به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خادمان حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) در ایام رحلت بانوی کرامت، با هدف گسترش صحنه‌های معنوی حرم مطهر بانوی کرامت در استان خوزستان در برنامه‌های متنوعی در شهرهای اهواز و باغملک شرکت کردند.

تجلیل از مدافعان وطن و دیدار با خانواده‌های معظم شهدا

یکی از محورهای اصلی حضور خدام حرم مطهر در خوزستان، تکریم مقام ایثارگران و خانواده‌های معظم شهدا بود. در این راستا، خدام بارگاه ملکوتی حضرت معصومه (س) با حضور در منازل شهیدان گرانقدر، از جمله «شهید امید نریمسایی» و «شهید فرجی زنگنه» و همچنین دیدار با رزمندگان «جنگ رمضان»، ضمن تجلیل از سال‌ها مجاهدت و ایستادگی آنان در راه دفاع از ایران اسلامی، بر تداوم راه شهیدان تأکید کردند.

حضور در اجتماعات مذهبی و مساجد

سفیران کریمه اهل‌بیت (ع) با حضور در اجتماعات باشکوه مردم خوزستان، پیام معنوی حرم مطهر را به مشتاقان اهل‌بیت (ع) رساندند که از جمله برنامه‌های شاخص می‌توان به حضور در مسجد حضرت فاطمه زهرا (س) اهواز، شرکت در اجتماع محوری اهواز، حضور در مسجد امام حسن مجتبی (ع) شهرستان باغملک، حضور در مصلی نماز جمعه شهرستان باغملک اشاره کرد.

فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی در مدارس

خدام حرم مطهر در راستای ترویج فرهنگ اهل‌بیت (ع) در میان نسل جوان، با حضور در مدارس مختلف از جمله مدرسه شاهد فردوس اهواز و مدرسه بنت‌الهدی اهواز، ضمن دیدار با دانش‌آموزان و کادر آموزشی، فضایی سرشار از معنویت را در این مراکز آموزشی ایجاد کردند.

دیدار با علما و مسئولان فرهنگی

سفیران کریمه اهل‌بیت (ع) در سفر به شهرستان باغملک، با امام جمعه این شهرستان و جمعی از علما و بزرگان دینی دیدار و گفتگو کردند. این دیدارها با هدف تبادل نظر در خصوص فعالیت‌های فرهنگی و تقویت همکاری‌های مذهبی در منطقه انجام شد.

تبیین معارف دینی در رسانه‌ها

در بخش رسانه‌ای این سفر، خدام حرم مطهر ضمن حضور در صداوسیمای مرکز خوزستان و شرکت در برنامه‌های زنده تلویزیونی، به تبیین جایگاه حضرت فاطمه معصومه (س) و برکات زیارت آن حضرت برای مردم استان خوزستان پرداختند.

شایان ذکر است، این مجموعه فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی با استقبال پرشور مردم خوزستان و اهالی محترم شهرستان باغملک همراه بود و بار دیگر جلوه‌های زیبایی از ارادت مردم این دیار به خاندان عصمت و طهارت (ع) را به نمایش گذاشت.