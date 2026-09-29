خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا | هیچ‌کس جنگ را دوست ندارد. جنگ با خودش ترس می‌آورد، دلتنگی می‌آورد، دوری می‌آورد، نگرانی می‌آورد و گاهی آدم را سر یک دوراهی سخت قرار می‌دهد؛ جایی که باید بین راحتی خودش و مسئولیتی که بر دوشش گذاشته شده، یکی را انتخاب کند.

شاید یکی از مهم‌ترین درس‌های دفاع مقدس همین باشد: سختی‌ها فقط برای سخت کردن زندگی ما نمی‌آیند؛ گاهی می‌آیند تا ما را امتحان کنند.

قرآن می‌فرماید:

«وَلَنَبْلُوَنَّکُم بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِینَ»

خداوند می‌فرماید شما را با ترس، گرسنگی، کم شدن مال و جان و سختی‌های دیگر می‌آزماییم؛ و به صابران بشارت بده.

دفاع مقدس، برای خیلی‌ها همین امتحان بود.

برای رزمنده‌ای که باید با وجود ترس قدم جلو می‌گذاشت.

برای مادری که باید فرزندش را راهی جبهه می‌کرد و با دلتنگی‌اش می‌ساخت.

برای همسری که سال‌ها چشم‌انتظار می‌ماند.

برای پدری که باید جای خالی فرزندش را تحمل می‌کرد.

برای مردمی که باید در کمبودها، بمباران‌ها و نگرانی‌ها، زندگی را ادامه می‌دادند.

آن روزها از مردم پرسیده شد: وقتی پای ایمان و مسئولیت در میان باشد، چقدر می‌توانید صبر کنید؟ چقدر می‌توانید از خودتان بگذرید؟ چقدر می‌توانید کنار هم بمانید؟

امروز هم امتحان‌ها تمام نشده‌اند.

شاید شکلشان عوض شده باشد، اما هنوز هم روزهایی هستند که ترس را به جانمان می‌اندازند؛ روزهایی که فشار زیاد می‌شود، خبرها نگران‌کننده می‌شوند و آینده مبهم به نظر می‌رسد.

در چنین روزهایی، ایمان فقط یک باور ذهنی نیست.

ایمان یعنی وقتی شرایط سخت شد، هنوز بتوانی درست انتخاب کنی.

یعنی عصبانی هستی، اما بی‌انصافی نمی‌کنی.

می‌ترسی، اما مسئولیتت را رها نمی‌کنی.

خسته‌ای، اما دست از تلاش نمی‌کشی.

نگرانی، اما امید را به دیگران منتقل می‌کنی.

و شاید مهم‌تر از همه، در سختی‌ها فقط به فکر نجات خودت نباشی؛ دست دیگری را هم بگیری.

جنگ به ما یاد داد که یک ملت فقط با سلاح از خودش دفاع نمی‌کند؛ با صبر خانواده‌ها، با ایستادگی مردم، با امید، با همدلی و با مسئولیت‌پذیری هم می‌جنگد.

حکایت همچنان باقی است…

امروز هم هرکدام از ما ممکن است در یک امتحان باشیم؛ امتحانی که شاید صدای انفجار نداشته باشد، اما به همان اندازه جدی باشد.

مهم نیست آزمون ما کجاست؛ خانه، محل کار، مدرسه، دانشگاه یا جامعه.

مهم این است که وقتی سختی آمد، ایمانمان فقط در حرف نماند.

چون آدم‌ها را در روزهای آسان نمی‌سنجند؛ گاهی باید دید در روزهای سخت، چه انتخابی می‌کنند.

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