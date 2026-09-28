به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـهمزمان با رونمایی از کتاب *«فقیهی از کربلا»*، نشستی علمی با هدف بررسی و بازخوانی ابعاد مختلف اندیشه سیاسی آیت‌الله‌العظمی سید محمدتقی مدرسی برگزار می‌شود. این اثر که به قلم دکتر عبدالوهّاب فراتی نگاشته شده، تلاشی پژوهشی برای تبیین سیر تحول فکری و سیاسی این مرجع برجسته شیعه است و می‌کوشد نسبت میان نظریه ولایت فقیه، مرجعیت دینی، اصلاح اجتماعی و کنش سیاسی را در منظومه فکری ایشان مورد بررسی قرار دهد.

بر اساس دعوت‌نامه منتشرشده، این نشست روز پنج‌شنبه ۹ مهرماه ساعت ۱۰ صبح در سالن همایش‌های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم برگزار خواهد شد. در این مراسم که با حضور جمعی از استادان، پژوهشگران، فضلا و فرهیختگان حوزه و دانشگاه برگزار می‌شود، ضمن رونمایی از کتاب *«فقیهی از کربلا»*، ابعاد علمی، فرهنگی و سیاسی اندیشه آیت‌الله‌العظمی مدرسی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

برگزارکنندگان این نشست، هدف از برگزاری آن را فراهم‌سازی زمینه‌ای برای شناخت دقیق‌تر میراث فکری و نقش‌آفرینی‌های علمی و اجتماعی این مرجع برجسته جهان تشیع عنوان کرده‌اند.

متن دعوت‌نامه نیز این برنامه را فرصتی برای بازخوانی اندیشه سیاسی، دغدغه‌های اصلاحی و آثار علمی و فرهنگی ایشان دانسته است.

آیت‌الله‌العظمی سید محمدتقی مدرسی از مراجع معاصر شیعه و از چهره‌های شناخته‌شده حوزه علمیه کربلا است که در خانواده‌ای ریشه‌دار در فقاهت و مرجعیت دیده به جهان گشود. وی تحصیلات حوزوی خود را نزد برجسته‌ترین استادان حوزه کربلا پی گرفت و در سنین جوانی به مرتبه اجتهاد دست یافت.

ایشان سال‌هاست به تدریس خارج فقه و اصول اشتغال دارد و آثار متعددی در حوزه‌های فقه، اصول، معارف اسلامی و اندیشه دینی از خود بر جای گذاشته است.

یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های علمی آیت‌الله مدرسی، رویکرد قرآنی او در تولید دانش دینی است. بخش مهمی از فعالیت‌های علمی وی به تدبر در قرآن کریم، تفسیر آیات و استخراج مبانی فکری و اجتماعی اسلام اختصاص یافته است. تفسیر چندجلدی *«من هدی القرآن»* از مهم‌ترین آثار ایشان به شمار می‌رود؛ اثری که در آن تلاش شده است آموزه‌های قرآن با مسائل و نیازهای جهان معاصر پیوند یابد و راهکارهای تمدنی و اجتماعی اسلام از متن وحی استخراج شود.

اهتمام گسترده به قرآن موجب شده است که بسیاری از پژوهشگران، اندیشه آیت‌الله مدرسی را در زمره جریان‌های «قرآن‌محور» در حوزه‌های علمیه معاصر ارزیابی کنند. در عرصه فقهی، آیت‌الله مدرسی کوشیده است میان میراث اجتهادی شیعه و نیازهای متحول جوامع اسلامی ارتباطی فعال برقرار کند.

آثار فقهی وی، از جمله مجموعه «الوجیز فی الفقه الاسلامی» و دیگر تألیفات اجتهادی او، نشان‌دهنده توجه به مسائل نوپدید و تلاش برای ارائه فقهی کارآمد در مواجهه با تحولات زمانه است.

در مبانی فکری ایشان، سه عنصر «عقل»، «وحی» و «واقعیت‌های زمانه» جایگاهی محوری دارند و همین امر به شکل‌گیری رویکردی پویا در فقه و اندیشه اسلامی انجامیده است. آیت‌الله مدرسی در کنار فعالیت‌های علمی و حوزوی، حضوری پررنگ در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی جهان اسلام نیز داشته است. وی از دوران جوانی در مبارزات علیه رژیم بعث عراق نقش‌آفرینی کرد و پس از مهاجرت اجباری، فعالیت‌های فرهنگی، فکری و سیاسی خود را در کشورهای مختلف ادامه داد.

بسیاری از جریان‌ها و حرکت‌های اسلامی در دهه‌های گذشته از آثار، سخنرانی‌ها و اندیشه‌های او تأثیر پذیرفته‌اند. در منظومه فکری آیت‌الله مدرسی، سیاست از دین جدا نیست، بلکه ابزاری برای تحقق عدالت، کرامت انسانی، اصلاح جامعه و صیانت از هویت اسلامی به شمار می‌رود؛ رویکردی که محور اصلی کتاب *«فقیهی از کربلا»* نیز محسوب می‌شود.

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