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فرانسه؛ اعضای سازمان خیریه «حسین کیست؟» پای گفت‌وگو با مردم + تصاویر

۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۳
کد مطلب: 1871100
فرانسه؛ اعضای سازمان خیریه «حسین کیست؟» پای گفت‌وگو با مردم + تصاویر

۳۲ نفر از داوطلبان سازمان خیریه «Who is Hussain/حسین کیست؟» در فرانسه با طی مسیر ۸ کیلومتری در خیابان‌های پاریس، در قالب چالش‌هایی کوتاه با مردم محلی درباره مسائل اجتماعی، ارزش‌های حسینی و راه‌های ایجاد تغییر مثبت در جامعه گفت‌وگو کردند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ۳۲ نفر از داوطلبان سازمان خیریه «Who is Hussain/حسین کیست؟» در فرانسه با برگزاری یک برنامه خلاقانه، مسیر ۸ کیلومتری را در شهر پاریس طی کردند؛ برنامه‌ای که شرکت‌کنندگان در طول مسیر با چالش‌های جالبی پرسش‌های مردم محلی در دربارۀ این سازمان روبه‌رو می‌شدند.

داوطلبان در جریان این چالش‌ها در نقاط مختلف مسیر توقف کرده و با افرادی که از کنارشان عبور می‌کردند به گفت‌وگو می‌پرداختند. موضوع این گفت‌وگوها مسائل اجتماعی، ارزش‌های حسینی و راه‌هایی بود که هر فرد می‌تواند برای ایجاد تغییر مثبت در جامعه انجام دهد.

فرانسه؛ پیاده‌روی ۸ کیلومتری داوطلبان »حسین کیست؟« با محوریت گفت‌وگو با مردم + تصاویر

فرانسه؛ پیاده‌روی ۸ کیلومتری داوطلبان »حسین کیست؟« با محوریت گفت‌وگو با مردم + تصاویر

فرانسه؛ پیاده‌روی ۸ کیلومتری داوطلبان »حسین کیست؟« با محوریت گفت‌وگو با مردم + تصاویر

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