دولت شهید رئیسی: میراث شهید نصرالله تا فتح قدس زنده خواهد ماند

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «همزمان با فرارسیدن دومین سالگرد عروج ملکوتی مجاهد کبیر و پرچمدار مقاومت اسلامی، شهید سید حسن نصرالله، جمعی از اعضای دولت شهید آیت‌الله رئیسی با صدور بیانیه‌ای ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این فرمانده بزرگ، بر تداوم آرمان‌های جبهه مقاومت و پیمان ناگسستنی با راه شهیدان تأکید کردند. متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

﴿مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا﴾

دومین سالگرد عروج خونین پرچمدار سرافراز مقاومت اسلامی، شهید والامقام سید حسن نصرالله (رضوان‌الله‌علیه)، فرصتی است تا حیات پربرکت مجاهدی را بازخوانی کنیم که نام و مکتبش مرزهای جغرافیایی را درنوردید و به بخشی ماندگار و تمدن‌ساز از تاریخ مبارزات امت اسلام علیه سلطه و اشغالگری بدل شد.

سید حسن نصرالله نه‌فقط رهبر یک جریان ریشه‌دار مقاومتی، که معمار اقتدار محور مقاومت در لبنان و نماد عینی پیوند عقلانیت راهبردی با ایمان علوی بود؛ مردی که مقاومت را به مکتبی پایدار و هویتی تمدن‌ساز ارتقا داد و امروز، فراتر از مرزهای لبنان، به نمادی جهانی برای تمامی آزادگان و مستضعفان عالم بدل شده است.

او که در مکتب ولایت و در پرتو اندیشه‌های راهبردی امام راحل (ره) و امام شهید انقلاب اسلامی (ره) پرورش یافته و مشق جهاد کرده بود، تا آخرین لحظهٔ حیات پربرکت خود، با ایمانی راسخ در خط مقدم دفاع از کیان اسلام ایستاد. پیوند عمیق روحی و معرفتی شهید نصرالله با جایگاه امامت امت، همان الگوی تابناکی بود که در منش و سلوک شهید جمهور عزیز ملت ایران، آیت‌الله رئیسی نیز تجلی یافت؛ دو سید مجاهد که در امتداد یک خط فکری و تحت امر رهبر معظم انقلاب، در مسیر تحقق آرمان‌های بلند جبههٔ حق، مصداق بارزِ «مَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا» گشتند.

تاریخ این سال‌ها گواهی می‌دهد که در دوران دولت سیزدهم، حمایت همه‌جانبه از آرمان فلسطین و تقویت هم‌افزای جبههٔ مقاومت، با مجاهدت شهید دیپلماسی مقاومت، دکتر حسین امیرعبداللهیان، نه یک راهبرد حاشیه‌ای، بلکه اصل تغییرناپذیر سیاست خارجی بود؛ پیوندی مستحکم که به بازدارندگی پایدار، اعتلای عزت امت اسلامی و شکست هیمنهٔ پوشالی جبههٔ استکبار و صهیونیسم انجامید.

تجربهٔ تاریخی ثابت کرده است که شهادت رهبران و فرماندهان، پایان اندیشه‌ها و جریان‌های ریشه‌دار نیست. پیوند خونی و آرمانی شهید نصرالله، شهید صفی‌الدین، شهید رئیسی، شهید امیرعبداللهیان و شهید حاج قاسم سلیمانی، سرمایهٔ اجتماعی و تاریخی مقاومت را بارورتر، تشکیلات آن را مستحکم‌تر و ارادهٔ امت اسلامی را برای نابودی رژیم کودک‌کش صهیونیستی پولادین‌تر ساخته است و این پیروزی ان‌شاءالله با مجاهدت برادرانمان در حزب الله لبنان و با هدایت جناب مستطاب حاج شیخ نعیم قاسم قوی‌تر از هر زمان به ثمر خواهد رسید.

امروز، در دومین سالگرد شهادت سید مقاومت، ضمن تجدید عهد با آرمان‌های پاک شهدای طریق‌القدس، بر این حقیقت تأکید می‌ورزیم که مشعل فروزان این مسیر خاموش‌نشدنی است و میراث گران‌بهای شهیدان تا فتح نهایی قدس شریف، تحت زعامت ولی امر جدید و حکیم انقلاب اسلامی، آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (دامت برکاته)، پرتوان‌تر از همیشه راهبر و روشنگر مسیر مجاهدان خواهد بود.

تجربهٔ غرورآمیز پیروزی بر استکبار جهانی در دو جنگ دوازده‌روزه و رمضان، علی‌رغم عهدشکنی، کودک‌کشی، ارعاب و جنایت رئیس‌جمهور پست و حقیر آمریکا و نخست‌وزیر پلید رژیم صهیونیستی — که به‌زودی در آتش قهر و انتقام جوانان مقاومت به تلی از خاکستر بدل خواهند شد — ثابت کرد مسیر پیروزی و نصرت، جز با مقاومت هموار نخواهد شد و با اقتدا به سیرهٔ امام شهید و سید شهید، به‌زودی نماز نصر و وحدت را در مسجدالاقصی به امامت رهبر عزیز انقلاب اسلامی برپا خواهیم کرد، ان‌شاءالله.

اعضای دولت شهید آیت‌الله رئیسی

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