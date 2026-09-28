زمان اصلاحات واقعی سازمان ملل فرا رسیده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کیم سون گیونگ، معاون وزیر امور خارجه کره شمالی، دوشنبه شب در سخنرانی خود در نشست مجمع عمومی سازمان ملل به طیفی از موضوعات، به‌ویژه کارکرد این نهاد و تنش‌ها در شبه‌جزیره کره پرداخت.

وی شرایط بسیار پرنوسان و بی‌ثبات کنونی را نیازمند «سازمان مللی تقویت‌شده» دانست که بتواند «چالش‌ها و بحران‌های پیش روی بشریت را در راستای منافع مشترک انسان‌ها مدیریت کند.»

گیونگ مهم‌ترین مسئله را تبدیل سازمان ملل به سازمانی متعلق به همگان توصیف کرد که به گفته او، «به اهداف و اصول مندرج در منشور وفادار باشد و در برابر اقدامات خودسرانه نیروهای ضدصلح که از سازمان ملل به عنوان ابزاری برای پیشبرد راهبرد سلطه‌جویانه خود سوءاستفاده می‌کنند، بی‌طرفی و عینیت کامل خود را تضمین نماید.»

وی تصریح کرد: سازمان ملل دیگر نباید دستمایه اهداف سیاسی شوم نیروهای خاص قرار گیرد. این سازمان باید با ترویج برابری و همکاری میان دولت‌های مستقل، اقتدار و آینده خود را به شکلی استوار تحکیم بخشد.

معاون وزیر خارجه کره شمالی ادامه داد: اکنون زمان آن فرا رسیده است که سازمان ملل دست به اصلاحات بزند؛ نه اصلاحاتی که حول محور کشورهای خاص می‌چرخد، بلکه اصلاحاتی با هدف دموکراتیک‌سازی سازمان ملل به معنای واقعی کلمه، به‌گونه‌ای که این سازمان بتواند بازتاب‌دهنده دیدگاه‌ها و منافع تمامی اعضا به شکلی متوازن و برابر باشد.

پایان دوران تحمیل اراده یک کشور بر جهان

وی خاطرنشان کرد: دیگر آن روزها سپری شده است که یک کشور عضو به تنهایی اراده خود را بر سایر نقاط جهان تحمیل می‌کرد و بر عرصه سیاسی بین‌المللی سلطه داشت. در عوض، چندجانبه‌گرایی و چندقطبی‌شدن مبتنی بر عدالت و انصاف به عنوان آرمان و روندی اجتناب‌ناپذیر در عصر حاضر ظهور کرده‌اند.

این مقام کره شمالی درباره تنش‌ها در شبه‌جزیره کره گفت: این منطقه و مناطق پیرامونی آن، به‌ویژه به دلیل خصومت مداوم با پیونگ‌یانگ و رویارویی نظامی فزاینده ایالات متحده و متحدانش، با بی‌ثباتی شدید و تشدید تنش‌ها در سطحی متفاوت از سال گذشته مواجه هستند.

وی اضافه کرد: ایالات متحده در حال تبدیل اتحاد نظامی سه‌جانبه آمریکا، ژاپن و کره جنوبی به بلوک نظامی تهاجمی‌تر و خصمانه‌تری با ماهیت هسته‌ای است. آمریکا با همدستی متحدانش، به‌طور نظام‌مند در حال اصلاح و به‌روزرسانی سناریوهای جنگ هسته‌ای علیه جمهوری دموکراتیک خلق کره و همچنین تقویت و ارتقای توان عملیاتی خود از طریق انواع رزمایش‌های جنگی تحریک‌آمیز و توسعه توان نظامی است.

دیپلمات کره شمالی ادامه داد: ایالات متحده ضمن استقرار انواع تجهیزات نظامی از جمله جدیدترین موشک‌ها و پهپادها در شبه‌جزیره کره و مناطق اطراف آن، از جاه‌طلبی سئول برای دستیابی به زیردریایی‌های با نیروی محرکه هسته‌ای حمایت و آن را تشویق می‌کند. این رویکرد نظامی کنونی، وضعیت امنیتی منطقه را که پیش‌تر نیز شکننده بود، بیش از پیش وخیم می‌سازد.

وی با اشاره به سیاست‌های تهاجمی توکیو که در دولت جدید شدت یافته است، افزود: از سوی دیگر، ژاپن که به عنوان یک جنایتکار جنگی درجه‌یک، در قرن گذشته رنج‌ها و فجایع بی‌شماری را بر بشریت تحمیل کرد، از تلاطم‌های کنونی در عرصه بین‌المللی بهره‌برداری می‌کند. این کشور با عزمی بی‌سابقه، تلاش‌های خود را برای تسلیح مجدد، شامل بازنگری در قانون اساسی صلح‌طلبانه، کنار گذاشتن دکترین «دفاع انحصاری»، اصلاح ساختار نظامی و گسترش توان تسلیحاتی شتاب بخشیده است. چنین اقداماتی سایه شوم جنگ را بر فراز کل منطقه گسترانده است.

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