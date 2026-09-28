به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای مسلح یمن، ریاض را به ارتکاب جنایات جنگی بیشتر علیه غیرنظامیان یمنی و تخریب زیرساخت‌ها در شماری از استان‌های یمن متهم کردند و در عین حال، عربستان را تهدید کردند که بانک اهداف خود را گسترش داده و اهداف حساس بیشتری به‌ویژه در شهر ریاض پایتخت عربستان را در فهرست اهداف خود قرار خواهند داد.

یک منبع نظامی در شهر صنعاء پایتخت در گفت‌وگو با روزنامه «الاخبار»، حملات هوایی عربستان به پل‌ها و زیرساخت‌ها با این ادعا که این اماکن به‌عنوان سکوهایی برای شلیک موشک مورد استفاده قرار می‌گیرند را نشانه ورشکستگی بزرگ، توصیف کرد.

این منبع با تأکید بر اینکه پل‌های غیرنظامی برای اهداف نظامی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند، هشدار داد که صنعاء می‌تواند در پاسخ به این تخریب‌ها، تمام پل‌های حیاتی عربستان به‌ویژه پل‌های واقع در شهر ریاض را به بانک اهداف خود اضافه کند و این اقدامی مشروع در واکنش به حملات خواهد بود.

حملات به بازارها، پل‌ها و جاده‌های یمن

این موضع‌گیری پس از آن مطرح شد که جنگنده‌های عربستان طی ساعات گذشته در مجموعه‌ای از حملات شدید، شماری از بازارهای تجاری، پل‌ها و جاده‌های ارتباطی میان استان‌های یمن را هدف قرار دادند و بر شمار قربانیان در استان‌های تعز، صعده و الحدیده افزوده شد.

یکی از این حملات روز گذشته یک بازار تجاری در منطقه «مفرق ماویه» در شهرستان «التعزیه» در جنوب شهر تعز را هدف قرار داد که در پی آن ۵۰ غیرنظامی، شهید یا زخمی شدند.

این دومین حادثه از این نوع طی چند روز گذشته به شمار می‌رود. پیش از این نیز جنگنده‌های عربستان، یک بازار تجاری در استان لحج را هدف قرار داده بودند که به شهید و زخمی شدن شماری از غیرنظامیان یمنی منجر شد.

۶۷ شهید و ۱۰۷ زخمی در حملات اخیر

انیس الاصبحی، سخنگوی رسمی وزارت بهداشت در صنعاء، اعلام کرد شمار قربانیان حملات عربستان از زمان آغاز تشدید حملات در سوم سپتامبر جاری تا روز گذشته به ۶۷ کشته و ۱۰۷ زخمی رسیده است که بیشتر آنها زنان و کودکان هستند.

از سوی دیگر، سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای صنعاء، اعلام کرد جنگنده‌های «اف-۱۵» طی ۲۴ ساعت، ۲۶ حمله هوایی علیه استان‌های تعز، الجوف، مأرب، ذمار و صعده انجام داده‌اند.

هدف قرار گرفتن زیرساخت‌ها خارج از مناطق درگیری

بر اساس اطلاعات منتشرشده، ریاض عمداً زیرساخت‌هایی را در استان‌هایی خارج از محدوده درگیری در یمن، هدف قرار داده است تا از سرنگونی شمار بیشتری از جنگنده‌ها یا پهپادهای نظامی خود توسط نیروهای مسلح یمن، جلوگیری کند.

از جمله زیرساخت‌هایی که در حملات هوایی عربستان هدف قرار گرفتند، «پل الدلیل» در مسیر ارتباطی میان استان‌های اب، تعز و ذمار و همچنین «پل البرح» در مسیر میان شهر تعز و شهر ساحلی المخا بودند.

حملات به این دو پل موجب اختلال در تردد و حمل‌ونقل داخلی میان استان‌های یمن شده است.

یمن از احتمال پاسخ متقابل خبر می‌دهد

در حالی که پیش‌بینی‌ها درباره پاسخ قریب‌الوقوع نیروهای مسلح یمن به حملات علیه بازارها و پل‌ها افزایش یافته است، «محمد عبدالسلام» رئیس هیئت مذاکره‌کننده دولت یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد که تشدید کشتارها علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌های یمن، نیت‌های واقعی و مخرب نظام سعودی در قبال سرزمین و مردم یمن را آشکار می‌کند.

او تأکید کرد که این اقدامات هیچ دستاوردی برای عربستان به همراه نخواهد داشت، بلکه شکست آن را بیشتر خواهد کرد و انگیزه‌ای برای مردم ما خواهد بود تا بر پایداری و ایستادگی خود برای تحقق اهداف عادلانه‌شان بیفزایند.

عملیات ریاض و افزایش تنش در داخل عربستان

نیروهای مسلح یمن پیش از این نیز عملیاتی را علیه اهدافی در عمق خاک عربستان انجام داده بودند که آخرین مورد آن عملیات ریاض در ابتدای هفته جاری بود.

بر اساس این گزارش، این عملیات موجب شد که استانداری ریاض تدابیر امنیتی ویژه‌ای را در پیش بگیرد و تصمیمی برای تعلیق آموزش حضوری در این استان تا اطلاع ثانوی صادر شود. به‌گونه‌ای که آموزش از راه دور و از طریق پلتفرم «مدرستی» از سر گرفته شود.

به گفته ناظران، این تصمیم نخستین مورد از این نوع در عربستان از زمان شیوع ویروس کرونا در چند سال گذشته محسوب می‌شود.

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