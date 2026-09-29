حفظ وحدت ملی و هوشیاری در برابر جنگ ترکیبی دشمن، تکلیفی همگانی است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار سرتیپ بسیجی دکتر بهمن کارگر، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، در پیامی فرارسیدن هفته انتظامی را به فرماندهان و کارکنان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت و بر ضرورت حفظ و تقویت وحدت و انسجام ملی و هوشیاری در برابر جنگ ترکیبی دشمن تأکید کرد.

در پیام سردار کارگر آمده است: نام نیروهای انتظامی در تاریخ انقلاب اسلامی با شجاعت، دلاوری و ایثارگری غیورمردان و شیرزنانی عجین شده است که خالصانه، بی‌ادعا و جان‌برکف در راستای خدمتگزاری به مردم و برقراری نظم و امنیت و تداوم آن در جامعه تلاش می‌کنند.

وی خستگی‌ناپذیری، سختکوشی و عمل به منویات مقام معظم رهبری در راستای تحقق اهداف متعالی نظام جمهوری اسلامی را از ویژگی‌ها و شاخصه‌های مهم کارکنان و فرماندهان فراجا برشمرد.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت همچنین با اشاره به جایگاه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در تأمین امنیت کشور، تصریح کرد: فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان ستون استوار امنیت پایدار و مظهر اقتدار و رأفت اسلامی، همواره در خط مقدم مقابله با فتنه‌ها، تهدیدات و توطئه‌های دشمنان این مرز و بوم ایستادگی کرده است.

سردار کارگر در ادامه پیام خود، حفظ و تقویت وحدت و انسجام ملی، هوشیاری در برابر جنگ ترکیبی استکبار، پاسداری از خون پاک شهدای والامقام امنیت و پایبندی به آرمان‌های والای امامین انقلاب اسلامی(ره) را تکلیفی همگانی در عرصه جهاد تبیین دانست.

وی در پایان با گرامیداشت یاد و نام شهدای والامقام هشت سال دفاع مقدس، شهدای عرصه تأمین امنیت و نظم و شهدای اقتدار جنگ‌های تحمیلی دوازده‌روزه و رمضان، هفته انتظامی را به فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و آحاد فرماندهان و کارکنان انتظامی در سراسر کشور تبریک گفت.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت همچنین برای فرماندهان و کارکنان انتظامی کشور، توفیق و عزت روزافزون در ادامه مسیر خدمتگزاری به مردم ایران را تحت عنایات حضرت ولی‌عصر(عج) و در تبعیت از فرامین و رهنمودهای فرماندهی معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، مسئلت کرد.

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