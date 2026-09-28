به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست رسانه‌ای تشریح برنامه‌های هفته ملی کودک ۱۴۰۵ با حضور مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، دبیر هفته ملی کودک و جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون برگزار شد.

در این نشست جزییات برنامه‌های هفته ملی کودک با شعار «لبخند کودکان، الفبای وطن» تشریح شد؛ هفته‌ای که از ۱۵ تا ۲۱ مهر ۱۴۰۵ با مشارکت بیش از ۶۰ دستگاه، نهاد و تشکل مردمی در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

هفته ملی کودک، میدان نقش‌آفرینی همه جامعه برای کودکان است

حامد علامتی در آغاز این نشست با تأکید بر این‌که هفته ملی کودک متعلق به همه جامعه است، گفت: امسال تلاش کرده‌ایم به جای تمرکزگرایی، هر نهاد و مجموعه‌ای سهمی در خدمت به کودکان و نوجوانان داشته باشد و همه ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و مردمی برای نشاط، تربیت و رشد کودکان فعال شوند.

وی با اشاره به شرایط پس از جنگ تحمیلی اخیر، تربیت مقاومتی را یکی از رویکردهای اصلی کانون دانست و افزود: دشمن تلاش کرد امنیت روانی کودکان ایران را هدف قرار دهد اما مربیان کانون با حضور در مساجد، بیمارستان‌ها، هتل‌ها، مناطق اسکان خانواده‌ها و حتی مجتمع‌های مسکونی، فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی را متوقف نکردند و تهدید را به فرصت تبدیل کردند.

مدیرعامل کانون ادامه داد: در روزهای جنگ بیش از ۲۵۰ عنوان کتاب دیجیتال به صورت رایگان در اختیار خانواده‌ها قرار گرفت، برنامه «محفل ستاره‌ها» میلیون‌ها بار دیده شد و هزاران جلد کتاب، اسباب‌بازی و بسته فرهنگی میان کودکان مناطق آسیب‌دیده توزیع شد.

بیش از ۶۰ نهاد برای نخستین‌بار در کنار هفته ملی کودک قرار گرفته‌اند

فرهاد فلاح نیز در تشریح برنامه‌های اجرایی هفته ملی کودک اظهار داشت: امسال شورای سیاست‌گذاری هفته ملی کودک در همه استان‌ها تشکیل شده و علاوه بر دستگاه‌های همیشگی، بیش از ۶۰ نهاد، گروه و تشکل در برنامه‌های این هفته مشارکت دارند که تعدادی از آن‌ها برای نخستین‌بار به این شورا پیوسته‌اند.

وی از خبرنگاران خواست هفته ملی کودک را به یک مطالبه اجتماعی تبدیل کنند و گفت: از رسانه‌ها می‌خواهیم از همه سازمان‌ها، شهرداری‌ها، موزه‌ها، کتاب‌فروشی‌ها، مراکز گردشگری، سینماها و حتی بخش حمل‌ونقل شهری بپرسند که برای کودکان در این هفته چه برنامه‌ای تدارک دیده‌اند.

آغاز هفته با یاد شهدای کودک و نوجوان

دبیر شورای سیاست‌گذاری هفته ملی کودک اعلام کرد آیین آغازین هفته ملی کودک در ۱۵ مهر با غبارروبی گلزار شهدای کودک و نوجوان در سراسر کشور برگزار می‌شود و هم‌زمان دیدار با خانواده‌های شهدای کودک و نوجوان و جانبازان کودک جنگ تحمیلی اخیر در دستور کار استان‌ها قرار دارد.

به گفته فلاح، نمایشگاه‌های «دست‌های کوچک، یادهای بزرگ»، «مهمانی فرشته‌ها»، پرده‌خوانی و کتیبه شهدای کودک که از سوی کانون استان خراسان رضوی تولید شده نیز در استان‌های مختلف اجرا خواهد شد.

شادپیمایی عروسکی، بادبادک‌ها و حضور خانواده‌ها

از دیگر برنامه‌های شاخص هفته ملی کودک، برگزاری شادپیمایی عروسکی در خیابان حجاب تهران، جشن پرواز بادبادک‌ها و برنامه‌های گسترده خانوادگی در مراکز فرهنگی و استان‌های کشور است.

فلاح با اشاره به استقبال خانواده‌ها در سال گذشته گفت: کودکان می‌توانند همراه با عروسک‌های خود در این جشن‌ها حضور پیدا کنند و امسال نیز تلاش شده فضای مشارکت خانواده‌ها پررنگ‌تر از گذشته باشد.

رونمایی از بازی‌ها و تولیدات جدید

در این نشست اعلام شد که دو بازی جدید کانون با عنوان «محافظان کوچک» و «محافظان جزیره» در هفته ملی کودک رونمایی می‌شود. همچنین سریال «بچه زرنگ» در ۵۲ قسمت از شبکه نمایش خانگی در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت.

فلاح همچنین گفت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های علمی هفته ملی کودک، دیدار رئیس سازمان فضایی ایران با کودکان و نوجوانان علاقه‌مند به علوم فضایی در ۱۸ مهر خواهد بود.

وی افزود: نخستین مجموعه نشریه دیواری علم و فناوری ویژه مدارس کشور نیز با موضوع‌های پهپاد، موشک و ماهواره‌بر برای دانش‌آموزان متوسطه منتشر می‌شود.

جشن ملی «نوخوان‌ها» و عضویت رایگان در کتابخانه‌ها

معاون فرهنگی کانون از برگزاری دومین دوره جشن ملی «نوخوان‌ها» خبر داد و گفت: همه دانش‌آموزان پایه دوم ابتدایی در طول هفته ملی کودک با حضور در مراکز کانون، جشن ورود به کتابخانه را تجربه می‌کنند.

به گفته وی، سال گذشته بیش از ۱۲۵هزار دانش‌آموز کلاس دومی عضو کتابخانه‌های کانون شدند و امسال نیز عضویت در مراکز کانون در هفته ملی کودک برای کودکان رایگان خواهد بود.

روز ملی قصه و پنجاهمین سال کتابخانه‌های سیار

فلاح روز ۱۸ مهر را «روز قصه» معرفی کرد و گفت: خانواده‌ها، مربیان، روحانیان، نویسندگان، هنرمندان و حتی خبرنگاران دعوت شده‌اند تا در این روز برای کودکان قصه بگویند و فرهنگ قصه‌گویی دوباره در خانواده‌ها جریان یابد.

وی همچنین از برگزاری آیین پنجاهمین سال تأسیس کتابخانه‌های سیار کانون خبر داد و افزود: اکنون ۱۵۰ کتابخانه سیار در کشور فعال است و در هفته ملی کودک از فعالان برتر این حوزه تجلیل خواهد شد.

حمایت از کودکان آسیب‌دیده جنگ ادامه دارد

در بخش پرسش و پاسخ، خبرنگاران درباره حمایت روانی از کودکان آسیب‌دیده جنگ، وضعیت مراکز خسارت‌دیده کانون، برنامه‌های ویژه استان‌های جنوبی و استمرار ارتباط دانش‌آموزان با کانون پرسش‌هایی مطرح کردند.

علامتی در پاسخ گفت: حمایت از کودکان جنگ‌دیده محدود به هفته ملی کودک نیست و کانون در قالب کارگروه‌های بین‌دستگاهی، خدمات فرهنگی، مشاوره‌ای، کتاب، اسباب‌بازی و برنامه‌های تربیتی را برای کودکان شهید، جانباز و آسیب‌دیده ادامه می‌دهد.

وی افزود: بخش عمده مراکز آسیب‌دیده کانون بازسازی شده و روند مرمت سایر مراکز نیز ادامه دارد. همچنین برای مناطق جنوبی کشور، اعزام تماشاخانه‌های سیار، کتابخانه‌های سیار، هنرمندان، نویسندگان و اجرای طرح‌های بورسیه آموزشی در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل کانون همچنین با اشاره به افزایش استقبال خانواده‌ها از مراکز فرهنگی اظهار داشت: آمار امانت کتاب و حضور اعضا در مراکز کانون نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵ درصد رشد داشته که نشان‌دهنده اعتماد خانواده‌ها به فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی کانون است.

هفته‌ای برای مشارکت همگانی

در پایان این نشست، مسئولان کانون از همه خانواده‌ها، رسانه‌ها، نهادهای فرهنگی و فعالان اجتماعی دعوت کردند با اجرای برنامه‌های متنوع در خانه، مدرسه، مسجد، کتابخانه، موزه و فضاهای عمومی، هفته ملی کودک را به هفته‌ای برای گسترش شادی، کتاب‌خوانی، قصه‌گویی و تقویت هویت و امید کودکان ایران تبدیل کنند.

هفته ملی کودک از ۱۵ تا ۲۱ مهر ۱۴۰۵ با شعار «لبخند کودکان، الفبای وطن» در سراسر کشور برگزار می‌شود.

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