به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ به منظور توسعه تعاملات دینی با مسلمانان همسایه شمالی ایران سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه، حسین دیوسالار معاون توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، عبدالرضا راشد رایزن فرهنگی ایران در مسکو و جمعی از مسئولین فرهنگی و هنری کشور با شیخ راویل عین‌الدین مفتی اعظم مسلمانان روسیه در مسجد جامع مسکو دیدار و گفت‌وگو داشتند.

عین‌الدین در این ملاقات با تأکید بر پیوندهای عمیق میان مسلمانان ایران و روسیه اظهار کرد: با عنایت به جایگاه رفیع ایران در جهان اسلام ارتباط حسنه جمعیت‌های دینی دو کشور همواره مطلوب بوده و منشاء خیرات فراوانی است.

وی افزود: ایران و رهبر شهید آن شخصیتی سرشناس و قائدی معنوی و مورد احترام است که تلاش‌های ماندگارشان در اتحاد امت اسلامی، عدالت و بسط صلح از ذهن هیچ مخاطبی فارغ از هر ملیت و مذهبی زودوده نخواهد شد.

رویداد هفته فرهنگی ایران در روسیه با همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی امروز دوشنبه (۶ مهر ماه) در آیین‌ ویژه‌ای با حضور وزیران فرهنگ دو کشور در مسکو به صورت رسمی گشایش خواهد یافت و پس از مسکو، شهرهای کازان و آستراخان میزبان آیین‌های مرتبط با روزهای فرهنگی ایران خواهند بود.

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