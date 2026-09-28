به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در حاشیه دومین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله در ضاحیه بیروت حجت‌الاسلام حسینی کوهساری، معاون حوزه‌های علمیه، ونماینده‌های اعزامی عراق و یمن با خبرنگار اوساط عراق به‌گفت‌و پرداختند.

مجری این پایگاه خبری با تأکید بر اهمیت این حضور گفت: «ما همواره از وحدت ساحات سخن می‌گفتیم، اما امروز این وحدت در مراسم سالگرد شهید سید حسن نصرالله به وضوح تجلی یافت؛ جایی که نمایندگان یمن، عراق و ایران دوشادوش یکدیگر گرد هم آمدند.»

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نماینده یمن با ادای احترام به مقام شامخ شهید نصرالله، تأکید کرد: «شهید سید حسن نصرالله، محور پیروزی‌ها بوده و خواهد بود؛ او تجسم صبر و پیروزی است.»

حجت‌الاسلام کوهساری هم به خبرنگار اوساط گفت: از تهران تا بیروت تا صنعاء تا بغداد تا غزه به شکل یک جبهه واحد در برابر دشمن واحد تجلی پیدا کرد. ما ان شاء الله پیروز خواهیم بود و نظام سلطه و رژیم صهیونیستی را به زودی به پایین می آوریم.

همچنین نماینده عراق با تأکید بر همبستگی عملی میان نیروهای مقاومت اظهار داشت: «همان‌طور که نمایندگان ایران و یمن نیز اشاره کردند، ما امروز یک دست واحد هستیم. دشمن بداند که در برابر این جبهه متحد، دیگر هیچ جای پایی یمن و عراق و ایران نخواهد داشد.»

در حاشیه این گفت‌وگو، صحنه‌ای که بیش از همه توجه‌ها را به خود جلب کرد، ادای احترام حجت‌الاسلام حسینی کوهساری به جریان مقاومت یمن بود. معاون حوزه‌های علمیه در حالی که رو به دوربین‌ها ایستاده بود، خنجر مقاومت یمن را بوسید.

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