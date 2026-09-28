حمله عربستان به منزل یک شهروند در تعز، ۴ شهید و ۳ زخمی برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت و محیط زیست دولت یمن، آمار اولیه جنایت عربستان سعودی در شهرستان المعافر استان تعز را که هدف آن منزل یک شهروند بود، منتشر کرد.

این وزارتخانه در بیانیه خود اعلام کرد: این جنایت به شهادت و زخمی شدن هفت شهروند منجر شد.

بر اساس این بیانیه، سه زن و یک مرد سالخورده به شهادت رسیدند و سه نفر دیگر زخمی شدند. این آمار همچنان غیرنهایی است.

وزارت بهداشت یمن تأکید کرد: این جنایت در حد جنایت جنگی است و مستوجب پاسخگویی در دادگاه‌های بین‌المللی می‌باشد و نقض آشکار قانون بین‌المللی بشردوستانه محسوب می‌شود.

این وزارتخانه در پایان بیانیه خود تأکید کرد: عربستان سعودی از طریق جنایت‌های مستمر که علیه غیرنظامیان در پیش گرفته آنان را در معرض نابودی قرار می‌دهد.

.................

پایان پیام/