگی و حقوق زیاد در کشورهای خارجی فراهم خواهد شد. اما پس از رفتن به پاکستان، توسط اردوی پاکستان و آی‌اس‌آی به کمپ‌هایی که از سوی آنان ایجاد شده بود انتقال داده شدند و پس از آموزش‌های کوتاه‌مدت نظامی، برای ایجاد ناامنی در افغانستان به ولایت نورستان فرستاده شدند.

در ادامه گزارش آمده است: نباید فراموش کرد که نظامیان پاکستانی به‌جای این‌که مشکلات کشور خود را حل کنند، به وظایف امنیتی‌شان رسیدگی نموده و از برخوردهای تند و نامناسب با مردم در داخل کشور خودداری کنند، ایجاد ناامنی در افغانستان و صدور فتنه‌گران داعش و گروه‌های شر و فساد از پاکستان را در پیش گرفته‌اند.

وزارت دفاع طالبان در این گزارش افزود، کشورهای منطقه نیز باید متوجه باشند که نظامیان پاکستانی بار دیگر قصد ناامن‌سازی سراسر منطقه را دارند و مشغول پروژه صدور جنگ از پاکستان، آموزش افراد شرور و اعزام آنان به کشورهای دیگر برای ایجاد ناامنی هستند.

این وزارت از تمامی جوانان و نظامیان پیشین افغانستان که از سوی استخبارات پاکستان و عناصر شر و فساد فریب داده شده و در دام آنان گرفتار شده‌اند، دعوت می‌کند که دیگر قربانی دسیسه‌های دشمنان نشوند و در نزدیکی خط دیورند با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در تماس شوند و پیش از آن‌که با چنین سرنوشتی مواجه شوند، جان خود را نجات داده و تسلیم شوند.

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