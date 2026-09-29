نامه سپاه به مردم آمریکا منتشر شد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ‌ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متن نامه خود خطاب به مردم‌ آمریکا را منتشر کرد.

در بخشی از این نامه آمده است:

حساب خودتان را از اشغالگران فلسطین که خواه-ناخواه باید آنجا را ترک کنند و به کشورهایشان برگردند، جدا کنید! ما می‌توانیم همزیستی مسالمت‌آمیزی با هم داشته باشیم.

«دولت یاغی، کودک‌کش، شهوتران و بی‌خرد را کنار بگذارید، امور خود را به‌جای اراذل به اندیشمندان بسپارید و به آنها یادآوری کنید که دنیا عوض شده است.

مردم جهان بیدار شده‌اند و دورهٔ غارت ثروت ملت‌ها با زور سرنیزه به پایان رسیده؛ این قرن، قرن غلبهٔ اراده ملت‌هاست. ادامهٔ این مسیر ضدانسانی، سرنوشت دردناکی را برای آمریکا رقم خواهد زد؛ چرا که روز مظلوم علیه ظالم، از روز ظالم علیه مظلوم بسیار سخت‌تر خواهد بود.

7 ماه پیش، ارتش متجاوز آمریکا با نقض قوانین بین‌المللی و در جنایتی جنگی، با حمله به دبستان میناب و کشتار 168 کودک دانش‌آموز و همزمان حمله به دفتر کار امام سیدعلی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی و به‌شهادت‌رساندن معظم‌له و خانوادهٔ ایشان، از جمله نوهٔ 14 ماههٔ ایشان، جنگی را علیه ایران آغاز کرد که طی آن تاکنون بیش از 3600 نفر، عمدتاً غیرنظامی، از جمله 400 کودک به شهادت رسیده‌اند و 8 دانشگاه، 3 بیمارستان و 8 مدرسه بمباران شده است.

اگر در صداقت ما تردید کردید، می‌توانید با یک سفر کوتاه به هر جای ایران که دوست دارید، حتی تنگهٔ هرمز، بیایید و صحت اظهارات ما را شخصاً بیازمایید.

متن فارسی نامه سپاه به مردم‌ آمریکا را اینجا و متن انگلیسی نامه را اینجا بخوانید.

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