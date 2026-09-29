به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ چاک شومر روز دوشنبه در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: به یاد دارید که دونالد ترامپ می‌گفت جنگش در ایران تنها چهار تا پنج هفته طول می‌کشد؟

وی افزود: اکنون در ماه هشتم هستیم و مردم و نیروهای آمریکا در حال پرداخت بهای این جنگ هستند.

شومر اظهار داشت که جمهوری‌خواهان سنا هفته گذشته فرصت داشتند تا به پایان این جنگ رأی دهند، اما در عوض به ادامه آن رأی دادند.

وی تاکید کرد: آن‌ها در این مساله شریک هستند.

شومر پیشتر نیز در پیام های انتقاد آمیز از سیاست های جنگ طلبانه ترامپ خواستار پایان دادن فوری به این جنگ شده بود.

وی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشته است هر روز که این جنگ فاجعه ‌بار ادامه می‌یابد، رئیس جمهور آمریکا بیش از پیش در باتلاق آن گرفتار می‌شود.

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