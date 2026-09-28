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پادکست طرز | پندها (۱۴) راهِ باریک...

۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۹
کد مطلب: 1871179
منبع: ابنا
پادکست طرز | پندها (۱۴) راهِ باریک...

خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: پادکست طرز نگاهی به نهج‌البلاغه است آن‌چنان که به حال و روزگارمان ثمر دارد. در خبرگزاری ابنا سعی می‌کنیم با توجهی تاریخی پادکست طرز را بر مبنای نهج البلاغه مبتنی بر کلام حضرت امیرالمومنین (ع) تقدیم شما کنیم. شماره چهل و سوم: بخش چهاردهم پندها: راهِ باریک.

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دو کس چَه کَنند از پی خاص و عام
یکی نیک‌محضر، دگر زشت‌نام

یکی تشنه را تا کند تازه حلق
دگر تا به گردن در افتند خلق

اگر بد کنی چشم نیکی مدار
که هرگز نیارد گز انگور بار

سعدی از عدالت سخن گفته ... عدالت؛ که راه گریز ندارد!

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