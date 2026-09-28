به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی اذعان کرد حماس همچنان بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های نظامی و سازمانی خود را در نوار غزه حفظ کرده است. بر اساس این ارزیابی، شمار نیروهای مسلح حماس در حال حاضر بین ۲۵ تا ۳۰ هزار نفر برآورد می‌شود.

بر اس این گزارش، حماس همچنین به بازسازی و تقویت شبکه تونل‌های خود ادامه می‌دهد و به‌ویژه در مناطقی که خارج از مناطق تحت کنترل ارتش رژیم صهیونیستی قرار دارند، مسیرهای زیرزمینی موجود را حفظ و ترمیم می‌کند. تداوم این زیرساخت زیرزمینی، از نگاه گزارش مذکور، یکی از مؤلفه‌های مهم باقی‌ماندن ظرفیت عملیاتی این جنبش در غزه است.

گزارش کانال ۱۲ همچنین از ادامه تولید موشک در داخل نوار غزه خبر می‌دهد. بر اساس این گزارش، دستگاه‌های تولید و تراش قطعات موشک در مناطقی که ارتش رژیم صهیونیستی در آنها عملیات زمینی انجام نداده و حتی در میان مناطق مسکونی فعال هستند. با این حال، طبق گزارش، حماس در شرایط کنونی از شلیک موشک خودداری می‌کند تا از واکنش ارتش رژیم صهیونیستی جلوگیری شود؛ موضوعی که به معنای توقف ظرفیت تولید آن نیست.

در بخش دیگری از این گزارش، به رویکرد جدید حماس برای حفظ تسلیحات اشاره شده است. بر اساس ارزیابی مطرح‌شده، این جنبش بخشی از سلاح‌های خود را در اختیار شماری از ساکنان غزه که عضو رسمی شاخه نظامی آن نیستند قرار داده است؛ اقدامی که بنا بر تحلیل منابع امنیتی رژیم صهیونیستی، می‌تواند با هدف حفظ ذخایر تسلیحاتی در میان هواداران حماس و جلوگیری از نابودی کامل این ذخایر در صورت هرگونه توافق احتمالی برای خلع سلاح انجام شده باشد.

گزارش کانال ۱۲ همچنین از ادامه انتقال تجهیزات نظامی با استفاده از پهپاد از خاک مصر خبر می‌دهد. اگرچه در این گزارش رقم دقیقی درباره حجم تجهیزات منتقل‌شده ارائه نشده، تداوم این مسیر، از نگاه منابع مورد استناد، نشانه دیگری از تلاش حماس برای بازسازی توانمندی‌های نظامی خود پس از خسارت‌های واردشده در طول جنگ است.

این ارزیابی در حالی مطرح می‌شود که منابع دیگری نیز پیش‌تر بر نقش شبکه تونلی حماس در حفظ نیرو و انتقال تسلیحات و دشوارتر شدن عملیات ارتش اسرائیل تأکید کرده‌اند.

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