به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، در پیام ویدئویی به پنجاه و پنجمین کنوانسیون سالانه سازمان دانشجویان امامیه پاکستان (ISO)، ضمن تجلیل از بیش از پنج دهه فعالیت این تشکل دانشجویی، آن را مجموعه‌ای پیشگام در عرصه عدالت‌خواهی، معنویت و عقلانیت دانست و بر نقش جوانان در ساخت تمدن نوین اسلامی تأکید کرد.

وی با اشاره به سابقه فعالیت سازمان دانشجویان امامیه پاکستان اظهار کرد: این مجموعه از زمان تأسیس در سال ۱۹۶۷ در دانشگاه مهندسی و تکنولوژی لاهور، با هدف حضور جوانان در مسئولیت‌های اجتماعی و مذهبی شکل گرفت و به واسطه تلاش شخصیت‌هایی همچون شهید دکتر محمدعلی نقوی و هدایت عالمانی مانند مولانا صفدر حسین نجفی و مولانا سید علی موسوی، نمادی از پیوند حوزه و دانشگاه شد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) افزود: این تشکل در دهه‌های بعد، به‌ویژه از سال ۱۹۸۴ با هدایت معنوی شهید علامه سید عارف حسین حسینی، از یک مجموعه صرفاً دانشجویی به جریانی تحول‌آفرین، تمدن‌ساز و اثرگذار در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی تبدیل شد.

وی با اشاره به گستره فعالیت‌های این سازمان گفت: امروز این مجموعه با بیش از ۱۲۰۰ واحد فعال و حضور ده‌ها هزار دانشجوی دختر و پسر در دانشگاه‌های مختلف پاکستان، دارای بخش‌های متعددی از جمله تربیت فکری «الهدی»، انتشارات العارف، بخش مستقل خواهران، پیش‌آهنگی و محبین است که هر کدام رسالت مهمی در مسیر تربیت نسل جوان بر عهده دارند.

آیت‌الله رمضانی با بیان اینکه شعار اصلی این سازمان پاسداری از مرزهای اعتقادی و جغرافیایی پاکستان است، خاطرنشان کرد: این جوانان باید برای استقلال، عزت و پیشرفت کشور خود تلاش کنند و ظرفیت‌های موجود در پاکستان را برای رشد نسل جوان شناسایی و تقویت کنند.

تبدیل شعور انقلابی به الگوی پایدار و راهبردی

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به حرکت سازمان دانشجویان امامیه بر محور امامت و ولایت اظهار داشت: جوانانی که خود را پیرو مکتب اهل‌بیت(ع) می‌دانند، باید در عرصه‌های مختلف حضور مسئولانه داشته باشند و از تجربه‌ها و آزمون‌های گذشته درس بگیرند.

وی با اشاره به حضور جوانان این مجموعه در حوادث مختلف، گفت: شهادت جوانان در مسیر دفاع از اعتقادات و ارزش‌ها، درس بزرگی برای کسانی است که در مسیر دین‌داری و مسئولیت اجتماعی حرکت می‌کنند؛ اما نکته مهم این است که باید «شعور انقلابی» به یک شعور پایدار و راهبردی تبدیل شود.

آیت‌الله رمضانی، اخلاق و وحدت اسلامی را از راهبردهای اصلی این سازمان دانست و افزود: یکی از نقاط برجسته فعالیت سازمان دانشجویان امامیه، تلاش برای وحدت اسلامی و جلوگیری از گرفتار شدن جامعه پاکستان در اختلافات فرقه‌ای است.

وی با اشاره به دیدگاه شهید علامه عارف حسین حسینی درباره وحدت اسلامی تصریح کرد: مرز اصلی نبرد، نبرد میان شیعه و سنی نیست، بلکه مقابله اسلام ناب محمدی(ص) با استکبار جهانی، صهیونیسم و جریان‌های تکفیری است.

تأکید بر اخلاق اهل‌بیتی و خدمت اجتماعی

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با تأکید بر ضرورت تجسم عملی مکارم اخلاقی اهل‌بیت(ع) توسط دانشجویان، گفت: پیروان این مکتب باید با رفتار و کردار خود زینت اهل‌بیت(ع) باشند و دیگران را با عمل خود به این مکتب دعوت کنند.

وی پیشرفت علمی و خدمت‌رسانی اجتماعی را از مهم‌ترین شیوه‌های معرفی معارف اهل‌بیت(ع) دانست و به فعالیت‌هایی مانند تأسیس بانک کتاب، بانک خون، گروه‌های امدادی و برنامه‌های خدمت‌رسانی اجتماعی در سازمان دانشجویان امامیه اشاره کرد.

آیت‌الله رمضانی همچنین بر ضرورت حفظ وحدت میان مسلمانان، احترام به مقدسات مذاهب و پرهیز از ادبیات تفرقه‌انگیز تأکید کرد و گفت: همکاری با جریان‌های معتدل اهل‌سنت، از جمله دیوبندی و بریلوی، و توجه به اهداف مشترک امت اسلامی باید مورد توجه قرار گیرد.

دانشجویان؛ پل ارتباطی فرهنگی ایران و پاکستان

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روابط ایران و پاکستان اظهار داشت: روابط دو کشور در سطوح دیپلماتیک، امنیتی و اقتصادی در مسیر توسعه قرار دارد و همکاری‌های مرزی، توافقات انرژی، بازارچه‌های مرزی و اشتراک نظر در مسائل جهان اسلام، زمینه مناسبی برای نقش‌آفرینی دانشجویان فراهم کرده است.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) افزود: دانشجویان می‌توانند به عنوان پل ارتباطی فرهنگی و نخبگانی دو کشور، در تقویت دیپلماسی عمومی، ارتباطات دانشگاهی و مقابله با فضاسازی‌های رسانه‌ای که به دنبال ایجاد بی‌اعتمادی میان ملت‌هاست، نقش‌آفرین باشند.

وی همچنین با اشاره به تحولات رسانه‌ای جهان امروز گفت: استکبار جهانی در قالب نئوامپریالیسم، صهیونیسم رسانه‌ای و جنگ شناختی ظاهر شده است و میدان دفاع امروز تنها به حضور خیابانی محدود نمی‌شود، بلکه تولید محتوای روشنگرانه در فضای مجازی، شکستن انحصار روایت‌های غربی و تبیین مسائل جهان اسلام نیز از وظایف مهم جوانان است.

ارائه راهبردهای آینده سازمان دانشجویان امامیه

آیت‌الله رمضانی در ادامه، برخی راهبردهای آینده این سازمان را برشمرد و جهاد علمی و کسب مرجعیت تخصصی را نخستین گام دانست.

وی تأکید کرد: دانشجویان امامیه باید در رشته‌های تخصصی خود مانند پزشکی، مهندسی، حقوق و علوم انسانی به جایگاه‌های برتر علمی دست یابند؛ چراکه پیشرفت علمی در کنار ایمان و باورهای دینی می‌تواند زمینه‌ساز رشد و قدرت کشورها باشد.

وی همچنین بر ارتقای مطالعات فکری و عقیدتی، استفاده از آثار اندیشمندانی همچون شهید مطهری، علامه طباطبایی، شهید صدر و امام خمینی(ره)، توسعه تشکیلات خواهران، تقویت بخش محبین برای تربیت نوجوانان، کنشگری در جهاد تبیین، همگرایی با نهادهای نخبگانی اهل‌سنت و پرهیز از سیاست‌زدگی حزبی تأکید کرد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در پایان با اشاره به نقش جوانان در آینده جهان اسلام گفت: سازمان دانشجویان امامیه با تکیه بر عقلانیت، عدالت‌، معنویت و خدمت اجتماعی می‌تواند یکی از مجموعه‌های اثرگذار در رشد و ارتقای جامعه پاکستان باشد.

وی افزود: جوانان باید با تربیت فکری، اخلاقی و عملی خود، زینت معارف اهل‌بیت(ع) باشند و با حرکت‌های مخلصانه و مجاهدانه، در مسیر حفظ کرامت انسان‌ها، گسترش معنویت و ساخت تمدن اسلامی گام بردارند.

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