به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایرلند و اسرائیل در چارچوب لیگ ملت‌های اروپا، علاوه بر نتیجه ۳ بر صفر به سود ایرلند، با مجموعه‌ای از اعتراض‌ها و حاشیه‌های سیاسی در ارتباط با جنگ غزه همراه شد؛ بازیکنان ایرلندی با بازوبندهای سیاه وارد زمین شدند، هنگام پخش سرود اسرائیل سرهای خود را پایین انداختند و از دست دادن با بازیکنان این تیم پیش از آغاز مسابقه خودداری کردند. این دیدار یکشنبه در ورزشگاه ناگیردی شهر دبرسن مجارستان و در ورزشگاهی تقریباً خالی برگزار شد.

کناره‌گیری دروازه‌بان ایرلند

یکی از مهم‌ترین حاشیه‌های این مسابقه، کناره‌گیری «گاوین بازونو»، دروازه‌بان ایرلند، از همراهی تیم ملی بود. بازونو اعلام کرد که به دلیل آنچه «کشته شدن افراد بی‌گناه» خواند، حضور در دیدارهای ایرلند برابر اسرائیل را برخلاف باورهای شخصی خود می‌داند و از حضور در هر دو مسابقه رفت و برگشت انصراف داد. او در عین حال تأکید کرد که موضعش متوجه مردم اسرائیل یا جامعه یهودیان نیست، بلکه به خشونت‌های جاری در منطقه مربوط می‌شود.

برگزاری این دیدار تا روزهای پایانی با تردید و فشارهای مختلف روبه‌رو بود. بازیکنان ایرلند پس از حدود چهار ساعت گفت‌وگو و بررسی موضوع، با اکثریتی قابل توجه به برگزاری مسابقه رأی دادند. با این حال، بیش از ۱۶۰ ورزشکار ایرلندی پیش‌تر با امضای نامه‌ای از فدراسیون فوتبال این کشور خواسته بودند بازی‌های برابر اسرائیل را تحریم کند. کارزار «Irish Sport for Palestine» نیز بر تحریم مسابقه تأکید داشت و از فدراسیون ایرلند خواسته بود موضع خود را تغییر دهد.

بازوبند سیاه و امتناع از دست دادن

بازیکنان ایرلند در ابتدای مسابقه با بازوبند سیاه وارد زمین شدند؛ فدراسیون فوتبال ایرلند اعلام کرده بود که این بازوبندها به یاد تمامی جان‌باختگان درگیری استفاده می‌شود. بازیکنان هنگام پخش سرود ملی اسرائیل سرهای خود را پایین انداختند و برخلاف روال معمول، دو تیم پیش از مسابقه با یکدیگر دست ندادند و کاپیتان‌ها نیز مراسم تبادل پرچم یا یادبود را انجام ندادند. این اقدامات از سوی رسانه‌ها و ناظران به‌عنوان جلوه‌ای از اعتراض بازیکنان ایرلندی به وضعیت غزه مورد توجه قرار گرفت.

جشن گل با بازوبند سیاه

در جریان مسابقه نیز برخی رفتارهای بازیکنان ایرلندی مورد توجه قرار گرفت. «تروی پاروت» پس از گل نخست در دقیقه ۱۴ با دستان خود علامت قلب ساخت و «جک مویلان» که گل سوم ایرلند را در دقیقه ۲۵ به ثمر رساند، پس از گل بازوبند سیاه خود را بوسید و نشان پیراهن ایرلند را نیز مورد توجه قرار داد. ایرلند در نیمه نخست هر سه گل خود را به ثمر رساند و در نهایت با نتیجه ۳ بر صفر از سد اسرائیل گذشت.

درخواست تعلیق اسرائیل از فوتبال اروپا

حاشیه‌های این مسابقه پیش از ورود بازیکنان به زمین آغاز شده بود. فدراسیون فوتبال ایرلند پیش‌تر از یوفا خواسته بود عضویت فدراسیون فوتبال اسرائیل در رقابت‌های بین‌المللی تعلیق شود، اما این درخواست پذیرفته نشد. همزمان، اعتراض‌هایی در دوبلین و دیگر نقاط ایرلند علیه برگزاری مسابقه شکل گرفت و بیش از ۱۶۰ ورزشکار نیز خواستار تحریم دیدارها شدند. هیمیر هالگریمسون، سرمربی ایرلند، نیز پیش از مسابقه گفته بود بازیکنان از رویارویی با اسرائیل احساس راحتی نمی‌کنند، هرچند پس از تصمیم تیم برای حضور در مسابقه، بر اتحاد بازیکنان تأکید کرد.

پیروزی ۳ بر صفر در ورزشگاه خالی

ایرلند در این دیدار با سه گل تروی پاروت، آدام آیدا و جک مویلان در نیمه نخست به پیروزی رسید؛ مسابقه‌ای که به دلیل ملاحظات امنیتی و سیاسی در زمین بی‌طرف برگزار شد و هواداران امکان حضور در ورزشگاه را نداشتند. دیدار برگشت دو تیم نیز قرار است چهارم اکتبر در ورزشگاه تی‌اس‌سی آرنا در باچکا توپولا صربستان و پشت درهای بسته برگزار شود. در نتیجه، تقابل ایرلند و اسرائیل در لیگ ملت‌های اروپا علاوه بر رقابت ورزشی، به صحنه‌ای برای بروز اعتراض‌های مرتبط با جنگ غزه و بحث درباره ادامه حضور اسرائیل در رقابت‌های بین‌المللی فوتبال تبدیل شده است.

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