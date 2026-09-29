به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ علی خطیب، نایب ‌رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان در دیدار با هیئتی از حوزه‌های علمیه ایران درباره تحولات لبنان و منطقه در سایه حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت‌وگو کرد.

این هیئت برای شرکت در دومین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، سید هاشم صفی‌الدین و شماری از فرماندهان ارشد مقاومت به لبنان سفر کرده بود.

شیخ علی خطیب با بیان اینکه مصیبت و عزاداری شهدای مقاومت مشترک است، اظهار کرد: ما به این راه افتخار می‌کنیم؛ راهی که هرکس در آن حرکت کند، شکست نمی‌خورد، زیرا راه حق و رستگاری است و این همان راه پیامبران و ائمه(ع) است.

وی شهادت سید حسن نصرالله و یارانش را درسی در این مسیر دانست و افزود: شهادت سید حسن نصرالله و همراهانش و همچنین شهادت آیت الله خامنه‌ای و دیگر شهدا، برای ما درس این مسیر است و ما در این حوادث، جز زیبایی ندیدیم؛ همان‌گونه که حضرت زینب(س) در برابر یزید فرمود.

شیخ خطیب با اشاره به دشواری شرایط کنونی ادامه داد: ما درد شدیدی از آنچه رخ داده احساس می‌کنیم، اما آن را شکست نمی‌دانیم.

وی با بیان اینکه ابعاد تحولات جاری هنوز به‌طور کامل مشخص نیست، گفت: کسی که از دریا عبور می‌کند، ایمان دارد که پس از عبور گشایشی خواهد بود و ما مطمئن هستیم که به جایی که باید برسیم، خواهیم رسید.

نایب ‌رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان با اشاره به سختی شرایط و شدت درد و رنج مردم افزود: وضعیت دشوار است و درد شدید است؛ همان‌طور که دیدید، مردم این درد را تحمل می‌کنند و تا زمانی که تلاش ما در مسیر درست باشد، از خداوند می‌خواهیم این تلاش را ضایع نکند.

شیخ علی خطیب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضع جمهوری اسلامی ایران در برابر آنچه بزرگ‌ترین قدرت تاریخ گفت: جمهوری اسلامی در برابر قدرتمندترین نیروی تاریخ ایستاد؛ نیرویی که پول و اقتصاد را در اختیار دارد، اما در برابر جمهوری اسلامی ناکام ماند و نتوانست تنگه هرمز را باز کند.

وی افزود: امروز مسئله ایران و شیعیان به دغدغه اصلی جهان تبدیل شده است و هیچ‌کس تصور نمی‌کرد ایران بتواند در برابر چنین قدرت بزرگی مقاومت کند.

خطیب همچنین رژیم صهیونیستی را یک پایگاه نظامی آمریکا توصیف کرد و گفت: تا زمانی که هدف ما خداوند است و با او هستیم و تا زمانی که بر حق هستیم، نباید بترسیم.

وی با انتقاد از عملکرد دولت لبنان در قبال آسیب‌دیدگان افزود: دولت از مردم ما رویگردان شده است، در حالی که آنان بیش از هر زمان دیگری به حمایت نیاز دارند و ما باید نهایت تلاش خود را به کار بگیریم و برای نجات مردم از این رنج با یکدیگر همکاری کنیم.

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