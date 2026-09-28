به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صنایع دفاعی روسیه در ماه‌های اخیر تولید موشک‌های بالستیک و پهپادهای جت‌موتور را افزایش داده‌اند؛ تسلیحاتی که به دلیل سرعت بیشتر نسبت به پهپادهای قدیمی‌تر، فشار بیشتری بر شبکه پدافند هوایی اوکراین وارد می‌کنند.

طبق آمار مطرح‌شده در این گزارش، روسیه در هفت ماه نخست سال جاری ۵۸۷ موشک بالستیک شلیک کرده است؛ رقمی که از مجموع ۵۱۱ موشک بالستیک شلیک‌شده در کل سال ۲۰۲۵ بیشتر است.

در یکی از حملات اخیر، نیروهای روسیه در شب ۲۶ تا ۲۷ سپتامبر ۱۷۰ پهپاد به سوی اوکراین پرتاب کردند که ۷۶ فروند آنها جت‌موتور بودند. مؤسسه مطالعات جنگ نیز گزارش داده است که روسیه در حال استفاده گسترده‌تر از پهپادهای جت‌موتور برای حملات دوربرد است و این روند در ماه‌های اخیر شدت گرفته است.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، ۲۶ سپتامبر اعلام کرد اوکراین در ماه سپتامبر تاکنون با بیش از ۲۷۳۰ پهپاد شاهد جت‌موتور مواجه شده و بیش از ۱۵۰۰ فروند از آنها سرنگون یا مختل شده‌اند؛ به گفته او، نرخ رهگیری این پهپادها اکنون ۵۵ درصد است. در مقابل، نرخ رهگیری پهپادهای شاهد معمولی بیش از ۹۰ درصد اعلام شده است.

این تفاوت نشان می‌دهد ورود نسخه‌های جت‌موتور به زرادخانه روسیه، معادله دفاع هوایی اوکراین را پیچیده‌تر کرده است. رویترز نیز گزارش داده است که این پهپادها با پرواز در ارتفاع حدود چهار تا هفت کیلومتری و سرعت بالاتر، فشار قابل توجهی بر سامانه‌های دفاع هوایی اوکراین وارد کرده‌اند.

در چنین شرایطی، سامانه‌های پاتریوت اهمیت ویژه‌ای برای اوکراین دارند، به‌خصوص در مقابله با موشک‌های بالستیک روسیه. زلنسکی اخیراً اعلام کرد ترامپ با اعطای مجوز تولید موشک‌های پاتریوت در اوکراین موافقت کرده است.

با این حال، ایجاد ظرفیت صنعتی برای تولید این موشک‌ها زمان‌بر خواهد بود و پاسخ فوری به کمبود فعلی مهمات پدافندی محسوب نمی‌شود. یورونیوز گزارش داده است که اوکراین با کمبود شدید رهگیرهای پاتریوت مواجه است و ایجاد ظرفیت تولید داخلی نیز بیش از یک سال زمان خواهد برد.

زلنسکی در دیدار اخیر خود با مارک روته، دبیرکل ناتو، نیز بر نیاز فوری اوکراین به رهگیرهای پاتریوت تأکید کرد و گفت این سامانه در حال حاضر مؤثرترین گزینه برای مقابله با موشک‌های بالستیک روسیه است.

کی‌یف در کنار درخواست برای دریافت سامانه‌های پاتریوت، به دنبال توسعه نسل جدیدی از پهپادهای رهگیر برای مقابله با پهپادهای جت‌موتور روسیه است. مقام‌های اوکراینی اعلام کرده‌اند که چند نمونه اولیه این پهپادها در شرایط رزمی آزمایش شده‌اند.

مؤسسه مطالعات جنگ گزارش داده است که اوکراین امیدوار است طی ماه‌های آینده استفاده گسترده از پهپادهای رهگیر را آغاز کند؛ با این حال، هنوز مشخص نیست این طرح‌ها با چه سرعتی قابل تولید انبوه خواهند بود.

تحولات اخیر نشان می‌دهد جنگ روسیه و اوکراین همچنان به سمت استفاده گسترده‌تر از حملات دوربرد، پهپادهای سریع و موشک‌های بالستیک پیش می‌رود. روسیه با افزایش استفاده از پهپادهای جت‌موتور تلاش کرده است فشار بیشتری بر شبکه پدافند هوایی اوکراین وارد کند، در حالی که کی‌یف برای جبران کمبود موشک‌های پاتریوت و توسعه سامانه‌های رهگیری ارزان‌تر و سریع‌تر تلاش می‌کند.

در نتیجه، توانایی اوکراین برای تأمین مهمات پدافندی و ایجاد ظرفیت‌های جدید رهگیری، به‌ویژه در آستانه فصل زمستان، به یکی از محورهای مهم ادامه جنگ تبدیل شده است.

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