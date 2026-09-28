باز هم تخریب مسجد در هند؛ حضور بولدوزرها علیرغم توافق مسلمانان با مقامات

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تنش‌ها بر سر تخریب بخشی از مسجد تاریخی «شاهی» در شهر اوجین ایالت مادیا پرادش هند، در پی اجرای طرح تعریض خیابان، وارد مرحله تازه‌ای شد. شماری از مسلمانان این شهر اعلام کردند پس از آنکه میان کمیته نمایندگان مسجد و مسئولان محلی درباره برداشتن بخشی محدود از سازه مسجد توافق شده بود، نیروهای دولتی با استقرار بولدوزر و نیروهای پلیس در اطراف مسجد، نگرانی‌ها درباره تخریب گسترده‌تر را افزایش دادند.

بر اساس گزارش رسانه‌های هند، شامگاه ۲۷ سپتامبر توافقی میان کمیته نمایندگان مسجد و مسئولان محلی حاصل شد که بر اساس آن، حدود سه فوت از قسمت پیش‌آمده سقف مسجد که محل اقامه نماز نیست و بالای مغازه‌های مجاور قرار دارد، توسط خود اعضای جامعه مسلمانان برداشته شود. یکی از ساکنان محلی گفت که این توافق به‌منظور جلوگیری از تخریب بخش‌های بیشتر مسجد انجام شده بود؛ با این حال، صبح روز بعد و پس از اقامه نماز صبح، مسئولان با ایجاد حصار در اطراف مسجد و استقرار تجهیزات سنگین، بار دیگر در محل حاضر شدند.

در ادامه، تجمع مسلمانان در اطراف مسجد شکل گرفت و بنا بر گزارش‌های محلی، درگیری میان نیروهای پلیس و افراد حاضر رخ داد. رسانه مکتوب به نقل از شاهدان گزارش داد که پلیس برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشک‌آور استفاده کرده است. ساکنان همچنین تأکید کردند که درباره سرنوشت یکی از مناره‌های مسجد نیز توافقاتی صورت گرفته بود؛ از جمله اینکه ابتدا مناره‌ای جدید در بخش پشتی ساخته و سپس مناره موجود برداشته شود، اما این پیشنهاد مورد موافقت مسئولان قرار نگرفته است.

در مقابل، «پراِدیپ شارما» فرمانده پلیس اوجین، ضمن تأکید بر همکاری جامعه مسلمانان و کمیته مسجد، گفت بخش مورد نظر که در محدوده طرح تعریض جاده قرار دارد، با توافق جامعه مسلمانان و با توجه به برگزاری مراسم مذهبی هندوها (سیمهاستها) در سال ۲۰۲۸ در حال تخریب است. وی همچنین مدعی شد گروهی خارج از منطقه برای ایجاد اخلال در نظم عمومی وارد محل شده‌اند که پنج نفر از آنان در مرز منطقه بازداشت شده‌اند. به گفته وی، پلیس برای کنترل وضعیت و جلوگیری از گسترش تنش، از گاز اشک‌آور و برخورد فیزیکی استفاده کرده و نظارت با دوربین‌های مداربسته و پهپادها نیز در منطقه ادامه دارد.

با وجود آغاز برداشتن بخش سه‌فوتی مورد توافق توسط داوطلبان، شماری از مسلمانان همچنان در داخل مسجد حضور دارند و نسبت به احتمال اجرای عملیات تخریب گسترده‌تر ابراز نگرانی می‌کنند. مسجد شاهی در چارچوب طرح تعریض معابر در آستانه برگزاری مراسم سیمهاستها ۲۰۲۸ در اوجین در معرض تخریب جزئی قرار گرفته است. ساکنان می‌گویند حضور نیروهای پلیس و تجهیزات سنگین در اطراف مسجد باعث شده است که حتی پس از آغاز تخریب داوطلبانه بخش مورد توافق، فضای اطراف مسجد همچنان متشنج باقی بماند.

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