به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه «نیویورک‌تایمز» در گزارشی از افزایش انتقادها در میان برخی نامزدها و چهره‌های جمهوری‌خواه آمریکا نسبت به ادامه جنگ با ایران خبر داد و نوشت: همزمان با نزدیک شدن انتخابات میان‌دوره‌ای و افزایش هزینه‌های اقتصادی جنگ، شماری از جمهوری‌خواهان که پیش‌تر از این جنگ حمایت می‌کردند، اکنون خواستار پایان آن شده‌اند.

افزایش هزینه‌های جنگ و فشار بر جمهوری‌خواهان

به نوشته نیویورک‌تایمز، در حالی که دونالد ترامپ در سخنرانی اخیر خود در مجمع عمومی سازمان ملل از احتمال تشدید جنگ علیه ایران سخن گفته، برخی نامزدهای جمهوری‌خواه در رقابت‌های حساس انتخاباتی در حال فاصله گرفتن از این رویکرد هستند. این روزنامه افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و سوخت گرمایشی و همچنین افزایش نرخ وام مسکن را از پیامدهای اقتصادی ادامه جنگ برشمرده است.

این گزارش می‌افزاید اشلی هینسون، نامزد جمهوری‌خواه مجلس سنا از ایالت آیووا، خواستار «پایان فوری» جنگ شده و گفته است از افزایش هزینه‌ها به‌شدت ناامید شده است. مایک راجرز، نامزد جمهوری‌خواه سنا در میشیگان که پیش‌تر از حامیان جنگ بود، نیز در یک تبلیغ انتخاباتی اعلام کرده است که جنگ «باید پایان یابد». برینکر هاردینگ در نبراسکا و جان هاستد، سناتور جمهوری‌خواه، نیز خواستار پایان یافتن جنگ شده‌اند.

اختلاف با ترامپ در آستانه انتخابات

نیویورک‌تایمز با اشاره به نزدیک شدن انتخابات میان‌دوره‌ای نوشت بسیاری از جمهوری‌خواهان همچنان در انتقاد از ترامپ محتاط هستند، زیرا بیم دارند مخالفت با رئیس‌جمهور موجب از دست دادن حمایت رأی‌دهندگان جمهوری‌خواه شود. با این حال، برخی نامزدهای حاضر در رقابت‌های حساس انتخاباتی، جنگ ایران را به مسئله‌ای مهم برای کارزارهای خود تبدیل کرده‌اند.

این روزنامه به تغییر موضع مایک راجرز در میشیگان اشاره کرده و یادآور شده است که وی در ماه مه جنگ را برای آمریکایی‌ها «برد-برد-برد» توصیف کرده بود، اما اکنون در تبلیغ انتخاباتی خود با اشاره به افزایش هزینه مواد غذایی، از ضرورت پایان جنگ و کاهش هزینه‌های انرژی سخن می‌گوید. نیویورک‌تایمز البته تصریح کرده است که دیدگاه راجرز درباره کاهش سریع هزینه‌های انرژی با پایان جنگ، عموماً مورد تأیید اقتصاددانان قرار نگرفته است.

افزایش قیمت سوخت و فشار اقتصادی

بر اساس این گزارش، قیمت هر گالن بنزین در سراسر آمریکا طی ماه سپتامبر حدود ۴۰ سنت افزایش یافته و به حدود ۴.۵۰ دلار رسیده است. قیمت گازوئیل نیز به حدود ۶.۵۰ دلار در هر گالن افزایش یافته و این مسئله می‌تواند با بالا بردن هزینه حمل‌ونقل، فشار بیشتری بر قیمت کالاها و مواد غذایی وارد کند. نیویورک‌تایمز همچنین از افزایش نرخ وام مسکن تا حدود ۷ درصد خبر داده است.

این شرایط در حالی است که جنگ، برخلاف وعده اولیه برای یک عملیات چهار یا پنج‌هفته‌ای، ماه‌ها ادامه یافته و به بن‌بستی طولانی‌مدت در تنگه هرمز منجر شده است. روزنامه آمریکایی تأکید می‌کند که جمهوری‌خواهان ماه‌هاست درباره پیامدهای این جنگ نگرانی دارند و اکنون افزایش هزینه‌های زندگی به یکی از مسائل مهم در رقابت‌های انتخاباتی تبدیل شده است.

شکاف در حزب جمهوری‌خواه، اما حمایت همچنان گسترده است

با وجود افزایش انتقادها، نیویورک‌تایمز تأکید می‌کند که همه جمهوری‌خواهان خواستار پایان جنگ نیستند. مایکل واتلی، نامزد جمهوری‌خواه سنا در کارولینای شمالی، همچنان از جنگ حمایت می‌کند و کن پکستون، نامزد جمهوری‌خواه سنا در تگزاس، از ایجاد فاصله با ترامپ خودداری کرده است.

این روزنامه همچنین یادآور می‌شود که در مجلس نمایندگان، جمهوری‌خواهان همچنان با اکثریت قابل توجه از ادامه درگیری حمایت کرده‌اند؛ هرچند شماری از نمایندگان جمهوری‌خواه، از جمله زک نان، ماریانته میلر-میکس، برایان فیتزپاتریک و تام بَرِت، در رأی‌گیری اخیر به اقداماتی برای پایان دادن به جنگ یا الزام دولت به دریافت مجوز صریح کنگره رأی داده‌اند. یک طرح مشابه در سنا نیز هفته گذشته رأی نیاورد.

در همین حال، طبق گزارش نیویورک‌تایمز، دونالد ترامپ روز شنبه پیشنهاد اخیر ایران برای برقراری آتش‌بس را رد کرده است؛ پیشنهادی که شامل بازگشایی تنگه هرمز و ازسرگیری مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران بود. این موضع نشان می‌دهد درخواست‌های برخی جمهوری‌خواهان برای پایان جنگ، دست‌کم در کوتاه‌مدت، با رویکرد دولت آمریکا همسو نشده است.

نیویورک‌تایمز در پایان گزارش خود، به نقل از یک استراتژیست جمهوری‌خواه، وضعیت جنگ ایران را برای نامزدهای این حزب یک «مشکل بزرگ» توصیف کرده و نوشته است که جمهوری‌خواهان با فشارهای اقتصادی و سیاسی ناشی از ادامه جنگ مواجه‌اند؛ در حالی که برخی نامزدها تلاش می‌کنند از موضوع جنگ فاصله بگیرند و برخی دیگر آشکارا خواستار پایان آن شده‌اند.

...............

پایان پیام