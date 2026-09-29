سید حسن نصرالله روحیه فداکاری آگاهانه را در امت زنده کرد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله شیخ عیسی قاسم روحانی برجسته شیعه بحرینی در دومین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، وی را انسانی مؤمن، مجاهد، فداکار و دلسوز امت و بشریت توصیف کرد.

شیخ عیسی قاسم در سخنان خود به مناسبت دومین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله گفت: او مردی بزرگ، مؤمن و مجاهد بود که برای آخرت خود بسیار جدیت داشت، برای دینش فداکاری می‌کرد، در انسانیت کریم بود، درگیر دغدغه‌های امت خود بود و نسبت به بشریت دلسوزی می‌کرد و برای نجات آن مبارزه می‌کرد.

وی با اشاره به تأثیر شخصیت سید حسن نصرالله بر جریان مقاومت افزود: او بیداری عمیقی ایجاد کرد، روحیه فداکاری آگاهانه را برانگیخت و راهی گسترده برای ظهور نسل‌های متوالی از مردان مقاومت گشود و فریضه جهاد را در میان بخش زیادی از امت احیا کرد.

روحانی برجسته شیعه بحرینی تأکید کرد: سید حسن نصرالله دنیا را هدف خود قرار نداده بود و به زرق‌وبرق‌های آن نیز به چشم سرگرمی نگاه نمی‌کرد؛ تمام توجه، تلاش، مجاهدت، عشق و دلبستگی او معطوف به روز دیدار کریمانه با پروردگار بزرگ و نیکوکار بود.

شیخ عیسی قاسم در ادامه با گرامیداشت یاد سید حسن نصرالله، از او به عنوان کوه استوار و مردی شجاع و مخلص در راه خداوند یاد کرد و گفت: این همان کوه استوار ایمانی، مرد دلاور و مخلص در راه خداوند متعال، سید شهید حسن نصرالله است.

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