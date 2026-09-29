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دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع):

سازمان دانشجویان امامیه پاکستان از یک تشکل دانشجویی به جریانی تمدن‌ساز تبدیل شد

۷ مهر ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۳
کد مطلب: 1871398
سازمان دانشجویان امامیه پاکستان از یک تشکل دانشجویی به جریانی تمدن‌ساز تبدیل شد

آیت‌الله رضا رمضانی در پیام خود به کنوانسیون سالانه سازمان دانشجویان امامیه پاکستان، ضمن تشریح ظرفیت‌های این تشکل دانشجویی، مجموعه‌ای از راهبردها از جمله ارتقای مطالعات فکری، مرجعیت علمی، فعالیت رسانه‌ای، خدمت اجتماعی و حفظ وحدت اسلامی را برای آینده آن مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، در پیام ویدئویی به پنجاه و پنجمین کنوانسیون سالانه سازمان دانشجویان امامیه پاکستان (ISO)، ضمن تجلیل از بیش از پنج دهه فعالیت این تشکل دانشجویی، آن را مجموعه‌ای پیشگام در عرصه عدالت‌خواهی، معنویت و عقلانیت دانست و بر نقش جوانان در ساخت تمدن نوین اسلامی تأکید کرد.

وی با اشاره به سابقه فعالیت سازمان دانشجویان امامیه پاکستان اظهار کرد: این مجموعه از زمان تأسیس در سال ۱۹۶۷ در دانشگاه مهندسی و تکنولوژی لاهور، با هدف حضور جوانان در مسئولیت‌های اجتماعی و مذهبی شکل گرفت و به واسطه تلاش شخصیت‌هایی همچون شهید دکتر محمدعلی نقوی و هدایت عالمانی مانند مولانا صفدر حسین نجفی و مولانا سید علی موسوی، نمادی از پیوند حوزه و دانشگاه شد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) افزود: این تشکل در دهه‌های بعد، به‌ویژه از سال ۱۹۸۴ با هدایت معنوی شهید علامه سید عارف حسین حسینی، از یک مجموعه صرفاً دانشجویی به جریانی تحول‌آفرین، تمدن‌ساز و اثرگذار در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی تبدیل شد.

وی با اشاره به گستره فعالیت‌های این سازمان گفت: امروز این مجموعه با بیش از ۱۲۰۰ واحد فعال و حضور ده‌ها هزار دانشجوی دختر و پسر در دانشگاه‌های مختلف پاکستان، دارای بخش‌های متعددی از جمله تربیت فکری «الهدی»، انتشارات العارف، بخش مستقل خواهران، پیش‌آهنگی و محبین است که هر کدام رسالت مهمی در مسیر تربیت نسل جوان بر عهده دارند.

آیت‌الله رمضانی با بیان اینکه شعار اصلی این سازمان پاسداری از مرزهای اعتقادی و جغرافیایی پاکستان است، خاطرنشان کرد: این جوانان باید برای استقلال، عزت و پیشرفت کشور خود تلاش کنند و ظرفیت‌های موجود در پاکستان را برای رشد نسل جوان شناسایی و تقویت کنند.

تبدیل شعور انقلابی به الگوی پایدار و راهبردی

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به حرکت سازمان دانشجویان امامیه بر محور امامت و ولایت اظهار داشت: جوانانی که خود را پیرو مکتب اهل‌بیت(ع) می‌دانند، باید در عرصه‌های مختلف حضور مسئولانه داشته باشند و از تجربه‌ها و آزمون‌های گذشته درس بگیرند.

وی با اشاره به حضور جوانان این مجموعه در حوادث مختلف، گفت: شهادت جوانان در مسیر دفاع از اعتقادات و ارزش‌ها، درس بزرگی برای کسانی است که در مسیر دین‌داری و مسئولیت اجتماعی حرکت می‌کنند؛ اما نکته مهم این است که باید «شعور انقلابی» به یک شعور پایدار و راهبردی تبدیل شود.

آیت‌الله رمضانی، اخلاق و وحدت اسلامی را از راهبردهای اصلی این سازمان دانست و افزود: یکی از نقاط برجسته فعالیت سازمان دانشجویان امامیه، تلاش برای وحدت اسلامی و جلوگیری از گرفتار شدن جامعه پاکستان در اختلافات فرقه‌ای است.

وی با اشاره به دیدگاه شهید علامه عارف حسین حسینی درباره وحدت اسلامی تصریح کرد: مرز اصلی نبرد، نبرد میان شیعه و سنی نیست، بلکه مقابله اسلام ناب محمدی(ص) با استکبار جهانی، صهیونیسم و جریان‌های تکفیری است.

تأکید بر اخلاق اهل‌بیتی و خدمت اجتماعی

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با تأکید بر ضرورت تجسم عملی مکارم اخلاقی اهل‌بیت(ع) توسط دانشجویان، گفت: پیروان این مکتب باید با رفتار و کردار خود زینت اهل‌بیت(ع) باشند و دیگران را با عمل خود به این مکتب دعوت کنند.

وی پیشرفت علمی و خدمت‌رسانی اجتماعی را از مهم‌ترین شیوه‌های معرفی معارف اهل‌بیت(ع) دانست و به فعالیت‌هایی مانند تأسیس بانک کتاب، بانک خون، گروه‌های امدادی و برنامه‌های خدمت‌رسانی اجتماعی در سازمان دانشجویان امامیه اشاره کرد.

آیت‌الله رمضانی همچنین بر ضرورت حفظ وحدت میان مسلمانان، احترام به مقدسات مذاهب و پرهیز از ادبیات تفرقه‌انگیز تأکید کرد و گفت: همکاری با جریان‌های معتدل اهل‌سنت، از جمله دیوبندی و بریلوی، و توجه به اهداف مشترک امت اسلامی باید مورد توجه قرار گیرد.

دانشجویان؛ پل ارتباطی فرهنگی ایران و پاکستان

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روابط ایران و پاکستان اظهار داشت: روابط دو کشور در سطوح دیپلماتیک، امنیتی و اقتصادی در مسیر توسعه قرار دارد و همکاری‌های مرزی، توافقات انرژی، بازارچه‌های مرزی و اشتراک نظر در مسائل جهان اسلام، زمینه مناسبی برای نقش‌آفرینی دانشجویان فراهم کرده است.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) افزود: دانشجویان می‌توانند به عنوان پل ارتباطی فرهنگی و نخبگانی دو کشور، در تقویت دیپلماسی عمومی، ارتباطات دانشگاهی و مقابله با فضاسازی‌های رسانه‌ای که به دنبال ایجاد بی‌اعتمادی میان ملت‌هاست، نقش‌آفرین باشند.

وی همچنین با اشاره به تحولات رسانه‌ای جهان امروز گفت: استکبار جهانی در قالب نئوامپریالیسم، صهیونیسم رسانه‌ای و جنگ شناختی ظاهر شده است و میدان دفاع امروز تنها به حضور خیابانی محدود نمی‌شود، بلکه تولید محتوای روشنگرانه در فضای مجازی، شکستن انحصار روایت‌های غربی و تبیین مسائل جهان اسلام نیز از وظایف مهم جوانان است.

ارائه راهبردهای آینده سازمان دانشجویان امامیه

آیت‌الله رمضانی در ادامه، برخی راهبردهای آینده این سازمان را برشمرد و جهاد علمی و کسب مرجعیت تخصصی را نخستین گام دانست.

وی تأکید کرد: دانشجویان امامیه باید در رشته‌های تخصصی خود مانند پزشکی، مهندسی، حقوق و علوم انسانی به جایگاه‌های برتر علمی دست یابند؛ چراکه پیشرفت علمی در کنار ایمان و باورهای دینی می‌تواند زمینه‌ساز رشد و قدرت کشورها باشد.

وی همچنین بر ارتقای مطالعات فکری و عقیدتی، استفاده از آثار اندیشمندانی همچون شهید مطهری، علامه طباطبایی، شهید صدر و امام خمینی(ره)، توسعه تشکیلات خواهران، تقویت بخش محبین برای تربیت نوجوانان، کنشگری در جهاد تبیین، همگرایی با نهادهای نخبگانی اهل‌سنت و پرهیز از سیاست‌زدگی حزبی تأکید کرد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در پایان با اشاره به نقش جوانان در آینده جهان اسلام گفت: سازمان دانشجویان امامیه با تکیه بر عقلانیت، عدالت‌، معنویت و خدمت اجتماعی می‌تواند یکی از مجموعه‌های اثرگذار در رشد و ارتقای جامعه پاکستان باشد.

وی افزود: جوانان باید با تربیت فکری، اخلاقی و عملی خود، زینت معارف اهل‌بیت(ع) باشند و با حرکت‌های مخلصانه و مجاهدانه، در مسیر حفظ کرامت انسان‌ها، گسترش معنویت و ساخت تمدن اسلامی گام بردارند.

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