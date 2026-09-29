سفیر عربستان در مجلس بزرگداشت مرجع بزرگ شیعه در حرم حضرت معصومه(س)

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سفیر عربستان سعودی در شهری حضور یافته است که قلب یکی از مهم‌ترین حوزه‌های علمی شیعه در آن می‌تپد؛ در مراسم مرجع بزرگ شیعه شرکت کرده و این حضور در فضای حرم حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها صورت گرفته است.

این واقعیت، مستقل از تفسیرهای متفاوتی که می‌توان درباره انگیزه‌ها و پیامدهای آن داشت، خود تصویری قابل توجه در مناسبات مذهبی و دیپلماتیک دو کشور است.

اگر روزگاری دغدغه آیت‌الله بروجردی آن بود که آمدن یک مقام سعودی به قم نباید با بی‌اعتنایی به حرمت آستان حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها همراه شود، امروز می‌توان با احتیاط گفت که صحنه‌ای متفاوت پیش روی ما قرار گرفته است: نماینده رسمی عربستان سعودی در ایران، در مجموعه همین آستان مقدس، در مجلس بزرگداشت یکی از بزرگ‌ترین مراجع شیعه حضور یافته است.

نه باید از این تصویر بیش از ظرفیت واقعی آن نتیجه گرفت و نه شایسته است معنای نمادین آن نادیده گرفته شود.

تاریخ روابط ملت‌ها گاه با پیمان‌های بزرگ نوشته می‌شود و گاه با گام‌های کوچک!!

شاید ارزش چنین حضورهایی نیز در همین باشد که نشان می‌دهد، در کنار همه اختلافات مذهبی و سیاسی، هنوز می‌توان زبان احترام را یافت؛ زبانی که در آن حفظ هویت مذهبی با گفت‌وگو تعارضی ندارد و احترام به مقدسات یکدیگر می‌تواند زمینه‌ای برای شناخت بیشتر و کاهش فاصله‌ها باشد.

قم و ریاض، تهران و مدینه، حوزه‌های علمیه و مراکز علمی و فرهنگی دو کشور، هر یک جهانی گسترده از ظرفیت‌های دینی، تاریخی، علمی و تمدنی را در خود جای داده‌اند. اینکه این ظرفیت‌ها در آینده چه نقشی در گسترش مناسبات جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی ایفا کنند، به تدبیر، دوراندیشی و اراده دو طرف برای استمرار گفت‌وگو و تقویت اعتماد متقابل وابسته است.

با این همه، حضور اخیر سفیر عربستان سعودی در قم و شرکت او در مراسم بزرگداشت یکی از مراجع بزرگ شیعه، آن هم در فضای حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، صحنه‌ای قابل تأمل و شایسته ثبت در تاریخ مناسبات دینی و دیپلماتیک دو کشور است؛ صحنه‌ای که می‌توان آن را نه پایان یک مسیر، بلکه فرصتی برای گشودن راه‌های تازه گفت‌وگو، شناخت متقابل و ارتباط میان نخبگان علمی، دینی و فرهنگی دو کشور دانست. چه‌بسا گام‌های بزرگ در روابط ملت‌ها، از همین حضورهای آرام و نمادین آغاز شوند؛ از احترامی که در یک مجلس دینی ابراز می‌شود، از دستی که برای گفت‌وگو پیش می‌آید و از دری که برای شناخت متقابل گشوده می‌شود. مهم آن است که چنین فرصت‌هایی با هوشمندی شناخته شوند و در عین پاسداری از هویت، باورها و حرمت شعائر مذهبی، به زمینه‌ای برای نزدیکی بیشتر دو ملت بزرگ مسلمان و تقویت آرامش، تفاهم و همکاری در منطقه تبدیل گردند.

دکتر هادی انصاری

عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران

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