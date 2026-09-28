به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ۳۲ نفر از داوطلبان سازمان خیریه «Who is Hussain/حسین کیست؟» در فرانسه با برگزاری یک برنامه خلاقانه، مسیر ۸ کیلومتری را در شهر پاریس طی کردند؛ برنامه‌ای که شرکت‌کنندگان در طول مسیر با چالش‌های جالبی پرسش‌های مردم محلی در دربارۀ این سازمان روبه‌رو می‌شدند.

داوطلبان در جریان این چالش‌ها در نقاط مختلف مسیر توقف کرده و با افرادی که از کنارشان عبور می‌کردند به گفت‌وگو می‌پرداختند. موضوع این گفت‌وگوها مسائل اجتماعی، ارزش‌های حسینی و راه‌هایی بود که هر فرد می‌تواند برای ایجاد تغییر مثبت در جامعه انجام دهد.

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