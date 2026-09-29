بیانیه دفتر دبیر کل سازمان ملل درباره دیدار اخیر عراقچی با گوترش

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر دبیرکل سازمان ملل متحد بامداد سه‌شنبه بیانیه‌ای درباره دیدار «آنتونیو گوترش» با «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران منتشر کرد.

دفتر گوترش در این بیانیه گفت که او در جریان دیدار با عراقچی در حاشیه هشتاد و یکمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، خواستار ادامه مذاکرات برای دستیابی به صلح شده است.

به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک»، در این بیانیه آمده است: «او (گوترش) از طرفین خواست تا به این تلاش‌ها ادامه دهند و اختلافات باقی‌مانده را از طریق مذاکره برای دستیابی به صلح حل کنند».

بر این اساس،‌ گوترش و عراقچی درمورد درگیری در منطقه تبادل نظر کرده و دبیرکل سازمان ملل از تلاش‌های دیپلماتیک انجام شده در حاشیه اجلاس مجمع عمومی استقبال کرد.

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