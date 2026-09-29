جنگ، ایران را به قدرتمندترین کشور منطقه تبدیل کرد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سید ناظر عباس تقوی، از اعضای شورای علمای شیعه پاکستان، گفت: آمریکا و اسرائیل امروز تلاش می‌کنند کشورهای مسلمان را در برابر یکدیگر قرار دهند، در حالی که مکه مکرمه و مدینه منوره از اماکن مقدس مشترک همه مسلمانان هستند و برای حفاظت از این اماکن، هر جا خون برادران اهل‌سنت ما ریخته شود، خون ما نیز در کنار آنان ریخته خواهد شد.

وی در سخنرانی خود در کنفرانسی با عنوان «یمن، عربستان سعودی و وحدت امت» اظهار کرد: ما برای حفاظت از قبله نخست مسلمانان، بیت‌المقدس، پیش از این شهید حسن نصرالله و سپس شهید آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای و یاران او را تقدیم کرده‌ایم؛ بنابراین خانه کعبه خط قرمز ماست.

تقوی افزود: نباید گرفتار هیچ‌گونه تبلیغاتی شد، زیرا دشمن دقیقاً همین را می‌خواهد. برخی جریان‌های تکفیری در پاکستان نیز با طرح این مسئله تلاش دارند در کشور اختلاف و آشوب ایجاد کنند.

وی با تأکید بر اینکه پاکستان در شرایط کنونی توان تحمل هیچ فتنه‌ای را ندارد، گفت: در چنین شرایطی مسئولیت علمای دینی بیش از گذشته است و آنان باید مردم را در مسیر درست و مثبت هدایت و راهنمایی کنند.

این عالم شیعه پاکستان همچنین درباره وضعیت جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: اگر کسی تصور می‌کند انقلاب اسلامی ایران ضعیف شده است، باید این برداشت اشتباه خود را اصلاح کند. این جنگ ایران را به قدرتمندترین کشور منطقه تبدیل کرده و جایگاه آن را در منطقه بیش از گذشته برجسته کرده است.

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