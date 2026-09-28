به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ العربی الجدید امروز (دوشنبه) گزارش داد که در روزهای اخیر، مراکش شاهد اعتراضات سراسری بوده است که در آن معترضان خواستار توقف روند عادی‌سازی روابط با اسرائیل و حمایت قوی‌تر از فلسطین شده‌اند.

این کارزار اعتراضی سه‌روزه که روز یکشنبه به پایان رسید، توسط «جبهه مراکش برای حمایت از فلسطین و مخالفت با عادی‌سازی روابط» هدایت می‌شد.

این تظاهرات در پی اعلامیه‌ای در ۱۶ سپتامبر (۲۵ شهریور) در نیویورک برگزار شد که ناصر بوریطه، وزیر امور خارجه مراکش، گیدعون ساعر، همتای صهیونیستی وی، و مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل، آن را امضا کردند. بر اساس آن، مراکش و اسرائیل دفاتر رابط خود را به سطح سفارتخانه ارتقا داده و سفیر تعیین خواهند کرد.

جبهه مراکش برای حمایت از فلسطین اعلام کرد که هدف از این اعتراضات، جلب توجه افکار عمومی به استفاده از سفارتخانه‌ها، توافق‌نامه‌ها و مبادلات اقتصادی برای تطهیر چهره اشغالگری اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی است.

این گروه همچنین از احزاب سیاسی، اتحادیه‌های کارگری، گروه‌های جامعه مدنی و سازمان‌های حقوق بشری در سراسر مراکش خواست تا از فلسطین دفاع کنند و در برابر تلاش‌ها برای تبدیل عادی‌سازی روابط در جامعه مقاومت نمایند.

مراکش در دسامبر ۲۰۲۰ و در چارچوب «توافق ابراهیم» که با میانجی‌گری ایالات متحده منعقد شد، روابط خود را با رژیم صهیونیستی عادی‌سازی کرد. این کشور در کنار امارات متحده عربی، بحرین و سودان، یکی از چهار کشور عربی بود که در آن سال به سمت عادی‌سازی روابط با تل‌آویو گام برداشت.

از آن زمان تاکنون، اسرائیل و مراکش دفاتر رابطی را در رباط و تل‌آویو فعال نگه داشته‌اند و ارتقای برنامه‌ریزی‌شده این دفاتر برای تبدیل به سفارتخانه، نشان‌دهنده تعمیق بیشتر روابط دیپلماتیک میان دو طرف است.

«معاذ الحاجری»، هماهنگ‌کننده ملی جبهه مراکش برای حمایت از فلسطین، اقدام اخیر و همچنین برنامه‌های انتقال دفتر رابط رژیم صهیونیستی به خیابان «مهدی بن‌برکه» در رباط را محکوم و انتخاب این مکان را «اقدامی تحریک‌آمیز علیه مردم مراکش و توهین به یاد و خاطره شهید مهدی بن‌برکه» توصیف کرد.

بن‌برکه از چهره‌های برجسته مخالف دولت در مراکش بود که در سال ۱۹۶۵ در پاریس ناپدید شد. در سال ۲۰۱۸، رونن برگمن، روزنامه‌نگار و نویسنده اسرائیلی، در کتاب خود با عنوان «اول برخیز و بکش» ادعاهای جدیدی را درباره ناپدید شدن او مطرح کرد.

برگمن بر اساس تحقیقات و گفت‌وگو با عوامل اطلاعاتی رژیم صهیونیستی که در برنامه‌ریزی ربودن «بن‌برکه» نقش داشتند، به این نتیجه رسید که موساد به درخواست سرویس اطلاعاتی مراکش رد او را پیدا کرده و در طراحی عملیات قتل که در نهایت توسط مأموران مراکشی و پلیس فرانسه اجرا شد، به آن‌ها یاری رسانده است. پس از آن نیز موساد مسئولیت از بین بردن جسد او را بر عهده گرفته است.

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