به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان ادعای حکومت طالبان مبنی بر دخالت این کشور در درگیری‌های اخیر استان نورستان در شرق افغانستان را قاطعانه رد کرد و آن را «پوچ، بی‌اساس و عاری از هرگونه حقیقت» خواند.

این وزارتخانه روز یک‌شنبه (۵ مهر) در بیانیه‌ای اعلام کرد: «پاکستان قاطعانه ادعاهای ساختگی درباره‌ی دخالت نیروهای امنیتی یا سازمان‌های اطلاعاتی خود در درگیری‌های داخلی نورستان یا هر نقطه‌ی دیگری از افغانستان را رد می‌کند. این ادعاها شامل جذب یا آموزش نیروهای سابق امنیتی افغانستان و نیز تسهیل فعالیت داعش و هر گروه تروریستی دیگری که در افغانستان فعالیت دارد، می‌شود.»

وزارت اطلاعات پاکستان تأکید کرد که حتی یک مدرک برای اثبات دخالت اسلام‌آباد ارائه نشده است. به گفته‌ی این وزارتخانه، ویدیویی که در حمایت از ادعای طالبان منتشر شده، تنها چند فرد غیرمسلح را نشان می‌دهد که پوشش و تجهیزات مناسبی ندارند و صحنه به نظر می‌رسد فیلم‌برداری از پیش طراحی‌شده‌ای توسط رژیم طالبان باشد.

این وزارتخانه افزود که حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی مختلف در داخل افغانستان به‌خوبی در گزارش‌های پیاپی سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین‌المللی بی‌طرف مستند شده است. وزارت اطلاعات پاکستان با لحنی انتقادی نوشت: «بسیار طنزآمیز است که رژیم طالبان افغانستان، پاکستان را به حمایت از تروریسم متهم می‌کند، در حالی که سازمان‌های تروریستی فعال در افغانستان همچنان تهدیدی مستقیم برای امنیت پاکستان و منطقه محسوب می‌شوند.»

این وزارتخانه در ادامه ادعا کرد که چنین اظهاراتی از سوی رژیمی که نه فراگیر است و نه نماینده واقعی مردم، با هدف منحرف کردن اذهان از نارضایتی‌های داخلی و سرکوب زنان، کودکان و اقلیت‌ها مطرح می‌شود.

این واکنش در پی اظهارات وزارت دفاع طالبان صورت گرفت که مدعی شده بود چندین گروه از فتنه‌گران داعشی و عناصر مخالف با حمایت نظامیان پاکستانی از آن‌سوی خط دیورند وارد نورستان شده‌اند. طالبان همچنین ادعا کرده بود که بیشتر این افراد از نظامیان دولت پیشین بوده‌اند که توسط استخبارات پاکستان فریب داده شده، آموزش نظامی دیده‌اند و سپس برای ایجاد ناامنی به افغانستان اعزام شده‌اند.

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