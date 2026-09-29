به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین علیزاده در آیین رونمایی از ویژه‌نامه‌های «جنگ و مقاومت» و کتاب «روایت‌های پایداری» که در سالن شهید سلیمانی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران برگزار شد، اظهار داشت: اقدامی بزرگ و درخور توجه انجام شده که گامی بلند در راستای ایفای نقش تاریخی و اثبات توانمندی‌های علمی حوزه‌های علمیه خواهران کشور به شمار می‌رود.

وی ضمن قدردانی از حجت‌الاسلام والمسلمین بابایی، معاون پژوهش حوزه‌های علمیه خواهران، مدیرکل پژوهش‌های عمومی، اداره مجلات، مرکز نشر هاجر، مدیران استانی، مدیران مدارس، مدیران مسئول، سردبیران و تمامی دست‌اندرکاران تولید این ۲۲ نشریه، افزود: در دیدار اخیر، این مجموعه ۲۲ جلدی به معاون امور حوزه‌ها و روحانیون دفتر مقام معظم رهبری تقدیم شد و ایشان ضمن تحسین این تلاش فاخر و موقعیت‌شناسانه، مراتب خرسندی خود را ابراز و سلام و خداقوت ویژه‌ای به پدیدآورندگان این آثار ابلاغ کردند.

پژوهش؛ گل سرسبد فعالیت‌های علمی

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران با تبیین جایگاه پژوهش خاطرنشان کرد: پژوهش به یک معنا گل سرسبد فعالیت‌های علمی است و یک نهاد تعلیم و تربیت زمانی به پژوهش حقیقی روی می‌آورد که حاملان دانش در آن بتوانند مجهولات را به معلومات تبدیل کنند، مرزهای دانش را پیش ببرند و بر دامنه دانسته‌های انسان بیفزایند.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیزاده با اشاره به سفر دهه هفتاد رهبر شهید انقلاب به قم، یادآور شد: ایشان در آن سفر با برشمردن چهار کارویژه روحانیت شامل تبلیغ، تدریس، تحقیق و نویسندگی، بر ضرورت تعیین مسیر تخصصی توسط طلاب تأکید کردند.

وی با تبیین تفاوت میان هنر نگارش و پژوهش ادامه داد: فن نویسندگی، انتقال معارف در قالب تبلیغ عام و بهره‌گیری از هنر درست‌نویسی و شیوانویسی برای تدوین اطلاعات پراکنده و ارائه اثری خوش‌خوان به مخاطب است که بیشتر به یک هنر شباهت دارد؛ اما پژوهش در معنای خاص و دقیق کلمه، یعنی تبدیل مجهول به معلوم و پیش‌بردن مرزهای دانش.

رشد پژوهش‌های روشمند در حوزه‌های علمیه خواهران

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به ضعف تاریخی اهل قلم در سده‌های گذشته حوزه‌ها، اظهار داشت: خوشبختانه طی دو دهه اخیر، رویکرد به سمت نگارش، ثبت مکتوب و توسعه پژوهش‌های روشمند علمی در میان حوزویان، به‌ویژه طلاب و استادان خواهر، شتابی مبارک و رو به رشد گرفته است.

وی با اشاره به تغییر ذائقه مخاطبان در عصر جدید عنوان کرد: دنیای امروز به سمت مینیمالیسم و خلاصه‌گرایی میل می‌کند و مخاطب معاصر در پی خوراک‌های فکری کوتاه و فشرده است؛ از این رو، مقالات کوتاه در بسیاری از موارد می‌توانند تأثیرگذاری بیشتری از کتاب‌ها داشته باشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیزاده افزود: بسیار جای خرسندی است که حوزه‌های علمیه خواهران توانسته است در زمانی کوتاه، حجم قابل توجهی از مقالات علمی را با محوریت مسائل جاری تولید کند.

روایت درست؛ سلاح جبهه حق در جنگ نرم

وی با اشاره به نقش این آثار در جنگ نرم تصریح کرد: در هیاهوی سخنان سست و نادرست، تولید حرف متقن و درست، وظیفه‌ای دشوار است و آنچه در این نبرد می‌تواند پیروزی جبهه حق را تضمین کند، روایت دقیق و هوشمندانه از مواضع حق است.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران ادامه داد: با الهام از مکتب عاشورا، معتقدیم خون بر شمشیر پیروز است؛ یعنی اگر روایت درست، به‌موقع تولید و منتقل شود، شکست فیزیکی معنا ندارد و این پایداری می‌تواند از فتوحات نظامی ماندگارتر باشد.

وی ویژه‌نامه‌ها را به دلیل برخورداری از هویت یکپارچه و موضوع‌محور، دارای نقش مهمی در تکمیل هندسه معرفتی و افزایش میزان ارجاع‌دهی دانست و گفت: پژوهشگران باید از قالب‌های سنتی فاصله گرفته و با محوریت ویژه‌نامه‌ها، بسته‌های مطالعاتی منسجم تولید کنند تا مخاطبان رغبت بیشتری برای مطالعه و ارجاع داشته باشند.

ترجمه آثار به زبان‌های پرمخاطب جهان با بهره‌گیری از هوش مصنوعی

حجت‌الاسلام والمسلمین علیزاده با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناورانه اظهار داشت: نشر الکترونیک و دسترسی سریع به آثار، اولویتی انکارناپذیر است.

وی افزود: با استفاده از هوش مصنوعی تخصصی می‌توان موانع زمانی و هزینه‌ای ترجمه را کاهش داد و مقالات را علاوه بر زبان‌های انگلیسی و عربی، به زبان‌های پرمخاطب دنیا از جمله چینی، اسپانیایی و هندی ترجمه کرد تا قلمرو فتوحات عقلی و معرفتی حوزه‌های علمیه خواهران بیش از پیش گسترش یابد.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران همچنین ایجاد «فضای گفت‌وگوی علمی» میان نویسندگان و مخاطبان را گامی کلیدی دانست و گفت: تولید پادکست و نسخه‌های صوتی مقالات با صدای نویسنده می‌تواند جذابیت آثار را برای نسل جدید که به محصولات چندرسانه‌ای گرایش دارند، دوچندان کند.

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به حدیث شریف «مِدادُ العُلَماءِ أفضَلُ مِن دِماءِ الشُّهَداءِ» بر ضرورت طهارت روح و نیت الهی در فعالیت‌های پژوهشی تأکید کرد و گفت: اگر قلم با انگیزه‌های الهی به حرکت درآید، اثری شفابخش برای جان‌های تشنه خواهد داشت و پژوهشگر نباید در مسیر ارتقای علمی، از رسالت تمدنی و قرب الهی غفلت ورزد.

گذار از پژوهش کتابخانه‌ای به «الهیات عملی»

در ادامه این آیین، حجت‌الاسلام والمسلمین بابایی، معاون پژوهش حوزه‌های علمیه خواهران، با تأکید بر اینکه این رویداد صرفاً رونمایی از چند نشریه نیست، آن را رونمایی از «نسلی نو و جدید از پژوهشگران» توصیف کرد.

وی در تبیین ویژگی‌های این نسل گفت: این پژوهشگران، نسلی در میدان، پرسشگر، مسئله‌محور و مسئولیت‌پذیر هستند که به جای تمرکز صرف بر مباحث کتابخانه‌ای، حل مسائل جامعه را اولویت پژوهشی خود قرار داده‌اند و این گروه، سرمایه‌ای بزرگ و پرتوان برای آینده حوزه‌های علمیه محسوب می‌شوند.

معاون پژوهش حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به فضای روحی جامعه پس از جنگ و شهادت «رهبر شهید» و ایجاد خلأهای عاطفی و مدیریتی، خاطرنشان کرد: در شرایطی که جامعه حوزوی به واسطه این ضایعه بزرگ در وضعیت رکود و سردرگمی قرار داشت، همکاران ما از روز ۱۱ اسفند، علی‌رغم تمامی تهدیدها و محدودیت‌های شناسایی‌شده، فعالیت پژوهشی را متوقف نکردند.

وی افزود: فعالیت‌های علمی نه‌تنها در تعطیلات نوروز و شرایط جنگی دچار افت نشد، بلکه با شتاب بیشتری استمرار یافت و مجموعه مجلات رونمایی‌شده، تنها نمونه‌ای از این همت جهادی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین بابایی با تأکید بر ضرورت ورود حوزویان به عرصه «الهیات عملی» تصریح کرد: همان‌گونه که در برخی مراکز علمی جهان از جمله دانشگاه پرینستون، الهیات عملی با هدف فعال‌سازی ظرفیت‌های دینی برای حل معضلات اجتماعی شکل گرفته است، حوزه علمیه نیز باید در اوج بحران‌ها به میدان بیاید.

فعالیت بیش از ۳۰۰ گروه «تفقد» در سراسر کشور

وی با اشاره به تشکیل بیش از ۳۰۰ گروه «تفقد» در سراسر کشور اظهار داشت: این گروه‌ها با اجرای بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ برنامه حمایتی، به یاری خانواده‌های آسیب‌دیده شتافتند.

معاون پژوهش حوزه‌های علمیه خواهران ادامه داد: هم‌زمان با اجرای این فعالیت‌های میدانی، آموزش‌های مجازی ویژه‌ای برای طلاب برگزار شد تا آنان بتوانند در بطن وقایع، روایت‌های خود را از آنچه در میانه معرکه و بحران می‌گذشت، به رشته تحریر درآورند.

وی گفت: در نهایت، بیش از ۴۰۰ اثر از سوی طلاب گردآوری و پس از ارزیابی و غربالگری، ۱۴۵ یادداشت علمی، دل‌نوشته و گزارش در قالب کتاب «روایت‌های پایداری» با اهتمام نشر هاجر گردآوری و رونمایی شد.

گردآوری نزدیک به ۵۰۰ موضوع پژوهشی درباره جنگ و مقاومت

حجت‌الاسلام والمسلمین بابایی با اشاره به یادداشت‌های علمی و تحلیلی تهیه‌شده با همکاری پژوهشکده زن و خانواده، اعضای هیئت علمی و شماری از پژوهشگران، اظهار داشت: این یادداشت‌ها به‌زودی منتشر می‌شود و هر یک از آنها می‌تواند زمینه‌ای برای تدوین پایان‌نامه یا رساله علمی باشد و ایده‌های مناسبی در اختیار طلابی قرار دهد که در جست‌وجوی موضوع پژوهشی هستند.

وی همچنین از گردآوری موضوعات مرتبط با جنگ و مقاومت خبر داد و بیان کرد: پیش از این، موضوعات پژوهشی از سوی استادان تهیه و در اختیار مدارس قرار می‌گرفت؛ اما در این دوره، با فراخوان اداره پژوهش‌های تحصیلی، طلاب و استادان نزدیک به ۵۰۰ موضوع مرتبط با فضای جنگ و مقاومت پیشنهاد کردند.

معاون پژوهش حوزه‌های علمیه خواهران افزود: این موضوعات در حال تدوین و غربالگری هستند و قرار است نسخه دیجیتال آنها به صورت PDF برای بهره‌برداری طلاب در نگارش پایان‌نامه و رساله در اختیار مدارس قرار گیرد.

نهادینه‌سازی «کوتاه‌نویسی» میان طلاب

وی با اشاره به تجربه موفق اداره نشریات حوزه‌های علمیه خواهران گفت: این اداره طی یک بازه ۴۰ روزه و با بهره‌گیری از آموزش‌های مجازی فشرده، مدل «کوتاه‌نویسی» را که شامل آثاری در حدود ۲ هزار کلمه است، میان طلاب نهادینه کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین بابایی خاطرنشان کرد: کشف ظرفیت یادگیری سریع در طلاب نشان داد که می‌توان با حفظ استانداردهای علمی، فاصله میان «حوزه فکر» و «مخاطب فرهنگی» را کاهش داد و در شرایط بحرانی، با سرعت عمل، خوراک فکری جامعه را تأمین کرد.

وی در پایان از مدیران، معاونان، اعضای هیئت علمی مشارکت‌کننده در تولید آثار و همچنین تیم انتشارات «هاجر» و مدیریت آن تقدیر کرد.

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