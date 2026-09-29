هفته فرهنگی ایران با قرائت پیام پوتین آغاز شد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ زنگ هفته فرهنگی ایران در روسیه به طور رسمی به صدا درآمد و هفته فرهنگی کشورمان با ترکیب ۱۶۸ هنرمند از سی رشته مختلف در چهار شهر روسیه افتتاح شد.

اولگا بوریسوفنا لیوبیموا وزیر فرهنگ فدراسیون روسیه پس از اجرای ارکستر ملی ایران به رهبری همایون رحیمیان در مهمترین مرکز هنری شهر مسکو در سخنانی گفت: وظیفه مشترک هنرمندان ایرانی و روس آن است تا از بستر حاصلخیز همکاری‌های مشترک فرهنگی برای استواری روابط دو ملت بهره جسته و برای ملت‌های خود افتخارآفرین باشند.

لیوبیموا با قرائت پیام رئیس‌جمهوری روسیه به مناسبت آغاز رویداد هفته فرهنگی ایران در روسیه گفت: این اتفاق مبارک و این آوردگاه هنری در روابط دو ملت تاریخی ایران و روس و آینده آن‌ها اثرگذار خواهد بود.

فرهنگ، زبان ماندگار پیوند ایران روسیه است

در ادامه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی طی سخنانی با اشاره به برگزاری هفته فرهنگی ایران در روسیه، این رویداد را افتخاری برای فرهنگ ایران دانست و گفت: برگزاری چنین مجالس و جشنواره‌هایی راهکاری برای زنده، گویا و باشکوه نگه داشتن نام و فرهنگ ایران است.

وی افزود: در راستای این هدف، برگزاری رویدادهای فرهنگی و جشنواره‌های بین‌المللی فرصت‌های ارزشمندی را برای مواجهه با چالش‌ها و تحریم‌ها فراهم کرده است. جشنواره‌هایی با رویکردهای نوین می‌توانند به تثبیت جایگاه هنر و فرهنگ و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی کشور کمک کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به همکاری‌های فرهنگی ایران و روسیه در سال گذشته اظهار کرد: زبان هنر و فرهنگ ایران با حضور هنرمندان روسیه و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک، توانست پیوند عمیق‌تری میان دو ملت ایجاد کند.

صالحی ادامه داد: این همکاری‌ها در قالب کارگاه‌های آموزشی و رویدادهای فرهنگی در شهرهای مختلف برگزار شد و فرصت‌های متقابلی را برای تبادل تجربه و توسعه هنرهای سنتی و مدرن فراهم آورد.

وی همچنین با اشاره به برگزاری رویدادهای موسیقایی در تالارهای بزرگ گفت: اجرای موسیقی اصیل و ارائه آثار هنری، تجربه‌ای دلپذیر و ماندگار برای مخاطبان بود. اجرای این آثار با هدف پیوند میان روح و هنر، در سال گذشته در تالارهای مختلف با بازخورد مثبت مخاطبان همراه شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان بر تداوم فعالیت‌های فرهنگی و گسترش همکاری‌های میان ایران و روسیه تأکید کرد و گفت: اصل اساسی در این مسیر، استمرار فعالیت‌ها و توسعه دامنه همکاری‌های فرهنگی است تا فرهنگ ایران همواره به عنوان یک قدرت اثرگذار در عرصه بین‌المللی شناخته شود.

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