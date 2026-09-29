به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در بخش‌های قبلی این نوشته، برخی از کتاب‌های موضوعی منتشرشده از سخنان و پیام‌های شهید نصرالله [اینجا] همچنین تعدادی از کتابهای مرتبط با ایشان که توسط دیگران منتشر شده [اینجا]، به صورت اجمال معرفی شد.

اما بدون تردید، بیان ویژگی‌های مکتب نصرالله از زبان رهبر، مقتدا و شاخص‌ترین استاد ایشان، یعنی علامه شهید آیت‌الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای، می‌تواند زوایایی دیگر را تبیین کند که کمتر به آنها توجه شده است، این ویژگی‌ها، گاه در قالب توصیه‌هایی به ایشان بیان شد و تاریخ نشان داد که این توصیه‌ها، در تمامی این سال‌ها، محور فعالیت‌های شهید نصرالله بود و زمانی دیگر، به‌ویژه بعد از شهادت، با عنوان توصیف‌هایی از ویژگی‌های ایشان برای دیگران، از زبان و قلم رهبر شهید تبیین شد. اگرچه امکان بیان همه توصیه‌های رهبر شهید به ایشان، در این نوشته ممکن نیست، اما تلاش می‌شود بخشی از این مطالب در این نوشته بیان شود.

قبل از انتصاب شهید نصرالله به دبیرکلی حزب‌الله لبنان، ایشان دیدارهای مختلفی با رهبر شهید انقلاب اسلامی داشتند، اما ۲۰ روز بعد از شهادت سیدعباس موسوی در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۷۰ و انتصاب وی به سمت دبیرکلی، نخستین دیدار رسمی اعضای شورای مرکزی جنبش حزب‌اللّه‌ لبنان با حضور دبیرکل جدید با رهبر شهید انقلاب اسلامی در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۷۰ برگزار شد، ایشان در این دیدار، شهید نصرالله را با اوصافی مانند «برادر عزیزما»، «دارای طهارت و صفا» معرفی می‌کنند و می‌فرمایند: «شما را از صمیم قلب دوست می‌داشتیم و شایسته می‌دانستیم و خدا را شکر می‌کنیم بر این انتخاب خوب».

قائد شهید در همین جلسه، توصیه‌هایی مانند «توجه به اصالت بر جهاد، هوشیاری و احتیاط در اقدام، توجه و اعتماد به مردم در اقدامات جهادی، توکل بر خداوند و استغاثه به او، گسترش توسلات و توجهات به حضرت حق همزمان با گسترش مسئوولیت‌ها و ماموریت‌ها با تاکید بر نوافل و عبادات و تقویت روحیه معنوی و جسمی» به ایشان و دیگر اعضای شورای مرکزی حزب‌الله به ایشان بیان می‌کنند. بدون شک با شناخت و اعتقادی که شهید نصرالله به ولایت فقیه داشتند، این توصیه‌ها، به ‌عنوان واجبات شرعی در فعالیت‌های جهادی ایشان مورد توجه قرار گرفته بود و می‌توان این توصیه‌ها و اقدامات را از ویژگی‌های «مکتب نصرالله» دانست.

رهبر شهید انقلاب اسلامی همچنین در سخنان خود در دیدار با خانواده شهید قاسم سلیمانی اینگونه از شهید نصرالله تجلیل کردند: «حسن نصرالله که واقعاً ایشان یک انسان بی‌بدیلی است» جمله‌ای که سال‌ها بعد در سخنان جانشین ایشان، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای با عبارت «کسی که بی‌تردید در طول کلّ تاریخ شامات تا کنون، پس از انبیاء و اوصیاء ایشان، رَجُلی به عظمت او در آن خطّة کهن سر بلند نکرده بود» بسط یافت و تکمیل‌تر شد.

در بخش بعدی این نوشته، برخی از توصیفات رهبر شهید انقلاب اسلامی در بیان ویژگی‌های مکتب نصرالله، بررسی خواهد شد.

سید علی‌اصغر حسینی/ خبرگزاری ابنا

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