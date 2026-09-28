مظلومیت مجاهد خاموش در زادگاه خود؛ وقتی خبری از تصاویر سردار خادمی در فسا نیست

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام تسلیت شهادت این فرمانده دلاور، از مجاهدت‌های چند دهه‌ای او در عرصه‌های امنیتی، اطلاعاتی و دفاعی کشور تجلیل کردند و شهید خادمی را از جمله سردارانی دانستند که سال‌ها بی‌هیاهو و خاموش در راه انقلاب اسلامی مجاهدت کرده‌اند.

شهید خادمی که در روستای امیرحاجیلو از توابع شهرستان فسا متولد شده بود، پس از سال‌ها مجاهدت در عرصه امنیت کشور، در جریان حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی در فروردین‌ ماه ۱۴۰۵ به شهادت رسید و پیکر او در زادگاهش به خاک سپرده شد.

اما امروز و با گذشت ماه‌ها از شهادت این قهرمان ملی، این پرسش جدی در میان مردم و دلسوزان انقلاب مطرح است که سهم شهید خادمی از سیمای شهری فسا چیست؟

در بسیاری از شهرهای کشور، نام و تصاویر قهرمانان ملی و شهدای شاخص آن شهر به بخشی از هویت بصری شهر تبدیل شده است؛ تصاویری که نسل جوان را با قهرمانان واقعی این سرزمین آشنا می‌کند و یاد شهدا را از قاب مراسم‌ها به متن زندگی روزمره مردم می‌آورد، اما چرا در فسا، زادگاه «مجاهد خاموش»، چنین نشانه‌ای کم‌تر دیده می‌شود؟

فرمانده سپاه شهرستان فسا، شهردار فسا، نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی و دیگر مدیران شهرستان باید به یک مطالبه روشن پاسخ دهند: تصاویر سردار شهید مجید خادمی چرا از سطح شهر جمع‌آوری شده و یا چرا متناسب با جایگاه این شهید والامقام، تصاویر جدید و درخور شأن او در نقاط مختلف شهر نصب نشده است؟

این پرسش زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم شهید خادمی صرفاً یک فرمانده نظامی نبود؛ او از چهره‌های مؤثر عرصه امنیت ملی کشور بود و حتی در زادگاه خود نیز سابقه فعالیت‌های فرهنگی، قرآنی و اجتماعی داشت.

از سوی دیگر، انتظار می‌رفت در برنامه‌ها و رویدادهای فرهنگی شهرستان، از جمله رزمایش «جانفدا» و نمایشگاه‌های مرتبط با شهدای جنگ تحمیلی سوم، تصویر و نام سردار شهید خادمی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که او خود از شهدای همین مقطع و از فرماندهانی بود که در خط مقدم دفاع از امنیت کشور به شهادت رسید.

مردم فسا حق دارند بدانند چرا تصویر یکی از پرافتخارترین فرزندان این شهر، در شهری که پیکر مطهرش در آن آرام گرفته است، آن‌گونه که شایسته است دیده نمی‌شود. شهید خادمی سال‌ها «مجاهد خاموش» بود؛ اما قرار نیست پس از شهادت نیز در زادگاهش خاموش و بی‌تصویر بماند.

اکنون مطالبه افکار عمومی فسا روشن است: مدیریت شهری و مدیران شهرستان، درباره وضعیت تصاویر و نمادهای شهری مرتبط با سردار شهید مجید خادمی توضیح دهند و برای پاسداشت شایسته نام و تصویر این شهید والامقام، اقدام عملی کنند.

محمدجواد ابراهیم زاده