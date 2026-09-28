تنها گزینه عربستان، احترام به حاکمیت و اراده ملت یمن است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جلال الرویشان، نائب نخست‌وزیر یمن در امور دفاع و امنیت و نائب رئیس هیئت مذاکره‌کننده ملی، در گفت‌وگویی، با اشاره به ماهیت دفاعی مواجهه یمن با تجاوز و محاصره عربستان، تأکید کرد که هدف یمن، دفاع از زمین، ثروت‌ها، توانمندی‌ها و تصمیم حاکمیتی مستقل خود است و صنعا به دنبال جنگ نیست، بلکه خواهان صلح است، به شرط آنکه مورد تجاوز قرار نگیرد.

الرویشان با اشاره به همزمانی جشن‌های سالگرد انقلاب‌های ۲۱ و ۲۶ سپتامبر با پیروزی‌های به‌دست‌آمده در ساحل غربی و دیگر جبهه‌ها، این پیروزی‌ها را نتیجه ایستادگی مردم و ثبات نیروهای مسلح دانست و تأکید کرد که آزادسازی سرزمین، هدفی والا، دائمی و مستمر برای رهبری، دولت و نیروهای مسلح صنعا است.

وی با اشاره به اینکه تجاوز و محاصره ظالمانه از دوازده سال پیش تاکنون ادامه دارد، تصریح کرد: آنچه با نام «ائتلاف» آغاز شد، در اصل تجاوزی سعودی بود و یمن در حال دفاع از زمین، ثروت و توانمندی‌های خود است.

الرویشان تأکید کرد: صنعا خواهان جنگ نیست، بلکه خواهان صلح است؛ اما به شرط آنکه کسی به آن تجاوز نکند.

وی افزود: نبرد کنونی، ترکیبی از دفاع از خود، آزادسازی سرزمین، رد حضور دیگران در کشور و ثروت‌های آن و رد دخالت در تصمیم حاکمیتی مستقل است.

وی با اشاره به اینکه یک ماشین تبلیغاتی و رسانه‌ای عظیم از ابتدای تجاوز، صنعا را متفاوت از واقعیت نشان داده است، گفت: این تبلیغات با ادعای تمایل صنعا به نابودی جمهوری آغاز شد و سپس آن را به عنوان گروهی شبه‌نظامی معرفی کرد؛ در حالی که مردم یمن هر هفته برای حمایت از تصمیمات رهبری به خیابان‌ها می‌آیند و در جبهه‌ها می‌جنگند.

وی با اشاره به اینکه جمهوری یمن پابرجاست و همان است که با تجاوز سعودی مقابله و از کرامت یمن دفاع می‌کند، تأکید کرد: ادعای اینکه صنعا تنها یک گروه است، با واقعیت مردمی که در جبهه‌ها برای کرامت و حقوق مشروع خود می‌جنگند، سازگار نیست.

الرویشان با اشاره به نمونه‌هایی از پروپاگاندا، از جمله ادعای درخواست تجاوز از سوی هادی و روایت‌های بعدی، تأکید کرد که عربستان میلیون‌ها دلار برای این پوشش رسانه‌ای نادرست هزینه می‌کند.

وی تأکید کرد: خطاب صنعا، به مخاطب با وجدان ملت‌های عربی و اسلامی و تأکید بر مظلومیت یمن است و هیچ توجیهی برای تجاوز به آن یا تهدید امنیت ملی عربستان یا آغاز جنگ از سوی یمن وجود ندارد.

الرویشان با اشاره به اینکه جنگ‌های همزمان تأکید کرد: جنایت‌های نظام سعودی در یمن را نه ملت یمن فراموش می‌کند و نه تاریخ. یمنی‌ها انتقام خود را رها نمی‌کنند و آن را به نسل‌های بعدی وصیت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه نظام سعودی نقشی وظیفه‌ای برای غرب و رژیم صهیونیستی در یمن ایفا می‌کند، تأکید کرد که این نظام، بهای جنایت‌های خود علیه غیرنظامیان را خواهد پرداخت.

الرویشان با تأکید بر اینکه صنعا غیرنظامیان و مکان‌های مقدس را هدف قرار نمی‌دهد، گفت: رهبری، آگاهی و پایبندی دینی و ترس از خدا دارد که آن را از مقابله به مثل در برابر هدف قرار دادن غیرنظامیان یا مقدسات بازمی‌دارد و این بخشی از «اخلاق جنگ» است.

وی تأکید کرد: پناه بردن دشمن به هدف قرار دادن غیرنظامیان و مراکز شهری، پس از ناتوانی در دستیابی به موفقیت نظامی است و این اقدامات، جنایت جنگی محسوب می‌شود. این جنایت‌ها، تصمیم یمن برای استقلال سیاسی، آزادی و کرامت خود را پایان نمی‌دهد.

وی با اشاره به اینکه روایت‌های متهم‌کننده یمن به هدف قرار دادن مکه، بخشی از مجموعه‌ای از جنایت‌ها و تهمت‌هاست، تأکید کرد: این تبلیغات با هدف خاموش کردن افکار عمومی اسلامی حامی موضع صنعا در قبال غزه انجام می‌شود و این تلاش ناکام خواهد ماند.

الرویشان تأکید کرد: صنعا مواضع خود را پیشاپیش و به روشنی اعلام می‌کند و آنچه از عربستان خواسته می‌شود، پایان دادن به تجاوز و رفع محاصره است. یمن نبرد «محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید» را ادامه خواهد داد.

وی تأکید کرد: صنعا منافع دیگر کشورها در زمینه ناوبری را هدف قرار نمی‌دهد و عبور ایمن از دریای سرخ و باب‌المندب برای آنها تضمین شده است؛ تنها عربستان در چارچوب معادله «محاصره در برابر محاصره» مستثنی است.

الرویشان با رد تبلیغات رسانه‌ای سعودی مبنی بر اینکه آزادسازی ساحل دریای سرخ و باب‌المندب، ناوبری بین‌المللی را تهدید می‌کند، تأکید کرد: رویدادها ثابت کرده‌اند که از زمان آزادسازی باب‌المندب توسط نیروهای مسلح، حرکت ناوبری پایدار، امن و روان بوده است.

وی با اشاره به اینکه مصالح راهبردی مشترک میان برخی نظام‌های غربی و عربستان ممکن است پرونده ناوبری را بهانه‌ای برای مداخله کند، تأکید کرد: کشورهایی که به دنبال تأمین مسیرهای ناوبری خود هستند، تهدیدی متوجه آنان نیست و اگر هر کشوری موضع خود را برخلاف این حقیقت بنا کند، صنعا آن را شریک تجاوز می‌داند.

الرویشان با اشاره به اینکه سعودی از مصلحت خود غافل است که مرحله جدیدی وجود دارد و نباید رابطه قدیمی با یمن را بازتولید کند، گفت: تصور این بود که مذاکرات به تدریج و در مراحل آغاز شود و دو طرف بدون توافق قبلی بر نتایج، بنشینند و گفت‌وگو کنند. اما رویدادهای غزه، متغیرهای طرف مقابل در یمن و فشارهای غربی، آمریکایی و صهیونیستی بر عربستان، مسیر را تغییر داد.

وی با اشاره به اینکه سعودی به تفکر برتری‌جویانه بازگشت که می‌تواند دوباره وارد جنگ‌ها شود، گفت: ورود صنعا به مذاکرات برای اقامه حجت و برای اینکه گفته نشود به صلح دعوت شده و پاسخ نداده است، بود.

الرویشان با اشاره به اینکه موضع یمن پس از عملیات «طوفان‌الاقصی» در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، با انگیزه دینی، اخلاقی و انسانی بود، گفت: یمن در این موضع صادق بود و به دنبال کسب افکار عمومی نبود، بلکه به انجام وظیفه دینی، انسانی و اخلاقی خود می‌پرداخت. یمن حدود ۱۸۳۵ موشک و پهپاد به سمت سرزمین‌های اشغالی فلسطین پرتاب کرد.

وی افزود: این موضع در افکار عمومی اسلامی و عربی بازتاب یافت و بسیاری از مسلمانان و عرب‌ها آن را موضعی صادقانه، دینی و اخلاقی دیدند، به‌ویژه در سایه سستی موجود در قبال غزه.

الرویشان با اشاره به حواشی تشدید سعودی جدید، گفت: دشمن سعودی عمداً فرودگاه صنعا را همزمان با ورود هواپیمای ایرانی حامل هیئت یمنی شرکت‌کننده در تشییع شهید علی خامنه‌ای و شماری از مجروحان، بمباران کرد. تصمیم ورود هواپیما و هیئت یمنی، در چارچوب شکستن محاصره بود و مشارکت، وظیفه‌ای بود که هیئت بر عهده خود می‌دید.

وی با اشاره به اینکه هیئتی سعودی نیز در تشییع حضور داشت، اعتراض سعودی به ورود هواپیمای ایرانی به یمن را دوگانگی در معیارها دانست و پرسید: معنای مشارکت سعودی در تشییع و سپس اعتراض به مشارکت یمن چیست؟

الرویشان با اشاره به اینکه پرواز بُعد انسانی داشت و بیشتر سرنشینان آن بیماران و مجروحان بودند، افزود: تلاش برای ممانعت از فرود هواپیما و هدف قرار دادن فرودگاه صنعا، با انگیزه استکبار سعودی انجام شد که بر یمن به عنوان بخشی از پرونده‌های حاشیه‌ای خود پافشاری می‌کند.

وی از عربستان خواست در رابطه خود با یمن بازنگری کند و با نگاه برتری‌جویانه، و کبر با آن برخورد نکند. عربستان نباید «دولتی وظیفه‌ای» برای برنامه‌های غربی در قبال یمن باشد و نباید به ابزاری برای منافع غربی در مدیریت بحران یمن تبدیل شود.

الرویشان خواستار لغو «کمیته ویژه» مربوط به یمن و تبدیل رابطه دو کشور به رابطه‌ای دوستانه و همتایانه از طریق وزارتخانه‌های خارجه، اقتصاد و نهادهای امنیتی شد، به‌گونه‌ای که یمن به عنوان دولتی با حاکمیت و تصمیم و امور داخلی که دخالت در آن جایز نیست، دیده شود.

الرویشان با مرتبط دانستن نبرد یمن با منافع راهبردی غربی و صهیونیستی، گفت: نمی‌توان مواجهه با طرف سعودی را از این منافع جدا کرد. رژیم صهیونیستی خود را دولتی ساحلی دریای سرخ می‌داند و ورود آن به پرونده امنیت دریای سرخ، تهدیدی برای امنیت ملی کشورهای عربی ساحلی از جمله مصر، عربستان، سودان و یمن است.

وی با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی در مدت اخیر بر حضور در سومالی، به‌ویژه سومالی‌لند، متمرکز شده تا خود را شریک منظومه امنیت دریای سرخ کند، تأکید کرد: موضع صنعا این است که دریای سرخ «دریایی عربی خالص» است و امنیت آن، بخشی از امنیت ملی عربی است و هر توهم صهیونیستی برای تسلط بر امنیت دریای سرخ «غیرممکن» است.

الرویشان نقش سعودی در تجاوز به یمن را «نقش وظیفه‌ای» توصیف کرد که در خدمت برنامه‌های غربی و صهیونیستی است. وی افزود: از ابتدای تجاوز به یمن، تهدید واقعی برای امنیت ملی سعودی وجود نداشت و آنچه به عنوان تهدید مطرح می‌شد، «فرار رسانه‌ای» برای توجیه تجاوز بود. تجاوز به یمن، به جای ادعای حمایت از امنیت ملی سعودی، به تهدید اصلی برای این امنیت تبدیل شد.

وی با اشاره به اینکه کشورها به این نتیجه رسیده‌اند که تهدید یمنی برای مسیرهای ناوبری وجود ندارد، گفت: عربستان تلاش می‌کند شمار دیگری از کشورها را جلب کند، از جمله کشورهایی که پیش‌تر مشارکت در اتحاد تجاوز و «اتحاد مکه» را اعلام کرده بودند.

الرویشان تأکید کرد: شمار کشورهایی که می‌توانند در مواجهه درگیر شوند، سه یا چهار یا ده کشور، موضع یمن را تغییر نخواهد داد.

وی از جامعه بین‌المللی خواست مظلومیت یمن را درک کند و تأکید کرد که صنعا خود را در حالت دفاع دائمی از خود می‌داند. وی گفت: معادله «تشدید در برابر تشدید» به معنای فعل و انفعال است و یمن طرفی نیست که جنگ را آغاز کرده است.

الرویشان از جامعه بین‌المللی خواست بپذیرد که یمن تهدیدی برای منافع بین‌المللی یا مسیرهای ناوبری نیست و به دنبال ثبات، تصمیم داخلی، حاکمیت، کرامت و عزت است.

الرویشان از مردم یمن، به‌ویژه جوانان و نسل جدید، خواست خاطرات شخصیت‌های سیاسی و نظامی دوره‌های گذشته یمن، از جمله عبدالرحمن الاریانی، یحیی المتوکل، حسین المسوری، حسین الحبیشی، شیخ عبدالله بن حسین الاحمر و شیخ سنان ابو لحوم را بخوانند.

وی با اشاره به اینکه خواننده این آثار درباره تاریخ انقلاب ۲۶ سپتامبر از آغاز تا امروز، به نشانه‌های روشنی می‌رسد که عربستان دلیل اصلی عدم تحقق اهداف انقلاب بوده است، گفت: مداخله سعودی گاهی به سطوح جزئی در اداره یمن، از مدیرکل یا استاندار یا معاون استاندار، رسیده است.

الرویشان با اشاره به اینکه عربستان یمن را به عنوان پرونده‌ای کوچک در سیاست عمومی خود می‌بیند، گفت: این اشکال از سال ۱۹۶۲ تا امروز ادامه دارد. انقلاب ۲۱ سپتامبر، اصل رهایی از سلطه و استقلال تصمیم سیاسی یمن را مطرح کرد و این یکی از دلایل هدف قرار گرفتن آن از سوی نظام سعودی بود.

وی گفت: یمن دولتی همسایه و مسلمان است که به مصالح مشترک و امنیت مشترک باور دارد و تهدیدی برای هیچ یک از همسایگان خود نیست و به روابط همتایانه و متوازن باور دارد. چرا رابطه با یمن باید به عنوان پرونده‌ای در «کمیته ویژه» در سیاست سعودی باقی بماند، به جای اینکه روابط دو کشور از طریق وزارتخانه‌های خارجه و اقتصاد و نهادهای امنیت مشترک، طبیعی باشد؟

وی با اشاره به اینکه انقلاب ۲۱ سپتامبر از توسعه و رشد اقتصادی و امنیت و ثبات و نهضت توسعه سخن گفت، افزود: سعودی احساس کرد این مسیر، یمن را به صورت مستمر تابع آن نخواهد کرد و از این رو تجاوز آغاز شد.

الرویشان تأکید کرد: انقلاب ۲۱ سپتامبر بیش از جنگ از صلح سخن گفت، اما موضع سعودی را به عقده‌های تاریخی نسبت به یمن مرتبط دانست.

وی گفت: این نگاه محدود به یمن نیست، بلکه به کشورهای خلیج فارس و مناطق داخل عربستان نیز گسترش می‌یابد و به نگاه میان نجد و حجاز و منطقه شرقی و جنوب اشاره کرد.

الرویشان تأکید کرد: رابطه یمن و عربستان پس از ۲۱ سپتامبر نمی‌تواند به آنچه قبل از آن بود بازگردد، زیرا مردم یمن سلطه بر تصمیم داخلی و امور داخلی خود را رد می‌کنند.

الرویشان از نیروهای یمنی دیگر خواست به خارج اتکا نکنند و تأکید کرد که تجربه تاریخی یمن ثابت می‌کند اتکا به خارج به پیروزی یا راه‌حل نمی‌رسد.

وی از این نیروها خواست از تصمیم عفو عمومی اعلام‌شده از سوی مهدی المشاط استفاده کنند و تأکید کرد که در صورت پایان مداخله سعودی در یمن، یمنی‌ها می‌توانند با هم بنشینند و بر راه‌حل‌های بسیاری برای مشکل داخلی توافق کنند.

الرویشان تأکید کرد: ساکنان استان‌های جنوبی هدف نیروهای مسلح صنعا نیستند و تهدید بالقوه‌ای برای آن نمی‌باشند. یمنی‌ها در شمال و جنوب در یک جغرافیا زندگی می‌کنند، با وجود تفاوت جهت‌گیری‌ها و سیاست‌ها و متغیرها.

وی افزود: رهبری در صنعا و نیروهای مسلح و مردم یمن به ساکنان جنوب به عنوان دشمن یا اهداف یا تهدید آینده نگاه نمی‌کنند.

الرویشان در پایان تأکید کرد: گزینه پیش روی عربستان، بازنگری در محاسبات خود در رابطه با یمن است، به‌گونه‌ای که بر مصالح و امنیت مشترک و عدم دخالت در امور داخلی استوار باشد. یمنی‌ها در این مسیر به مبارزه خود ادامه خواهند داد.

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