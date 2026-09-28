به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ماهر الطاهر، دبیرکل کنفرانس ملی عربی، در پیامی به شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، به مناسبت دومین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین، ضمن ابلاغ تسلیت و تبریک، بر ماندگاری یاد این رهبران مقاومت در حافظه نسل‌ها تأکید کرد.

الطاهر در این پیام گفت: دشمن صهیونیستی متجاوز گمان کرد با ترور رهبران بزرگ، مقاومت را از میان برمی‌دارد یا در صفوف آن ناامیدی ایجاد می‌کند. اما این دشمن نمی‌دانست که ملت‌های بزرگ، شهدای خود را تنها یک خاطره نمی‌دانند، بلکه آنان را مشعل‌هایی می‌بینند که خاموش نمی‌شوند و راه را برای ادامه مبارزه و مقاومت با اراده‌ای استوارتر روشن می‌کنند تا ظلم و تجاوز از میان برود و اهداف والای آزادی و زندگی کریمانه محقق شود.

وی افزود: شهید امت، سید حسن نصرالله و شهید هاشم صفی‌الدین، شهدای قدس و فلسطین و شهدای همه نیروهای مقاومت هستند.

وی افزود: آنان جنگ حمایت از غزه و فلسطین را به پیش بردند، زیرا ایمان داشتند که فلسطین قبله‌نمای امت و مسئله محوری آن است و دفاع از آن، دفاع از همه کشورهای عربی و اسلامی در برابر پروژه صهیونیستی است که همه را هدف گرفته است.

الطاهر در پایان گفت: سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین آرزوی شهادت داشتند و به آرزوی خود رسیدند. آنان به یقین می‌دانستند که مقاومت در برابر ظلم و تجاوز پیروز خواهد شد، هرچند فداکاری‌ها و چالش‌ها سنگین باشد.

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