جبهه آزادی افغانستان مدعی کشتن ۳۷ عضو طالبان در درگیری اخیر شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد که در درگیری‌های اخیر با نیروهای طالبان در ولسوالی/شهرستان کامدیش ولایت/استان نورستان و ولسوالی ناری ولایت کنر، ۳۷ عضو طالبان کشته و ۲۴ تن دیگر زخمی شده‌اند.

این جبهه شام یک‌شنبه (۵ مهر) با انتشار بیانیه‌ای مدعی شد چندین روستا در این دو ولسوالی و شماری از پاسگاه‌های طالبان به تصرف نیروهایش درآمده است. جبهه آزادی افغانستان بازداشت نیروهای خود توسط طالبان را رد کرد و دستگاه تبلیغاتی این گروه را متهم نمود که با انتشار اخبار جعلی و ویدیوهایی که با اجبار از افراد غیرنظامی، مسافران و گردشگران داخلی نورستان تهیه کرده، تلاش دارد شکست‌های میدانی خود را پنهان کند و افکار عمومی را منحرف سازد.

این جبهه تأکید کرد نیروهایش در شرق افغانستان اغلب جوانان بومی و محلی هستند که شناخت دقیقی از مناطق عملیاتی دارند. به گفته این گروه، درگیری از صبح روز گذشته با حمله نیروهای پیاده و پهپادهای طالبان آغاز شد و نیروهایش همچنان در روستاها و اراضی آزادشده استحکامات خود را حفظ کرده‌اند، هرچند از برخی پاسگاه‌های آسیب‌پذیر به‌طور موقت عقب‌نشینی کرده‌اند.

در مقابل، وزارت دفاع طالبان این درگیری را تأیید کرد اما افراد دخیل را «فتنه‌گران داعشی و عناصر شر و فساد» خواند که مدعی شد از پاکستان وارد افغانستان شده‌اند. طالبان اعلام کرد ۲۸ نفر کشته و ۳۲ نفر بازداشت شده‌اند و ویدیوهایی از افراد بازداشت‌شده منتشر کرد که در آن برخی به ورود از پاکستان اعتراف می‌کنند. همچنین تصاویری از گرداندن این افراد با کامیون نظامی در شهر پارون، مرکز نورستان، منتشر شده است.

منابع مستقل هنوز هویت افراد بازداشت‌شده و صحت ویدیوهای اعتراف را تأیید نکرده‌اند. این درگیری یکی از شدیدترین برخوردها میان جبهه آزادی افغانستان و طالبان در پنج سال اخیر به‌شمار می‌رود.

............

پایان پیام/