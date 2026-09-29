عربستان طی ۲۴ ساعت ۳۸ حمله هوایی و موشکی به یمن انجام داد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، اعلام کرد هواپیماهای متجاوز و جنایتکار سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۸ حمله هوایی و موشکی انجام داده‌اند که سه استان یمن را هدف قرار داده و موجب شهید و زخمی شدن غیرنظامیان از جمله زنان و کودکان شده است.

سریع گفت: حملات هوایی عربستان در استان‌های تعز، صعده و حجه انجام شده است.

وی افزود: در این حملات از جنگنده‌های «F-۱۵» و «تایفون» استفاده شده که از پایگاه‌های هوایی خمیس مشیط و طائف به پرواز درآمده‌اند و حملات موشکی نیز از مناطق نجران و جیزان انجام شده است.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین اعلام کرد مجموع حملات هوایی و موشکی عربستان از زمان آغاز تشدید درگیری‌ها تا امروز به ۱۱۲۳ مورد رسیده است.



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