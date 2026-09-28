ایثار؛ روایت تعالی انسان در آیینه تئاتر خیابانی

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد کرم الهی مدیرکل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران در یادداشتی نوشت: هنر برآیند آفریده‌های معنوی انسان است و اساس آن در سرشت همه انسانها نهفته است. بیان افکار و عواطف از راه تصویرهای عینی و ملموس برای ایجاد اندیشه‌ها و احساسات در جان و ذهن مخاطب، یکی از ارزشمندترین میراث بشریت و کمال انسان است. آدمی در کند و کاو در تاریخ حیات با پدیده‌هایی مواجه می‌شود که خارج از محدوده استدلال معمولی است. یکی از این پدیده‌های روحی ایثار است. ایثار نفوذ به فراسوی تصورات، به‌خصوص جهان فراطبیعی است که انسان مدام در اندیشه راهیابی بدان به سر می‌برد. ایثار ناشی از ابعاد ناشناخته معنوی انسان و اوج مهرورزی انسان نسبت به انسانها و دستاوردهای مثبت اوست ، از این روست که ایثار، در ادیان، رویاها، اساطیر و هنرها همواره نقشی تعیین کننده و تببین‌گر داشته است.

انسان در برخورد با ایثار نمی‌تواند از کنار آن بی‌تفاوت بگذرد، ایثار عادت‌شکن است و بصیرت را در بیننده و مخاطب بالا می‌برد و به اشیای مکرر و الفاظ مأنوس معنایی جدید می‌بخشد و نمی‌گذارد انسان بر حسب عادت و از سر تعصب به داوری بنشیند. هنری که ریشه در ایثار دارد، الهام‌برانگیز است. ایثار از شهود حقایق کلان و پهنه روح حکایت می‌کند. این منبع مهم معرفت پرده از روابط ناشناخته برمی‌دارد و ما را با جهان غیب و اقالیم خوبیها که در حقیقت سرچشمه زلال همه‌ی زیبایی‌هاست ارتباط می‌دهد.

هنر نمایش با توجه به توانایی‌هایی که از راه انسان‌شناسی به دست می‌آورد، با تأمل در رمز و رازهای نهان آدمی می‌تواند در روح بشر ارتعاشی از حقیقت‌جویی پدید آورد، او را متوجه وجود خدا کند و با رازهای درون، تعارض‌ها، عواطف، آرمانها، کوشش‌ها، تمایلات و ضعفها، تواناییها و هدفهایش آشنا سازد. کار هنرمند حمل معنی در قالب زبان صریح و نمادین است، از این رو بیان آن از مؤثرترین بیانها و زبانش از جامع‌ترین زبانهاست و هنگامی که این قالب از بن مایه‌ای به عظمت و ژرفای ایثار سرشار شود، عروجی روحانی را رقم می‌زند که می‌تواند ما را با ملکوت اشیا آشنا سازد.

از همین روست که ما امیدواریم هنرمندان این عرصه با معرفت و شناخت دقیق زوایای پنهان و آشکار، به هر ارزشمند ایثار نزدیک شوند و به فراخور فلسفه حیات و تمدن خود، معانی خویش را بیان کنند و سعی نمایند با متعالی کردن این ژانر و کشف ظرفیت‌های افزونتر آن، چهره‌های اساطیری و حماسی فرهنگ معنوی‌مان را در آن متجلی و قابل فهم کنند.

بی‌تردیدجشنواره ملی تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان که پانزدهمین گام خود را با موفقیتهای امیدبخش طی کرده است، در سالی که با نام «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» از سوی مقام معظم رهبری متبرک گشته، عرصه‌های تازه‌ای را تجربه خواهد کرد و ما امیدواریم که در سایه ایثار ، فداکاری و تقویت انسجام ملی فرصت و محل مناسبی برای تحول بنیادین هنر والای نمایش در روایت و بیان مفاهیم ارزشی و دینی باشد.

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