به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روز گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخشی از پیام شان پیرامون شخصیت شهید سید حسن نصرالله فرمودند؛ «نصرت و فتح، همراهان دائمی او [امیر قهرمان عرب و نماد بزرگ جبهه مقاومت، شهید عالی‌قدر جناب سیّد حسن نصرالله] بودند و بی‌تردید در طول کلّ تاریخ شامات تا کنون، پس از انبیاء و اوصیاء ایشان، رَجُلی به عظمت او در آن خطّة کهن سر بلند نکرده بود».

در دومین سالگرد شهادت «سید حسن نصرالله» مجاهد کبیر و دبیرکل اسبق حزب الله، کسانی که با این شخصیت عظیم از نزدیک آشنایی داشتند هر یک به بیان یکی از ویژگی های این شهید بزرگوار می پردازند.

«سمیه مصطفی بدر الدین» دختر شهید مصطفی بدرالدین معروف به نام جهادی سید ذوالفقار در گفت وگو با خبرنگار ابنا از مهمترین ویژگی های شهید سید نصرالله گفت.

سمیه بدرالدین با اشاره به فرارسیدن دومین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله گفت: در سالگرد شهادت جناب سید حسن نصرالله عزیز قلب های ما، خاطرات ما به جزئیات کوچکی برمی‌گردد که ممکن است ساده به نظر برسند، اما برای ما معنای عمیقی دارند.

وی ادامه داد: این خاطرات درست است که جزیی است، اما در قلب‌های ما باقی مانده و ما این خاطرات را مانند رازهایی در اعماق وجودمان نگه داشتیم.

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دختر شهید بدرالدین گفت: یکی از زیباترین چیزهایی که به یاد دارم این است که جناب سید همیشه احوال ما را جویا می‌شدند، البته این فقط یک سوال معمولی نبود؛ بلکه توجه و اهتمام واقعی به این امر داشتند که ما آن را در کلماتش حس می‌کردیم. او مشتاق بود بداند حال ما چطور است و اوضاع زندگی ما چگونه پیش می‌رود، انگار مسئولیت‌های بزرگی که بر دوش داشت مانع از توجه او به زندگی اطرافیانش نمی‌شد.

وی گفت: ما جناب سید را با ویژگی‌های زیادی می‌شناختیم، اما چیزی که بیش از همه به ما آموخت، شفقت و مهربانیش بود، پدر بزرگوارم، سید مصطفی بدرالدین (سید ذو الفقار)، نقش مهمی در القای عشق و ارادت عمیق ما به جناب سید حسن نصرالله داشت.

سمیه بدرالدین در خصوص مهربانی سید مقاومت گفت: محبت و مهربانی سید نصرالله محبتی آرام بود و نیاز به توضیح چندانی نداشت، بلکه بیشتر در قالب یک سوال یا یک دیدگاه آشکار می‌شد، در وجود او این حس وجود داشت که هر چقدر مسائل دشوار به نظر برسند با خرد ورزی، آرامش و استواری می توان با مسائل روبرو شد.

وی ادامه داد: فروتنی او چشمگیر بود؛ با وجود جایگاه والایی که در قلب مردم داشت، صمیمی و ساده بود، چیزی که حضور او را بیش از همه متمایز می‌کرد، حس امنیتی بود که ایجاد می‌کرد، زنده بودن او در میان ما به ما احساس اطمینان خاطر و آرامش می‌داد.

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دختر شهید مقاومت تاکید کرد: امروز که آن خاطرات را به یاد می‌آوریم، خاطرات ما با سیدمان نیازی به بازگو کردن کامل ندارد، زیرا برخی خاطرات در قلب جای دارند آن هم نه از طریق کلمات، برخی افراد از طریق تأثیرشان در درون ما ماندگارند. خداوند سید ما را رحمت کند و انشاءالله او با ما در داستان ما باقی می‌ماند، داستان کسانی که سید را به عنوان انسانی می‌شناختند که اثری فراموش‌نشدنی از خود به جای گذاشت.

وی در پایان از جانب خود و سیار فرزندان شهید بدرالدین گفت: ما فرزندان شهید سید ذوالفقار، به عهد خود زیر پرچم امام زمان(عج) و جناب شیخ نعیم قاسم، دبیرکل محترم حزب الله، تا پیروزی نهایی، به خواست خدا، پایبند خواهیم ماند.

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